Bajden se suprotstavio Trampovim sopstvenim planovima za distribuciju vakcine

Predsednički kandidat Demokratske stranke Džo Bajden pozvao je u sredu da spoljni odbor naučnika, a ne predsednik Donald Tramp, utvrdi da li je bilo koja vakcina za koronavirus sigurna i efikasna.

"Verujem vakcinama. Verujem naučnicima. Ali ne verujem Donaldu Trampu. A u ovom trenutku ni američki narod ne može to", rekao je bivši potpredsednik u Vilmingtonu, Delaver.

Obraćajući se grupi novinara u pozorištu u centru grada, Bajden je predstavio svoj plan distribucije vakcina koji predviđa da Amerikanci treba da očekuju da će dobiti vakcinu kada bude dostupna, koji nudi smernice za to ko treba da ima prioritet u vakcinaciji, objašnjava mehanizme otpremanja i skladištenja vakcine i detaljno opisuje odgovornost u procesu na svim nivoima vlasti.

"Naučna dostignuća ne brinu o kalendarima više od virusa", rekao je Bajden. "Ona sigurno ne pripadaju izbornim ciklusima. A njihovo određivanje vremena, njihovo odobrenje i distribucija nikada, nikada ne bi smelo da bude poremećeno zbog političkih razloga".

Obraćajući se novinarima kasnije tokom dana u sali za informisanje Bele kuće, Donald Tramp je rekao da njegov izazivač na izborima ne bi trebalo da iznosi plan za distribuciju vakcine razvijene pod njegovim predsedništvom.

"Došli smo do te vakcine. Biće objavljena vrlo brzo", rekao je predsednik, predviđajući da bi prva vakcina protiv Kovida 19 mogla da bude spremna sledećeg meseca. Rekao je da je američka vlada spremna da distribuira najmanje 100 miliona doza do kraj godine.

Međutim, direktor Centra za kontrolu bolesti Robert Redfiild rekao je američkim senatorima ranije u sredu da bi vakcina mogla biti generalno dostupna američkoj javnosti u drugom ili trećem kvartalu sledeće godine, i to onima koji su najugroženiji, poput starijih osoba i onih sa postojećim zdravstvenim problemnima, zajedno sa zdravstvenim radnicima koji treba da budu prioritetni za vakcinaciju.

Tramp je na popodnevnoj konferenciji za novinare jasno rekao da mu se ne dopada što Redfild iznosi oprezniji vremenski raspored.

"Mislim da je pogrešio kada je to rekao. To su samo netačne informacije", rekao je Tramp novinarima. "Ni pod kojim uslovima neće biti tako kasno kao što je doktor rekao".

Tokom događaja u gradskoj kući u Filadelfiji u utorak uveče, koji je organizovao Ej-bi-si njuz, Tamp je sugerisao da bi "mentalitet krda" mogao učiniti da koronavirus nestane bez vakcine.

To se očigledno odnosilo na imunitet krda, što je teorija prema kojoj se virus može iskoreniti nakon što visok procenat populacije bude zaražen, ograničavajući tako njegovu sposobnost širenja.

Profesor Univerziteta Vanderbilt, Vilijem Šafner, specijalista za infektivne bolesti, rekao je za Glas Amerike da je jedini put da se dostigne imunitet krda bez vakcine "da to virus odradi sam za sebe".

"Tada virus mora da zarazi mnogo, mnogo ljudi i da učini da oboli mnogo, mnogo ljudi, da ih smesti u bolnicu, a mi bismo imali mnogo smrtnih slučajeva među ljudima svih starosnih grupa, među decom, mladima, i naravno, mnogo starijih ljudi i ljudi sa hroničnim bolestima", rekao je. "Ne, to ne bismo želeli".

U sredu je šef kabineta Bele kuće Mark Medouz rekao novinarima da imunitet krda "nikada nije bio strategija" Trampove administracije.

"Reći ću da postoji određeni broj pojedinaca koji su ukazivali na imunitet krda - kad jednom dobijemo antitela - a već ste na putu, verujem, da to vidite u gradu Njujorku videći to u Njujorku, jer imate nižu stopu zaraze, jer su doživeli veoma visoku", rekao je Meadovs. "Ali izgubili su toliko života, pa to nije nešto što je Bela kuća odlučila da upotrebi".

Medouz je takođe primetio da "postoji čitav niz ljudi koji veruju da se to na kraju neće rešiti dok ne dostignemo imuniteta krda u populaciji. Čak su i neki od poznatijih lekara sugerisali da bi to zaista mogao biti odgovor".

Ranije u sredu, američki Sekretarijat za zdravstvo i socijalne službe i Sekretarijat za odbranu objavili su strategiju Trampove administracije za isporuku doza vakcine protiv Kovida 19 američkom narodu.

Ali, ankete u Sjedinjenim Državama pokazuju da su brzi testovi potencijalnih vakcina na hiljadama dobrovoljaca koji se sprovode u nekoliko zemalja ostavili mnoge Amerikance sumnjičave u pogledu toga da li će bilo koja odobrena preventiva biti sigurna.

U jednoj anketi Asošijeted presa, svaki peti Amerikanac rekao je da neće primiti vakcinu protiv koronavirusa, a 31 odsto je reklo da nije sigurno da li će je primiti. Od onih koji su rekli da se neće vakcinisati, ogromna većina rekla je da su zabrinuti zbog bezbednosti.

Zdravstveni zvaničnici kažu da je za zaštitu Sjedinjenih Država od koronavirusa oko 70 odsto potrebno ili da se vakciniše, ili da ima antitela protiv bolesti.

Procenjuje se da je 196.000 Amerikanaca umrlo od koronavirusa, sa još 6.6 miliona zaraženih, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins, koji prati slučajeve širom sveta. Oba broja najviša su za bilo koju zemlju u svetu.

Novinari Glasa Amerike Petsi Vidakusvara i Ken Bridemajer učestvovali su u pisanju ovog teksta.