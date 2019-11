Vlast i opozicija u Srbiji različito vide probleme medija i izbornih uslova

BEOGRAD -- U organizaciji Odbora za kulturu i informisanje na temu "Preciziranje pojma zastupljenosti bez diskrimnacije svih političkih subjekata u toku izborne kampanje", organizovan je sastanak predstavnika stranaka na vlasti i onih u opoziciji.

Iz stranka na vlasti kažu da će podržati sve predloge vladine radne grupe za poboljšanje izbornih uslova, dok predstavnici opozicionih stranaka stanje u medijima ocenjuju kao nikada lošije.

Sastanku su osim predstavnika političkih stranaka, prisustvovali i predstavnici REM-a, Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske instituticije i ljudska prava i televizija, koji su naveli da će u narednoj izbornoj kampanji, kao i do sada, izveštavati po zakonu i o svim akterima koji učestvuju u izbornom procesu.

Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana kazao je da su dve ključne teme za taj pokret, a da je prva sastav REM-a.

"Mi već godinama imamo situaciju da REM funkcioniše na osnovu kvoruma i neophodno je da se što pre izaberu tri nedostajuća člana, ali potrebno je da dođe i do smene dva sadašnja člana Saveta REM-a - Radoslava Vujovića i Olivere Zekić", kazao je Grbović navodeći da je Zekić svojim javnim istupanjem višestruko nanela štetu REM-u.

Za PSG, kako je naveo, kada je u pitanju javni servis RTS, najveći problem predstavlja njihov informativni program u kojem se, kako kaže, prilozi u vezi s opozicijom pojavljuju jednom u tri dana i to prosečno u trajanju kraćem od jednog minuta.

"Mi ne želimo da utičemo na rad i programsku šemu te televizije, već želimo da se prestane sa pritiskom koji se na njih vrši, jer ne može niko da nas ubedi da su urednici sami, bez pritiska odlučili tako", kazao je Grbović i dodao da bi bilo zadovoljavajuće da se vrati kvalitet informativnog programa iz 2011. godine.

Zoran Stanojević je u ime RTS-a kazao je da se javni servis striktno pridržava zakona i inače, a pogotovu za vreme izborne kampanje, te da će tako činiti i u toku kampanje koja nam sledi.

Naveo je da će svi učesnici izbora biti na isti način predstavljani i dodao da je njima nepoznanica šta da rade sa onima koji bojkotuju izbore.

"Njih ne možemo da stavimo u izborni blok, razgovarali smo i sa stručnjacima u svetu o tome, ni oni nisu znali da nam daju savet", kazao je i dodao da RTS ima obavezu da promoviše glasanje i da poziva građane da izađu i glasaju.

Predstavnici Pinka, O2 televizije, Prve istakli su da će u toku izborne kampanje pratiti i izveštavati o svim učesnicima u izbornom procesu, kao i da posluju u skladu sa zakonom, a s obzirom da su privatne televizije, imaju i pravo da svoju uređivačku politiku sami uspostavljaju.

Igor Božić, predstavnik televizije N1, kazao je da je iz njihovog programa jasno da su otvoreni za sve, kao i da zovu sve da gostuju u njihovim emisijama i to i u izbornoj kampanji i van nje, a da ostaje pitanje da li političke stranke i politički akteri žele da dođu ili ne na tu televiziju.

"Tako ćemo raditi i u izbornoj kampanji, to smo radili i za beogradske izbore, kada se najveća stranka nije odazvala nijednom, kao ni njihovi koalicioni partneri i u tom smislu mi smo diskriminisani", kazao je Božić.

Predstavnik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković kazao je da SNS u potpunosti stoji iza svega što radi Radna grupa Vlade Srbije za unapređenje izbornih uslova.

U poslovima koje Narodna skupština treba da uradi, kako je naveo, SNS će učestvovati i dati podršku usvajanju izmena i dopuna tri zakona jer je, kako kaže, potrebno preciznije urediti pravila kako bi se odredio jednak tretman svim učesnicima u izbornom procesu.

"Naš stav je da jednako budu zastupljeni svi kandidati, odnosno sve izborne liste u predstavljanju svog političkog programa. Nemamo ništa protiv popunjavanja nedostajućih članova Saveta REM-a, ali insistiramo da to bude u skladu sa zakonom", kazao je Marković.

Kazao je i da će poslanička grupa SNS sa zadovoljstvom podržati formiranje nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu medija.

Komentarišući to što predstavnici pojedinih političkih stranaka nisu došli u Skupštinu na današnji sastanak, Marković je kazao da su time poslali poruku kakav je njihov odnos prema temama o kojima se govori, ali to govori i o ozbiljnosti njihovih primedbi na stanje u medijima koje su do sada iznosili.

Danijel Jovanović iz SDPS kazao je da ta stranka smatra da je potrebno da mediji imaju profesionalni odnos prvenstveno prema gledaocima, a onda i prema političkim subjektima, dok je predstavnik Lige socijaldemokrata Vojvodine rekao da ta stranka podržava poboljšanje izbornog procesa.

Ðorđe Milićević iz SPS-a kazao je da u toj stranci smatraju da je važno formulisati pravilnik, razgovarati o zastupljenosti svih političkih aktera, ići ka tematskim raspravama, čuti konkretne predloge.

Komentarišući najave pojedinih opozicionih stranaka da će bojkotovati predstojeće parlamentarne izbore, Milićević je upitao čemu neizlazak ako stranka ima program koji je u interesu građana Srbije.

Dodao je da je potrebno suprotstaviti se lažnim vestima, pretnjama nasiljem, što se sve češće pojavljuje u našim medijima i to upravo, kako je naveo, zbog moći koju imaju informacije.

"Nama se čini da pojedini politički akteri žele da budu urednici medija, ali mi to ne želimo da radimo, jer mediji su autonomni da određuju svoju uređivačku politiku. Mi smo za sve ono što evropski standardi dozvoljavaju, ali ne mešamo se u rad medija, niti smo krivi za poruke koje mediji šalju, kao ni za to što neko ima oko 50 odsto podrške građana, a neko se bori da dobije pet odsto", kazao je Milićević i dodao da je i SPS za formiranje nadzornog odbora.

Portparol za medije Demokratske stranke Srbije Uroš Piper, navodeći da je i sam dugo bio novinar, kazao je da ni ranije nije bilo dobro, ali da je sada izuzetno loše stanje u medijima.

"Sada se krše novinarska pravila o kojima smo učili, počev od toga da se ne čuje druga strana. Nije bilo dobro ni 2012. godine, ali ni sada nije dobro", ocenio je Piper i dodao da DSS ima predloge da se poboljša stanje, a da je jedan od njih ravnomersnost kroz proporcijalnost, gde bi vlast i opozicija bili proporcijalno predstavljeni. Naveo je i primer - ako je vlast zastupljena 10 minuta, onda opozicija treba da ima pet ili ako je u nekoj emisiji šest gostiju, četiri treba da budu iz vlasti, a dva iz opozicije.