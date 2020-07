Hašim Tači na ispitivanju u Hagu

Predsednik Kosova Hašim Tači biće ispitan u Hagu na poziv Specijalizovanog tužioca, a povodom optužnice koja ga tereti za ratne zločine.

Predlog optužnice protiv kosovskog predsednika i drugih lica kojom se terete za ratne zločine, objavljen je 24. juna, ali do sada nije poznato da je optužnica i potvrđena. Budući da je optužnica podneta na razmatranje podneta 24. aprila, sudija ima rok od šest meseci da je potvrdi.

Radio Slobodna Evropa piše da je ovo prvi put da je javnost upoznata sa činjenicom da je neko pozvan na intervju, ali da nije poznato u kom će svojstvu Tači davati izjavu.

Predsednik Kosova je za albanski Top kanal pred polazak u Hag rekao da je optužnica protiv njega "cena slobode za Kosovo", prenosi N1.

"Znam da je bila istorijska nepravda kada su osnovana ova Specijalizovana veća, ali želim da danas naglasim da je to bila veoma ozbiljna odluka Skupštine Republike Kosovo, ali strateški ispravna odluka jer nam je potrebno poverenje u zapadni svet, posebno u naše saveznike koji su nam pomogli u osvajanju slobode i nezavisnosti Kosova kao što su SAD, NATO i EU", kazao je Tači i istakao da će preuzeti odgovornost.

Kosovski predsednik je rekao da još nije odredio ko će biti u njegovom pravnom timu, iako su mediji spekulisali da će mu advokat biti nekadašnji haški tužilac Džefri Najs.

Tači je ranije najavio da će, ako optužnica bude potvrđena, podneti ostavku na mesto predsednika Kosova.

Predlog optužnice protiv njega objavljen je tri dana pred planirani samit sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem i specijalnim izaslanikom Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom, 27. juna u Vašingtonu.

Tači je otkazao učešće, a potom je to uradio i premijer Avdulah Hoti. Specijalni izaslanik Grenel je rekao da se nada nekom novom datumu sastanka, ali do sada to nije zakazano, već je dijalog preuzela EU.