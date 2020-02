CG:﻿ Varhelji pozvao na dijalog o Zakonu o vjeri, opoziciju da učestvuje na izborima

PODGORICA - Evropski komesar za proširenje i vanjsku politiku Oliver Varhelji saopštio je u petak u Podgorici da nova metodologija za pristupanje EU znači ubrzanje reformi u vladavini prava i medijskim slobodama, pozivajući opozicione partije da se uključe u rad na reformama i učestvuju na narednim izborima.



“Obzirom da je Crna Gora predvodnica procesa integracija, obećanje koje sam dao... da će najmanje jedna zemlja biti spremna da se pridruži EU do kraja mog mandata, nije moguće ostvariti ako vi to učinite da se to ostvari”, rekao je Varhelji na pres konferenciji nakon susreta sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem i članovima Vlade.

“To znači da rad mora da se ubrza, reforme moraju da se ubrzaju, naročito u oblasti vladavine zakona i slobodi medija gdje imamo otvorenih pitanja koja moramo riješiti”, rekao je Varhelji.

Varhelji je ocijenio da Crna Gora ne može biti uspješna osim ako svi rade na tome, ističući da je potrebno da opozicija radi sa Vladom na tom uspjehu

“Pozvao bih opoziciju da saradjuje i kreira sa vladom... kako bi se postigle reforme potrebne da bi država postala članica EU”, rekao je i dodao da “pruža ruku opoziciju” da učestvuje na izborima kako bi se uspostavio zajednički nacionalni minimum da bi se reforme mogle nastaviti bez obzira ko ima većinu u parlamentu.

Varhelji je rekao i da su se on i premijer Marković u razgovoru kratko osvrnuli i na crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovijesti, navodeći da je na državama da naprave svoj religijski sistem.

“Evropska komisija nema šta da kaže o Zakonu. Jedini savjet za sve jeste - svijet gleda u vas”, rekao je i dodao da ohrabruje sve strane na dijalog i pronalaženje rješenja koje je prihvatljivo za svakoga.



On je rekao da je EU spremna da pomogne u pronalaženju dogovora oko Zakona, ističući takodje da je važno da rješenje bude pronadjeno u okviru nadležnosti države.

Crnogorski premijer Duško Marković rekao je nakon sastanka sa Varheljijem da je Crna Gora očekivala, obzirom da je otvorila sva poglavlja u pregovorima, da se nova metodologija neće odnositi na njen proces pristupanja.



“Ipak, uvažavajući značaj koji pridajemo svim naporima s ciljem odrzavanja kredibiliteta evropske perpektive, kao odgovoran evropski partner, sa dužnom paznjom razmotrićemo nove momente koje donosi ovaj pristup i sagledati kako taj pristup EK moze biti nova vrijednost za nas proces”, rekao je Marković.

On je dodao da je to “kompatibilno sa našim opredjeljenj koje u prvi plan stavlja kvalitet reformi“.



Evropski komesar najavio je i da će se tokom posjete Podgorici, pored posjete parlamentu i sastanka sa predsjednikom Milo Đukanovićem, sresti i sa Mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem.