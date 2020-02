Amfilohije: Mitropolija spremna za dijalog o ukidanju Zakona ili njegovih diskriminatorskih odredbi

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je u ponedjeljak crnogorskom premijeru Dušku Markoviću da je Mitropolija spremna za dijalog sa Vladom kako bi se "ukinuo Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili sve diskriminatorske odredbe u njemu", prenio je dnevnik Dan.

"Mitropolija crnogorsko primorska je spremna da se sastane sa premijerom Duškom Markovićem sa nadom da ste iskreno opredijeljeni za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora sa ciljem da se, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, ukloni zakon ili sve diskriminatorne odredbe u njemu, koje su Vama i čitavoj javnosti dobro poznate, kako bi se povratio mir i spokoj među pravoslavne vjernike i sve pravdoljupce u Crnoj Gori", piše u odgovoru Amfilohija na poziv Markovića na dijalog o primjeni Zakona.

MCP navodi dio pisma premijera u kojem se navodi da "donošenje Zakona neće izazvati nove podjele u pravoslavnom biću Crne Gore", ističući da je to "blago rečeno, u suprotnosti sa realnošću".

"U to se možete i uvjeriti, jer od 27. decembra 2019. godine do danas ogroman broj građana, i to ne samo pravoslavnih vjernika, trpeljivo, mirno, dostojanstveno i istrajno, iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu, iskazuje svoje protivljenje duhu i normama Zakona, koji je jednostrano pripremila i predložila Vlada i usvojila Skupština Crne Gore", rekao je Amfilohije ocjenjujući da je Zakon "ne samo produbio stare nego je i stvorio nove podjele među braćom, kumovima i komšijama".

Amfilohije takođe navodi da se MCP ne može složiti sa Markovićevom tvrdnjom da je "propis usaglašen sa evropskim standardima i da je kao takav dobio pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, čije ste preporuke ugradili u zakonski tekst".

On smatra da sadržina i cilj Zakona, nažalost, svjedoče suprotno, i dodaje da se premijer u to mogao uvjeriti "kroz stručne i argumentovane primjedbe Pravnog savjeta naše Crkve na Predlog zakona, koje su Vam dostavljene prije njegovog usvajanja, al i i kroz javne istupe ne samo predstavnika naše Crkve, nego i uglednih pravnih stručnjaka iz Crne Gore i regionau vezi sa diskriminatornim i neustavnim odredbama Zakona, nakon usvajanja do danas", kao i da se to "posebno odnosi na odredbe kojima se negira i likvidira viševjekovni neprekinuti istorijski kontinuitet pravnog subjektiviteta i imovinska prava prvenstveno Crkve, ali i drugih vjerskih zajednica".

"Iz tog razloga, nikako se ne može prihvatiti Vaša tvrdnja u dopisu da "zakon uklanja ne samo kulturno i vjersko, već i civilizacijsko ograničenje u kojem smo se zatekli. Prije bi se moglo reći da Vam nije jasno šta pod tim podrazumijevate, ali nam je i te kako jasno da je Pravoslavna crkva ugrožena u svojim civilizacijskim i vjerskim pravima, što samoukazuje da je zakonom temeljno poljuljana i multikonfesionalnost u Crnoj Gori, na koju se veoma često pozivate", naglasio je Amfilohije.

Amfilohije u pismu navodi da je od Matkovića očekivao "dijalog o dubinskim i suštinskim problemima koje je izazvao i produbio ovaj zakon i načinu rješenja i prevazilaženja tih problema u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim i evropskim standardima i pravnim poretkom Crne Gore, a što bi bilo u najboljem interesu građana Crne Gore", koji je "bio ignorisan" od strane vlasti.

"Umjesto toga, Vi nas sada javno pozivate da "otpočnemo dijalog u pravcu pripreme temeljnog u govora o uređenju međusobnih odnosa" i iskazujete "spremnost da još jednom zajednički sagledamo najbolja rješenja za primjenu članova 62,63 i 64 Zakona". Žao nam što to moramo da kažemo, ali Vi očigledno ne želite da vidite da postojeći Zakon, a ne nepostojeći ugovor, predstavlja uzrok aktuelnih društvenih problema, a o posljedicama da ne govorimo. Iz tog razloga, ti ozbiljni problemi se ne mogu riješiti i prevazići "zajedničkim sagledavanjem najboljih rješenja za primjenu" ovog bezakonog zakona", smatra Amfilohije.

Prema njegovim riječima, "svjesni istorijskog i današnjeg značaja trona Svetog Petra Cetinjskoga", kao i "odgovornosti kao pravoslavnog arhiepiskopa cetinjskog mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha Najsvetijeg Trona Pećkoga", a "posve zabrinuti za slogu, mir i jedinstvo povjerenog nam pravoslavnog naroda Božjeg u Crnoj Gori" spremni da se, "imajući u vidu odluke Svetog arhijerejskog sinoda SPC i Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i poštujući Ustav Crne Gore, sastanu sa premijerom".

"Sa nadom da ste iskreno opredijeljeni za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora sa ciljem da se, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, ukloni zakon ili sve diskriminatorne odredbe u njemu, koje su Vama i čitavoj javnosti dobro poznate, kako bi se povratio mir i spokoj među pravoslavne vjernike i sve pravdoljupce u Crnoj Gori. Isključivo poslije rješenja ovog ključnog problema današnje Crne Gore, može se i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih, veoma složenih pitanja kao što je povraćaj (restitucija) imovine koju je komunistički režim poslije Drugog svjetskog rata bespravno i besudno oduzeo od Pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve, Islamske zajednice i građana, a što je međunarodna i zakonska obaveza Crne Gore", rekao je Amfilohije u pismu Markoviću.

On je istakao da se poslije rješenja ključnog problema - uklanjanja spornog Zakona, odnosno njegovih protivustavnih diskriminatorskih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore, može otvoriti i dijalog za pripremu i zaključivanje Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore.

"Obavještavamo Vas da bi u tom slučaju u razgovoru sa Vama kao predsjednikom Vlade Crne Gore sa nama učestvovali i njihova preosveštenstva episkopi budimljansko-nikšićki Joanikije, mileševski Atanasije i zahumsko-hercegovački Dimitrije. Vjerujući da ste iskreno opredijeljeni za rješavanje problema koje je u Crnoj Gori i šire izazvao sporni Zakon, očekujemo da nam dostavite predlog termina za sastanak", poručio je Amfilohije.