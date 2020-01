Hiljade na dočeku "bronzanih" vaterpolista u Podgorici

Više hiljada ljudi prisustvovalo je dočeku crnogorskih vaterpolista koji su u dramatičnom meču za treće mjesto protiv Hrvatske osvojili bronzanu medalju na EP u Budimpešti, donoseći Crnoj Gori peto odličje nacionalnog vaterpolo tima na velikim takmičenjima od sticanja nezavisnosti 2006.

Selektor "bronzanih" vaterpolista, Vladimir Gojković, rekao je da je bronzana medalja na EP velika pobjeda igrača Crne Gore, koji su našli energiju da pobijede Hrvatsku nakon "minusa" od četiri gola, kao i da se nada da će se to vratiti na nekom od sljedećih takmičenja.



"Iskreno nisam bio veliki optimista na minus četiri, nisam znao da imamo snage da iznesemo to poslije toliko pražnjenja u polufinalu", rekao je Gojković okupljenima koji su, mašući nacionalnim zastavama, gromoglasno pozdravili vaterpoliste.



Gojković je čestitao svojim igračima što su, kako je rekao, "našli neku nevjerovanu energiju", navodeći da je ovo "njihova velika pobjeda i medalja koju su zaslužili".



"Možda su zaslužili više na ovom takmičenju ali se nadam da će se to vratiti na nekom sljedećem takmičenju", rekao je Gojković.



Aleksandar Ivović, kome je bronza iz Budimpešte peta medalja na velikim takmičenjima u reporezentaciji Crne Gore, rekao je je da su od početka prvenstva imali samopouzdanje, što im se na kraju vratilo medljom, kao i da mu je ova medalja "jedna od najdražih".



Pored veličanstvenog dočeka na Trgu nezavisnosti u Podgorici, vaterpoliste je u Vili Gorica primio predsjednik Crrnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, a uspjeh su im čestitali i najviši državni zvaničnici.