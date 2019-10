Bojkot izbora: Ko izađe kajaće se, ko ne izađe, kajaće se

Postoji ta tvrdnja da opozicija možda strateški hoće da “presedi” ove izbore da ne bi Vučiću dala legitimitet za rešavanje pitanja Kosova i da ona ostane izvan toga. Pa da na tom dešavanju mobiliše podršku za sebe, a protiv Vučića. Vrlo je veliko pitanje da li će se to uopšte desiti, da li će doći do nekog priznanja, jer kao što vidimo Vučić relativno vešto manerviše sa tim, evo, već sedam godina. Sa druge strane pitanje je koliko bi opozicija mogla da mobiliše ljude oko ovog pitanja, jer je pitanje koliko su sami opozicioni glasači zagrizli za pitanje Kosova. Mislim da dosta građana u Srbiji čeka da se to pitanje reši. Zato nisam siguran da, ukoliko Vučić odluči to pitanje da reši, da će on pasti na ulici. Nisam siguran koliko je to utemeljeno u realnosti, kaže Dejan Bursać