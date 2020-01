Darmanović: Postoji prostor za dijalog sa SPC, nema ”revolucionarnog” oduzimanja imovine

Crnogorski šef diplomatije Srdjan Darmanović ocijenio je u utorak da postoji prostor za dijalog izmedju države i Srpske pravoslavne crkve o primjeni Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao tenzije u zemlji, prenijela je agencija Mina.



Darmanović je u intervjuu toj agenciji istakao da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost u Crnoj Gori, navodeći da nema bojazni da će biti bilo kakvog ataka na pravo svojine, ali i da je propaganda iz različitih političkih struktura iz Srbije u velikoj mjeri doprinijela destabilizaciji situacije.



Odgovarajući na pitanje da li je saglasan sa ocjenama da odnosi dvije zemlje nisu bili gori od 2006, Darmanović je rekao da Crna Gora nastoji da vodi politiku koja će doprinijeti stabilnosti regiona, naglašavajući dobre odnose sa susjedima kao jedan od stubova njene vanjske politike.



“To se, naravno, odnosi i na Srbiju, koja je naš susjed i značajan partner”, rekao je Darmanović, ocjenjujući da dešavanja u vezi Zakona ne idu u prilog dobrim odnosima dvije zemlje, već da “u najmanju ruku značajno otežava situaciju”.

On je ocijenio da je sve što se povodom toga dešavalo “vid značajnog miješanja u unutrašnje stvari jedne suverene zemlje, članice NATO-a i ozbiljnog kandidata za članstvo u EU i ne ide u prilog dobrosusjedskim odnosima i stabilnosti regiona”.



Prema njegovoj ocjeni, nakon prvih ohrabrujućih izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uslijedila je “nevidjena propaganda iz raznih djelova srpske političke strukture” koja je, kako je rekao, dostogla vrhunac još od vremena Miloševićevih ratova i referenduma 2006”.



On je ponovio ocjene crnogorskih vlasti da su u tu propagandu bili uključeni najviši državni funkcioneri Srbije, te da je reakcija državnih organa te zemlje na pokušaj paljenja crnogorske zastave na ambasadi Crne Gore u Beogradu bila “vrlo mlaka, da ne kažem neadekvatna”.



Podsjećajući na Bečku konvenciji prema kojoj se diplomatsko-konzularna predstavništva odlučno i bez kolebanja štite, on je naglasio da se to “u ovom slučaju nije dešavalo”.



“Imali smo maltene pozive na lov na našeg ambasadora u Beogradu, što stvara mučnu situaciju, sa ciljem uticaja na dogadjanja u Crnoj Gori”, rekao je Darmanović.

Govoreći o primjeni Zakona o slobodi vjeroispovijesti, on je rekao da je u njemu ispoštovana svaka obavezujuća preporuka Venecijanske komisije, uključujući i one o pitanjima imovine, navodeći da Zakon, koji mijenja stari iz vremena komunizma, “ne dovodi u pitanje ničije pravo na imovinu”.



“Nema revolucionarnog oduzimanja imovine ni od koga. Zakon je regulisao da se ono što je kulturno blago Crne Gore vrati u državne ruke, a upotreba te svojine nije dovedena u pitanje”, rekao je Darmanović i dodao da je tako u većini zemalja Evrope, navodeći da je Notr Dam vlasništvo Francuske a hramovi u Srbiji vlasništvo te zemlje, te da niko ne dovodi u pitanje ko će biti korisnik.



“Postoji prostor za dijalog izmedju države i SPC oko temeljnog ugovora ili drugih mogućnosti kojima se može obezbijediti medjusobno povjerenje”, istakao je Darmanović i dodao da država neće da gradi škole i bolnice umjesto crkava, već će one služiti vjernicima i vjerskim zajednicama.