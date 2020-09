Analitičari na Kosovu: Najveću korist od sporazuma ima Donald Tramp

Najveću korist od potpisivanja sporazuma predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu ima američki predsednik Donald Tramp, ocenjuju Živojin Rakočević i Nedžmedin Spahiu. Predsednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani smatra da prištinska delegacija nije ispunila ono što je obećala.

Književnik i novinar Živojin Rakočević smatra da pobednika na relaiciji Beograd – Priština, zbog potpisivanja sporazuma u Beloj kući nema, jer kako je kazao "mi živimo u kulturi nepoštovanja sporazuma". Uspeh je zbog sporazuma u Vašingtonu ostvario, prema rečima Rakočevića, samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp".

“Pobednik je Donald Tramp, on je napravio veliki šou i demokratama ispred nosa “ukrao” Albance. To je stvarno neverovatno i to na teritoriji koja je prepuna spomenika Bila Klintona, Hilari Klinton, kafići, restorani se zovu po njima, škole, auto-škole se zovu Klinton i Vesli Klark i sa te teritorije dolaze ljudi koje je preuzeo Tramp. To je nešto što je stvarno neverovatan uspeh ovih koji su uspeli da na takav način prelome Albance”, kazao je Rakočević za Glas Amerike.

Analitičar Nedžmedin Spahiu takođe smatra da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država najviše, kako je kazao, “profitirao” od sporazuma koji su u Vašingtonu potpisali Aleksandar Vučić i Avdulah Hoti.

“Najveći pobednik sporazuma u Vašingtonu jeste predsednik Donald Tramp, koji je to uradio u svojoj političkoj kampanji za izbore za predsednika Amerike. Drugi pobednik su Sjedinjene Američke Države, koje su otklonile svoje konkurente na Balkanu, a treći pobednik je Izrael koji je tim sporazumom dobio dve amabasade u Jerusalimu“, kazao je za Glas Amerike Spahiu.

Kosovo i Srbija su prema rečima Spahijua, u Beloj Kući napravili mali korak napred u svojim odnosima, jer se kako kaže, nije desilo skoro ništa novo.

„Sve što stoji u sporazumu to su već stvari koje su dogovorene u Briselu i ima malog napretka, a druge stvari su samo opšti principi. Tako da je to jedan mali korak napred, a ne veliki kako se očekivalo da bude u jednom sporazumu gde prisustvuje i najmoćniji čovek sveta“, rekao je Spahiu.

Rakočević smatra da je za Srbe na Kosovu u daljem toku dijaloga jedino važno da Beograd ne potpiše priznanje, podelu ili razgraničenje Kosova.

“Što se Beograda tiče, on kupuje vreme i u ovom slučaju mu je uspelo. Dakle bez statusnih odrednica svaki sporazum je srpska dobit, jer mi smo predali sve što smo imali”, navodi Rakočević.

Građani Prištine i Gračanice, Srbi i Albanci uglavnom ocenjuju da je sporazum koji su predstavnici Beograda i Prištine potpisali u Vašingtonu dobar za obe strane.

„Važan je i za Albaniju, zbog puteva. Svi iz Srbije će da putuju na more u Albaniju još lakše, biće i nama lakše. Znači svi smo pobednici i mi, i Srbija i Albanija, svi smo pobednici“, kaže jedan stanovnik Prištine.

„Kao prvo čestitam obema državama, to smo nestrpljivo očekivali, da dođe do pozitivnog rezultata posle 20 godina nenormalnih gluposti i sa ove i sa one strane“, navodi drugi čovek sa kojim je razgovarao naš novinar Budimir Ničić.

Gospođa iz Gračanice samo želi da bude mir: "Ja se nadam da je sporazum dobar i za Albance i za Srbe. Samo da bude mir, da ne bude rata i da ne bude onog čega niko ne bi voleo, ni Albanac, ni Srbin“.

„To se zna ko je pobednik, ko nas je bombardovao taj je pobednik. Nemam šta drugo da kažem, sila Boga ne moli“, naveo je jedan građanim Gračanice.

Vjosa: Delegacija nije ispunila obećanje

Predsednica skupštine Kosova Vjosa Osmani smatra da tim Prištine sporazumom koji je potpisan u Vašingtonu nije uspeo da donese ono što je i obećao.

"Uzajamno priznanje sa Srbijom, odbijanje mini Šengena, nezadiranje u Ustav i proglašenje, konkretni rezultati za nestale, naknada za ratnu štetu, odgovornost Srbije za zločine počinjene na Kosovu, potpuno uklanjanje necarinskih barijera koje je Srbija nametnula Kosovu", napisala je Vjosa Osmani u objavi na Fejsbuku sva obećanja koja prištinska delegacija nije ispunila.

Osmanijeva je istakla da je pozitivna strana sastanaka u Vašingtonu priznanje od Izraela, koje je, kako je istakla, jedno od najvažnijih priznanja koje je Kosovo postiglo posle dugo vremena.