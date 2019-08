Završnen drugi sastanak vlasti i opozicije - ponovo iza zatvorenih vrata

Okrugli sto predstavnika vlasti i opozicije, drugi po redu, završen je na Fakultetu političkih nauka, a tema sastanka bila je finansiranje izbornih kampanja.

Uprkos nekim ranijim nezvaničnim najavama da će posle prvog sastanka, koji je bio zatvoren za javnost, ovaj biti otvoren, razgovori su se održali iza zatvorenih vrata, a snimak prvih pola sata sastanka naknadno će biti dostavljen medijima.

Na sastanku su učestvali predstavnici Demokratske stranke Zoran Lutovac i Dragoslav Šumarac, predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, Aris Movsesijan iz Nove stranke, Žarko Obradović iz Socijalističke partije Srbije, predstavnci Liberalno-demokratske partije Nenad Milić i Đorđo Žujović, Miroslav Aleksić iz Narodne stranke.

Srpsku naprednu stranku predstavljaju Darko Glišić, Dejan Đurđević i Vladimir Orlić.

Nebojša Zelenović je novinarima pre početka sastanka rekao da će medijima biti dostupan integralni snimak prvih pola sata obraćanja ekperata. On je dodao da je to dobar iskorak i da to pokazuje da razgovori nisu tajna.

Sastanak iza zatvorenih vrata - da bi mogli iskreno da govore

U pozivu za sastanak koji organizuju Fondacija za otvoreno društvo Srbija i FPN, nvedeno je da će se sastanak voditi po Chatham House pravilu, bez prisustva medija, dok će izjave medijima biti od 11:30.

U agendi skupa se navodi da će dijalog otvoriti dekan FPN Dragan Simić i izvršni direktor Fondacije Milan Antonijević, a potom će predstavnici CRTA, CeSID i Transparentnosti Srbija predstaviti ekspertske analize posvećene problematici finansiranja izbornih kampanja.

Dobro je što se sastanak održava iza zatvorenih vrata, jer onda može iskreno i konstruktivno da se govori, a ne kao u Skupštini, izjavio jejedan od organizatora okruglog stola, predsednik Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević.

"Organizacije koje će se naći za stolom zaista cene to što su na ovaj način mogle da predstave temu izbora i kampanja. S druge strane, veoma je dobro što se sa nama, kao koorganizator, uključio i FPN, za koji zaista mislimo da je prava adresa za ovakav dijalog", rekao je Antonijević za RTS.

Podsetivši da je Srbija u višepartijskom sistemu skoro 30 godina, Antonijevićje rekao da smatra da učestvovanje organizacija u debati predstavlja dug civilnog društva prema građanima, jer se na taj način pojašnjava šta je učinjeno u protekle tri decenije i kako se izborni proces može unaprediti.

Dodao je da je značajno da se u jednom konstruktivnom i dobrom dijalogu, sa oštrim tonovima, otvore sva teška pitanja, kako bi i građani znali koja je njihova odgovornost kada se pojave na biralištima sledećeg proleća.

Na sastanak su pozvane sve parlamentarne stranke i one koje učestvuju u političkom životu, a Antonijević navodi da su sve strane potvrdile dolazak, osim predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa koji je rekao da zbog odsustva medija neće doći na skup.

Antonijević ističe da se na debati ne govori o promeni izbornog sistema ili zakona, već o praksi koja je vidljiva i da organizacije koje prate izbore daju određene predloge kako bi se prakse unapredile.