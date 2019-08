Opoziciona tribina: Bojkot izbora sve izvesniji

Stranka Slobode i pravde neće učestvovati u radu trećeg sastanka okruglog stola vlasti i opozicije koji bi na temu medijsa trebalo da se održi u ponedeljak na Fakultetu političkih nauka, rekao je lider te stranke Dragan Đilas na tribini u Beogradu "Kako do pobede- Možemo (li) zajedno?!", navodeći da je taj ponedeljak dobar primer šta se dešava, pošto se razgovara o medijima - bez prisustva medija.

"To je nonsens", rekao je Đilas na tribini u kojoj su učestovali predstavnici Saveza za Srbiju i predstavnici civilnog sektora.

U Srbiji ne postoje uslovi za izbore, nastavio je on, pošto građani ne smeju da izraze slobodnu volju i pošto vlada veliki strah. Naglasio je da "ovako kao danas nije bilo ni u vreme Slobodana Miloševića". U takvim okolnostima, besmisleno je razmišljati o izlasku na izbore, jer bi to samo "legitimisalo vlast Aleksandra Vučića", ocenio je Đilas.

"U poslednjih mesec dana Aleksandar Vučić je na televizijama sa nacionalnim frekvencijama imao 783 pojavljivanja. U tih mesec dana ljudi koji imaju drugačije mišljenje nije bilo u tim medijima", primetio je Đilas i podsetio da 75 odsto Srbije sluša samo te medije.

Pobeda bi, ocenio je Đilas, bila promena sistema u kome živimo, ne samo vlasti i da ova zemlja postane mesto u kome može da se živi, a "do pobede nećemo doći izlaskom na ovakve izbore".

I predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da niko ne dovodi u pitanje bojkot i da je on "99 odsto izvestan", ali je naglasio da on bojkot vidi kao "Sud za ljudska prava u Strazburu".

"Do tog suda možete doći tek kada iscrpite pravna sredstva, do bojkota možete doći kad iscpete sve politička sredstava", rekao je Lutovac i objasnio da se radi o tome kako da "proširimo margine bojkota, ako pokažemo da smo spremni da učinimo sve da dodjemo do slobodnih izbora i ne uspemo u tome mi ćemo te margine proširiti".

On je rekao da je veliki broj apatičnih, neodlučnih građana i da bi se oni ubedili da je bojkot potreban, "morate pokazati da ste učinili sve do vas da do njega ne dođe".

Lutovac je ocenio da je vlast učešćem na okrugom stolu priznala da nema uslova za fer izbore. "Sa vlastima se može razgovarati samo o sprovođenju uslova koje je predvideo ekspertski tim", rekao je Lutovac i dodao da niko ne veruje da je Vučić spreman da "učini ono što je neophodno, da vrati gradjanima ono što im pripada".

Advokat Vladimir Gajić iz Narodne stranke rekao je da je okrugli sto pokušaj da se stvori privid dijaloga i da nanosi štetu opoziciji, kao i da je uveren da će brzo propasti.

"Bojkot je investicija u opoziciju i građane", rekao je Gajić.

Socilog Jovo Bakić iz pokreta "Samoodbrana" rekao je da "mafija sa vlasti dobrovoljno otići neće" i da se "sa mafijom ne razgovara - sa njom se samo može pregovarati o uslovima njene predaje".

"Moramo stati ispod zastave bojkota, to je naša zajednička snaga", rekao je jedan od organizatora protesta Jedan od pet miliona Srđan Marković.

Da bi došlo do promene, nastavio je, moramo da počnemo da verujemo u sebe. "Nije Aleksandar Vučić naš glavni neprijatelj več siromaštvo, a on radi na tome da nas osiromaši kulturno i finansijski", rekao je Marković.

Dobrica Veselinović aktivista pokreta "Ne davimo Beograd" rekao je da se na okruglim stolovima na FPN ne zna ni ko pregovara, ni u čije ime.

Tribinu su organizovali Društveni centar NNK, pokreti "Čuvari vatre" i "Novi optimizam" na brodu Društvenog centra NNK, usidrenom na keju sa novobeogradske strane, ispod mosta "Gazela".