Lončareva izjava o Crnogorcima ruši ugled Srbije, ali je merodavno samo šta kaže Vučić

Izjava srpskog ministra Zdravlja Zlatibora Lončara o Crnogorcima u Srbiji je diskriminatorska i nepotrebna, ali je "za unutrašnju upotrebu" pošto i stranci, i zvaničnici u regioni, znaju da se ovde "računaju" samo izjave predsednika Aleksandra Vučića. Međutim, takve izjave štete i ugledu Srbije, i položaju Srba u regionu, smatraju sagovornici Glasa Amerike.

Srpski ministar zdravlja kritikovao je ponašanje pojedinih direktora srpskih preduzeća poreklom Crnogoraca, koji, kako je kazao, još nisu naučili srpski jezik i naglasio da se, kao ministar zdravlja, "trudi da ne zapošljava Crnogorce u svom resoru":

"Gledam da ih nema. Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski da pričaju i koji zaslužuju da budu. Ne omalovažavam nikoga. Jednostavno, ako želite da živite u Beogradu, ako želite da budete direktor ili na na nekoj funkciji, naučite srpski."

Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u penziji i narodni poslanik, ocenjuje da je reč o izjavi koja je "ekstremno uvredljiva, šovinistička" i koja "podseća na najmračnije periode Evrope".

"Ali ono što je strašnije, on je izjavio da gleda da ih ne zapošljava u svom ministarstvu. Dakle, nije važno kakav si lekar, medicinska sestra ili tehničar, važno je kojoj naciji pripadaš", kaže Korać.

Izvinjenje Lončara Zlatibor Lončar izjavio je da mu je žao ako se neko osetio uvređen ili diskriminisan, posle njegove izjave, jer mu to "nije bila namera": "Meni je stvarno žao ako se neko našao uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovek koji mrzi ili koji bi, ne daj bože, nekog diskriminisao. To apsolutno ne stoji." Zlatibor Lončar izjavio je da mu je žao ako se neko osetio uvređen ili diskriminisan, posle njegove izjave, jer mu to "nije bila namera": "Meni je stvarno žao ako se neko našao uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovek koji mrzi ili koji bi, ne daj bože, nekog diskriminisao. To apsolutno ne stoji."

Da je reč o "neodmerenoj izjavi, ničim izazvanoj, koja je samo izazvala dodatnu turbulenciju u odnosima Srbije i Crne Gore" i koja je "potpuno nepotrebna", smatra i novinar Jakša Šćekić, a Miodrag Pantović, takođe novinar, podseća da je nastupila izborna godina:

"S obzirom na to da je politika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori, uslovno govoreći, dobila šamar od Amfilojiha Radovića, potrebno je na neki način pokazati da je Srbija još uvek prisutna i Beograd, tačnije neki od zvaničnika srpske vlade pokazuju mišiće".

"Njima je ovo politički isplativo i nije prvi put da ministri daju neodmerene izjave koje ne samo da nanose veliku štetu ugledu Srbije, nego se prenose i na ljude koji slušaju to i samim tim menjaju svoj odnos prema nekom pitanju, u ovom slučaju prema svojim sugrađanima koji su Crnogorci", kaže Pantović.

Žarko Korać podseća da je Lončareva izjava "jako loše odjeknula u Crnoj Gori" i da ona "praktično potvrđuje da u ovoj vladi ima ljudi koji su anticrnogorski raspoloženi i koji idu tako daleko da neće više sa njima da rade". Takođe, on pita zbog čega država Srbija problem koji je na početku bio problem imovine između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske države uzima kao problem države.

Zvaničnici koji daju takve izjave, smatra Miodrag Pantović, apsolutno ne misle na druge Srbe koji žive van granica Srbije:

"Takve izjave su već donosile probleme i Srbima u Hrvatskoj, i u drugim zemljama... Već imamo komentare po interentu da Crnogorce treba proterati, a s druge strane ni Srbima nije lako u Crnoj Gori jer Milo Đukanović u svom projektu stvaranja crnogorske nacije pokušava na svaki način da izbriše identitet Srba i da ih prevede u novostvorenu crnogorsku naciju", smatra Pantović.

Jakša Šćekić kaže da nije prometio bilo kakav animozitet prema Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.

"Zato je ta izjava nesmotrena i nepotrebna i nažalost ovo nije prvi put da članovi vlade iskaču iz onoga što je politika Vlade. I to prolazi nekažnjeno. Nije sad samo ovo što je Lončar uradio - ministar Nenad Popović to često radi, Aleksandar Vulin to često radi, Ivica Dačić takođe ima izjave koje se kose sa zvaničnom politikom vlade... Ja stvarno na Zapadu ne vidim da članovi vlade mogu da idu tako protiv politike vlade i da nemaju konsekvence. To je sve jako loše za imidž Vlade jer ostavlja utisak da je Vlada sastavljena od silom nametnunih ljudi", kaže Šćekić.

Međutim, on takođe naglašava da dve vlade zapravo dobro sarađuju i podseća na današnju vest o tome da je Srbija izručila Crnoj Gori lice sa njene poternice.

"A sve ove izjave koje dolaze, to je za domaću upotrebu", kaže Jakšić i zaključuje da je "u ovoj zemlji sistem takav da se zna da jedino Vučićeve izjave imaju specifičnu težinu" i da su one "merodavne za strance i države u regionu".