Vučić: Mora se nastaviti dijalog u Briselu, ali ne znam kako Albanci to zamišljaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da će Srbija sačekati da vidi prvi pokušaj Kosova da se učlani u neku međunarodnu organizaciju i onda će, "ukoliko ih ne umire njihovi mentori", nastaviti sa akcijom povlačenja priznanja.

Obećavam im da ćemo biti petostruko uspešniji u akciji povlačenja priznanja, istakao je Vučić novinarima posle obilaska tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske, prenosi FoNet.

On je poručio da dijalog Beograda i Prištine u Briselu mora da se nastavi, ali da ne zna kako to kosovski Albanci misle da se uradi. Ako misle - ajde dođite tamo i potpišite nezavisnosst Kosova - to zaboravite, upozorio je Vučić.

Prema njegovoj oceni, to što sad izgovaraju predstavnici Prištine i uslovljavaju nastavak pregovora dokazuje da njihova reč ne znači ništa, pored ostalog i ona data američkom izaslaniku Ričardu Grenelu, kao ni potpis.

Vučić je poručio kosovskim Albancima da ne potcenjuju srpske bezbednosne službe da će nešto postići podizanjem tenzija na jugu centralne Srbije.

Ako neko misli da će mirnim, ili oružanim provokacijama, moći da postigne neke rezultate - taj film nećete gledati, rekao je Vučić.