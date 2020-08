Američke demokrate okupile se na virtuelnoj konvenciji, ujedinjeni protiv Trampa

Američke demokrate otvorile su svoju nacionalnu konvenciju u ponedeljak uveče, četvorodnevni virtuelni događaj zbog pandemije koronavirusa, za koji se nadaju da će pogurati bivšeg potpredsednika Džoa Bajdena dalje ka pobedi nad predsednikom Donaldom Trampom na novembarskim izborima.

Bivša prva dama Mišel Obama, pogresivni senator iz Vermonta Berni Sanders i bivši republikanski guverner Ohaja Džon Kašič, kritičar Trampa, bili su među onima koji su govorili u korist 77 godina starog Bajdena tokom prve večeri konvencije.

Guvernerka Mičigena, Grečen Vitmer, naglasila je potrebu da se preuzme akcija kako bi se suzbila pandemija koronavirusa, navodeći napore koje je adminsitracija Bajdena i bivšeg predsednika Baraka Obame sprovela boreći se protiv ekonomske krize na početku svog mandata.

Vitmer je rekla da "demokratija je timski sport, posebno sada" i pozvala gledaoce da zamisle Sjedinjene Države u kojima svako ima pristup besplatnom testiranju na koronavirus i u kojima deca mogu bezbedno da se vrate u škole.

"Džo Bajden i Kamala Haris će uzorno voditi. Oni znaju da zdravlje naših ljudi ide ruku pod ruku sa snagom naše ekonomije", rekla je ona.

Široko odobravanje

Nekoliko republikanaca, uključujući bivšu guvnernerku Nju Džersija Kristin Tod Vajtman i u jednom pokušaju kandidadtkinju za predsedničku nominaciju i bivšu generalnu menadžerku Hjulit Pakarda, Meg Vajtman, učinili su neobičan potez prisustvom na koncenciji opozicione partije, kako bi podržali Bajdena kao boljeg izbora za zemlju od Trampa.

Džon Kasič, koji je učestvovao u trci za predsedničku nominaciju 2016, rekao je da je zemlja "na raskršću" i da je predsednik koji okreće jednu osobu protiv druge vodi "pogrešnim putem".

"Džo Bajden je čovek za naše vreme", rekao je Kasič. "Vreme nas sve zove da skinemo svoje partijske kačkete i stavimo svoju naciju prvu ispred sebe i, naravno, za našu decu".

U delu snimljene poruke Mišel Obame, ona je opisala Bajdena kao "duboko pristojnog čoveka, vođenog verom".

"On zna šta je potrebno da se spasa ekonomija, odbaci pandemija i kako da povede našu zemlju", rekla je Obama. "I on sluša. On će vam reći istinu i verovati nauci. On će upravljati kao neko ko je živeo život koji većina nas može da prepozna".

Ni jedan od govornika neće biti u Milvokiju, Viskonsin, gde su demokrate planirale da organizuju svoju četverogodišnju konvenciju.

Umesto toga, oni će se pojaviti u snimljenim prezentacijama ili uživo iz svojih domova. Tehničari za kontrolama televizijskih panela pokušaće da učine da to izgleda kao vrsta konvencije koja bi privukla pažnju miliona glasača.

Donald Tramp je ismevao napore demokratata tokom pauze na Sent Pol aerodromu u Mineapolosu, gde se zaustavio na putu ka političkom skupu u Mankatu, Minesota.

"Kada čujete snimljeni govor, to je kao da nije suvoše interesantno, zar ne", upitao je Tramp svoje pristalice smećući se.

Ali uz koronavirus koji nije zaustavljen u Sjedinjenim Državama i uz broj umrlih koji je stigao do 170.000 - najveći u nekoj zemlji na planeti - demokratski zvaničnici rekli su da delegati i govornici na konvenciji treba da ostanu kod kuće.

Konvencija sledeće nedelje

Naredne nedelje, repiblikanci planiraju da učine prilično sličnu stvar, uz limitiranu aktivnost na konvenciji u Šarlotu, Severna Karolina, dok će Tramp svoj govor za ponovnu nominaciju održati iz Bele kuće.

Niz demokratskih lučonoša, uključujući bivše predsednike iz redova demokrata Baraka Obamu i Bila Klintona, kao i 2016. nominovanu kandidatkinju za predsedncu SAD Hilari Klinton, izneće vrline Bajdena i njegove partnerke na izborima, senatorke iz Kalifornije Kamale Haris, koja je prva crnkinja i prva Amerikanka iz Južne Azije koja će se kandidovati na nacionalnim izborima ispred jedne od glavnih partija u SAD.

Prema planovima, Bajden treba da prihvati partijsku nominaciju u četvrtak uveče i tako po treći put uđe u trku za Belu kuću u tri decenije. Međutim, ovo će biti prvi put da u trku ulazi kao kandidat partije.

Konvencija će biti politički događaj koji nije nalik bilo čemu što su živi Amerikanci ikad videli, organizovana onlajn bez tradicionanog ritualnog pozdravljanja i skandiranja kandidatu od strane pristunih na konvenciji.

Bajden će nominaciju prihvatiti u svojoj matičnoj državi Delaver, uz prisustvo samo svojih saradnika i političkih savetnika.

U međuvremenu, Tramp i potpedsednik Majk Pens posetiće nekoliko država - političkih poprišta ove nedelje u pokušaju da uzvrate demokratama, uključujući i stanicu koju će Tramp napraviti u blizini mesta gde je Bajden odrastao, u severoistočnom gradu Skrantonu, Pensilvanija.

I dok Bajden ulazi u svoju ključnu nedelju, istraživači na nacionalnom nivou nastavljaju da iznose podatke prema kojima on ima prednost nad Trampom, četiri meseca pred izbore 3. novembra. Sveobuhvatni rezultati koje je objavio RilKlirPolitiks pokazuju da Bajden prednjači za prosečnih osam procentnih poena, ali manje u ključnim državama za koje se očekuje da će odrediti konačni ishod glasanja.

Predsednički izbori u SAD nisu određeni direktno glasovima birača, već indirektno pobednik je onaj koji odvojeno pobedi na Elektorskom koledžu, odnosno u trkama u 50 država i u glavnom gradu Vašintonu.

Najveće države, poput Kalifornije koja ima 55 elektora i Teksasa koji ima 38, imaju najveću snagu u Elektorskom koledžu u kom je potrebna većina od 270 od 538 elektora kako bi se ostvarila pobeda.

Sedam država i Vašington DC imaju namanje - po tri elektorska glasa.