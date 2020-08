Hitna sednica Predstavničkog doma da se usvoji pomoć za Poštu SAD

Predstavnički dom američkog Kongresa je na vanrednom i hitnom zasedanju u subotu. Demokrate pokušavaju da usvoje hitno finansiranje Pošte SAD, dok se nacija priprema za brojnije glasanje poštom na novembarskim izborima zbog pandemije koronavirusa.

Demokrate traže dodatnih 25 milijardi dolara za finansiranje Poštanskog servisa, kao i da se ukinu najnovije izmene kojima su uklonjene mašine koje sortiraju poštu i poštanske sandučiće na javnim mestima, kao i neplaćeni prekovremeni rad zaposlenima.

"Ove promene izazivaju ogromno kašnjenje dostave prema izveštajima iz cele zemlje, što utiče na efikasnost Poštanske službe i podriva našu demokratiju", navela je predlagačica zakona, demokratska predstavnica Kerolin Malouni.

Te promene je uveo Luis Dedžoj, upravnik Poštanske službe, koji je na to mesto došao u junu. On je republikanski donator i donator kampanje američkog predsednika Donalda Trampa.

On je u petak svedočio u Kongresu i naveo je da neće vratiti u upotrebu mašine za sortiranje pošte i poštanske sandučiće koji su proteklih nedelja povučeni, navodeći da je to rutinski odgovor na promene u broju pošiljki, koji je smanjen zbog pandemije koronavirusa. Rekao je i da on nije naredio te promene.

Dedžoj u ponedeljak treba da svedoči pred Odborom za nadzor i reformu vlade u Predstavničkom domu, gde većinu imaju demokrate.

Senator Geri Piters, najviše rangirani demokrata u senatskom Odboru za unutrašnju bezbednost, izjavio je da je primio više od 7.500 izveštaja o kašnjenju pošte u državi Mičigen koju predstavlja u Kongresu.

Predsednik Tramp je više puta i bez dokaza izjavio da bi povećano glasanje poštom moglo da dovede do izbornih prevara, iako on sam glasa poštom.

Zakon koji je predložen u Predstavničkom domu, ima male šanse da bude usvojen i u Senatu, u kome večinu imaju republikanci.