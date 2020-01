Godfri: Razočaran sam odlukom opozicije da bojkotuje izbore

U najboljem američkom interesu je da pomognemo Srbiji da ostvari punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU), što je najbolji način i da se osigura stabilnost na Zapadnom Balkanu, izjavio je FoNetu ambasador SAD u Beogradu Entoni Godfri, ali je poručio da je razočaran odlukom dela opozicije da bojkotuje predstojeće izbore.

On je objasnio da ga je predsednik Donald Tramp poslao u Srbiju da poboljša odnose dve zemlje i uradi ono što može na većoj stabilnosti u regionu, ističući da je srećan što je ovde i počastvovan što je nominovan.

Želimo da Srbija bude prosperitetna, stabilna zemlja, u kojoj ljudi imaju pravo da se iskažu, govore slobodno, započinju poslove i rade zajedno, naglasio je Godfri.

Upitan o tome kakvu su mu utisci o Srbiji, vlastima, opoziciji i slobodi medija, jer je ovde dovoljno dugo da je sve to i lično mogao da vidi, on je odgovorio da je počeo da formira utiske.

Priznaje, međutim, da je "još u fazi učenja i da ima dosta stvari koje bi trebalo da nauči".

"Ali, moje kolege su me upozorile da postoje značajni izazovi, posebno u prostoru medija. Važno je da u periodu pred naredne izbore svi ljudi budu u mogućnosti da čuju sva mišljenja", poručio je Godfri.

Njemu se čini da bi pred naredne izbore trebalo unaprediti slobodan pristup medijima, zbog čega, zajedno sa EU i OEBS, radi sa Vladom Srbije da obrati više pažnje na to.

Godfri ne misli da je medijsko okruženje zadovoljavajuće da bi svi u predizbornom periodu razumeli šta se događa u zemlji.

O Kosovu i Crnoj Gori

Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, on je rekao da se nada da će uskoro biti nastavljen. "Po mom mišljenju, šteta je izgubiti sve ovo vreme. Nadamo se da će se brže napredovati", rekao je Godfri.

Kako je podsetio, "predsednik Tramp je jasno naglasio da želi da ovo bude prioritet za SAD i zbog toga je imenovao ambasadora Ričarda Grenela za svog specijalnog izaslanika, a takođe imamo specijalnog izaslanika za ostatak Balkana Metju Palmera".

"Mnogo je političke energije koju SAD ulažu po ovom pitanju. Želimo da vidimo da ljudi u regionu razumeju i vide da kroz njihov ekonomski interes ovaj problem može biti rešen", izjavio je Godfri.

Upitan o događajima u Crnoj Gori, on je odgovario da je Crna Gora druga zemlja, siguran da bi njegove kolege u Podgorici bile u mogućnosti da odgovore na pitanje o tamošnjoj situaciji.

"Mogu vam reći da se divim pristupu koji predsednik Vučić i premijerka Brnabić preduzimaju. Oni poštuju odnose Srbije i Crne Gore, prepoznaju da je ovo napeto vreme i da su odnosi mnogo važniji, nego nekoliko političkih pitanja", istakao je Godfri.

Kako je objasnio, "način na koji mi vidimo ovaj novi zakon je da niko nema nameru da utiče na pravo ljudi da veruju onako kako žele da veruju i da niko ne želi da oduzima ničiju imovinu od bilo koga".

"Hajde da budemo obazrivi, da imamo svoje mišljenje, a ne da drugi ljudi formiraju mišljenje za nas. Ovo je važan odnos i mislim da će nastaviti da se razvija", rekao je Godfri.

O bojkotu izbora i slobodi medija

Na konstataciju da je u ovom trenutku izvesno da će skoro sva opozicija u Srbiji bojkotovati izbore, on je uzvratio da je razočaran takvom odlukom.

"Naša pozicija nije promenjena, tu smo jasni. Razočarani smo odlukom opozicionih partija da bojkotuju izbore. Mislimo da je važno da ljudi u Srbiji budu u mogućnosti da samostalno donose odluke", naglasio je Godfri.

Kako je predočio, oduzeti ljudima pravo da "samostalno donose odluke ne doprinosi demokratskom razvoju Srbije".

Godrfi "priznaje i misli da se svi slažemo da su neke odluke koje je opozicija donela prisutne i značajne".

Ponavlja, pri tome, da je najviše zabrinut oko slobode medija i slobodnog pristupa medijima.

"Studije koje smo videli, sugerišu da vlast ima značajnu prednost u tome da njeno mišljenje bude vidljivo. Ali se nadamo i radimo na tome da pokušamo da poboljšamo situaciju u toj oblasti", dodao je Godfri.

Povodom posete jugu Srbije, on je istakao da je zainteresovan za to kako će se to područje razvijati i kako će Srbija nastaviti dalje prema članstvu u EU.