SzS: Vrlo blizu odluka o bojkotu; Vučić: Stalo mi je da izađu na izbore

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nema nameru da obezbedi fer i demokratske uslove za izbore, iako će deklarativno prihvatiti gotovo sve, pa će zbog toga Savez za Srbiju vrlo brzo doneti konačnu odluku o bojkotu izbora, rekli su lideri tog opozicionog saveza Vuk Jeremić i Zoran Lutovac.

"Vučiću ne predstavlja nikakav problem da ne ispuni zadato obećanje. Verovati da će on u ovakvim okolnostima održati reč i dozvoliti da se održe makar delimično pošteni izbori – od tog posla nema ništa. Uspešnim bojkotom ćemo ozvaničiti činjenicu da u Srbiji situacija više nije normalna", prenela je Narodna stranka reči svog lidera Vuka Jeremića izrečene na tribini u Užicu.

Odluka o bojkotu je "trenutak istine" i najbrži put ka smenjivanju Vučićevog režima, kazao je Jeremić naglašavajući da se time stvari bitno pojednostavljuju jer će postojati samo dve kolone – svi koji su za vlast će izaći na izbore, a svi koji su protiv će ih bojkotovati, rekao je on.

"Uveren sam da je nas koji smo protiv vlasti više. Ali moramo biti svesni i iskušenja koja nam predstoje. Vrlo brzo će doći momenat kada će ambasadori u Srbiji, briselski zvaničnici i evropski ministri od nas tražiti da ipak izađemo na izbore", rekao je on naglašavajući da on sigurno neće popustiti pred tim pritiscima, kao i da se nada da će SZS ostati jedinstven po tom pitanju.

Jeremić je dodao da će bojkotom opozicije legitimitet vlasti biti narušen, a da će Zapad od Vučića tada tražiti da završi obećano, odnosno da potpiše sporazum kojim bi se Srbija trajno odrekla Kosova i Metohije i omogućila članstvo Prištine u UN.

"Tada bi snagom koju smo dobili u bojkotu trebalo da ga sprečimo u tome, tako da on u očima Zapada izgubi upotrebnu vrednost koju ima sada. A nakon toga, kada na ulici bude dovoljan broj građana, stranci će mu poslati svilen gajtan - u vidu zahteva za demokratske izbore, jer na takvim on ne može da pobedi", zaključio je Jeremić.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da je vlast pristankom na razgovore sa opozicijom na Fakultetu političkih nauka priznala da nema uslova za slobodne izbore, jer se ne bi razgovaralo o tim uslovima da oni postoje.

"Mi tražimo ono što nam pripada, a to su slobodni izbori. Ako to ne daju, naše je pravo da bojkotom i građanskom neposlušnošću brzo dođemo do uslova za fer izbore", naveo je Lutovac.

"Bojkot će biti uspešan ako na izborima ne bude učestvovao SZS, a bilo bi dobro da nam se pridruži i Pokret slobodnih građana. Mi smo 99 odsto blizu odluke da bojkotujemo izbore i nadam se da ćemo ostati jedinstveni, jer će režim pokušati da nas razjedini", rekao je Lutovac.

SZS bi izgubio poverenje građana i kredibilitet, ukoliko bi izašao na nepoštene izbore 2020, a režimu bi tako bio dat legitimitet i opozicija bi izgubiča i predsedničke izbore 2022. godine, čime bi Vučić dobio još sedam godina vlasti, rekao je Lutovac.

"Ovo nije bitka za poslanička i odbornička mesta, nego za poverenje građana. Ako bojkotujemo izbore, mi ćemo tož poverenje učvrstiti i moći ćemo da pobedimo na slobodnim izborima koji će uslediti. Odluka SZS mora biti jasna i nedvosmislena", rekao je Lutovac.

​Vučić: Veoma mi je stalo da opozicija izađe na izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je veoma stalo da opozicija izadje na izbore i da bi to bilo najbolje za Srbiju, jer bi građani mogli da vide ko ima koliku podršku.

Vučić je u intervjuu za RTS kazao da je spreman da uradi puno kako bi se iz javnosti "skinula besmislena priča" o izbornim uslovima.

Negirao je da su ga predstavnici opozicije pozivali da razgovara sa njima i istakao da će lično razgovarati sa njima samo u skladu sa ustavnim ingerencijama, u Parlamentu, odnosno da će razgovarati sa onima koji pređu cenzus.

Na pitanje o sastancima predstavnika vlasti i opozicije Vučić je kazao da je mnogo bitnije pitanje Kosova i da trenutno nema pregovora Beograda i Prištine, ali da postoje različite vrste pritisaka koji iziskuju svakodnevno bavljenje tim pitanjem.

Povodom incidenta koji se dogodio ispred Predsedništva Srbije u subotu u Beogradu Vučić je kazao da će naredne subote na ulazu u zgradu će biti postavljeno pet ili šest devojaka koje bi trebalo da "upozore demonstrante da je upad u zgradu Predsedništva kršenje zakona".

"Sklonili smo ogradu ispred zgrade zato što je lepše bez nje, sada neće više moći da padaju, skaču preko nje, a ako budu želeli da izvedu državni udar mraće da udju u zgradu", rekao je on.