"Beograd i Priština ispituju teren na početku dijaloga"

Nastavak dijalog Srbije i Kosova u četvrtak u Briselu je bilo i svojevrsna faza testiranja i ispitivanja terena, s obzirom na činjenicu da imamo novu elitu u Prištini i nove pregovarače koji su do sada bili nepoznati Beogradu, kaže Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond).

“I kao takvi logično je da posle dve-tri godine nepostojanja formalnih pregovora uz facilitaciju EU, da dve strane utvrde teren kako će se dalji pregovori odvijati. A i sama EU da to utvrdi”, kaže Novaković u razgovoru za Glas Amerike i dodaje da je sada jako važno što postoji specijalni evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak, koji u potpunosti posvećen tom poslu.

"Frustracije Prištine"

Na konstataciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je delegacija Prištine izašla sa maksimalističkim zahtevima, Novaković kaže da za njega to nije čudno.

“Čini mi se da je Priština veoma frustrirana činjenicom da stvar koja se tiče njihove pozicije, kako je oni shvataju i nezavisnosti koju su dobili 2008. godine, da to nije završeno, nego se i dalje oteže taj njihov put - ne u Ujedinjene nacije, ali bih rekao pre u EU i NATO, da je blokiran činjenicom da pitanje odnosa sa Srbijom nije rešeno”.

“Iako su oni možda percipirali da je Brisel 2013. godine i svi sporazumi koji su potpisani, da su zaokružili pitanja koja se tiču njihovog položaja, da se ti u stvari nije desilo i pitanje je i dalje otvoreno i oni smatraju da je jedini mogući način da se ovo završi iz njihove perspektive međusobnim priznanjem”, dodaje Novaković.

S obzirom da je prvi lični susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Avdulaha Hotija protekao u razgovoru o nestalim i raseljenim licima, kao i o ekonomskim odnosima, Novaković smatra da je to dobar put kojim je dijalog ponovo krenuo.

“Pitanje nestalih nije “lakše pitanje”. Čak je jedno od krucijalnih za normalizaciju odnosa između dve strane. I ukoliko bi se ono rešilo, ili počelo zaista rešavati, verovatno bi to doprinelo normalizaciji odnosa. Smatram da je takav pristup vrlo inteligentan, odnosno da on može da ima efekta, zato što možda doprinese uspostavljanju poverenja između dve strane, da doprinese jačanju odnosa i normalizaciji situacije. I samim tim u jednom momentu da određena teža pitanja budu rešena.”

Implementacija kao izazov

Po njegovom mišljenju, najveći problem i izazov u dosadašnjem dijalogu bila je implementacija dogovorenog.

“Iz moje perspektive je mnogo bolje da se EU prvo fokusira na te manje stvari i na implementaciju, odnosno primenu onoga što je dogovoreno. I da postigne konretne rezultate u tome, a manje da se koncenrtriše na konkretne vremenske rokove. Jer ono što smo do sada videli je da kad je fokus na konačnom rešenju to može da bude pogubno, odnosno da upropasti proces.”

Kako još kaže sagovornik Glasa Amerike, implementacija do sada postignutih sporazuma bi posvedočila o kapacitetu i snazi Evropske unije kao medijatora, a time bi, po njegovom mišljenju bio otvoren put da se stvari između Srbije i Kosova konačno reše.

On ističe da je u ovom trenutku pozicija Brisela otežana pre svega nedavnom porukom Nemačke, Francuske i Holandije da se opiru davanju bezviznog režima, to jest belog Šengena Kosovu.

“Kosovski političari su u jednom momentu napravili od ovoga ključno pitanje odnosa sa EU, i to u značajnoj meri podriva kapacitet EU da utiče na dinamiku na Kosovu”, kaže Novaković i dodaje da je drugim problem nepoverenje u evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka, s obzirom na činjenicu da dolazi iz Slovačke, jedne od pet država EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova.

Amerika je i dalje u igri

A to je dijalog nastavljen pod pokroviteljstvom Brisela i što najavljeni sastanak Vučića i Hotija krajem juna u Vašingtonu nije održan ne znači, po mišljenju Igora Novakovića da je Amerika ispala iz igre. Ali je otvorila zanimljivu situaciju u samim Sjedinjenim Državama.

“Veoma mi je zanimljivo to da je predsednički kandidat demokrata Džo Bajden rekao u tvitu pre par dana da on planira da se oko pitanja Kosova blisko koordinira sa EU i da da zvaninicima EU podršku. Grenel je uzvratio jednim odgovorom koji je za mene veoma čudan… On je odgovorio Bajdenu da je on sada kriv zato što je pitanje Kosova postalo pitanje predsedničke kampanje i da će do novembra dve strane, odnosno i Priština i Beograd morati da čekaju da bi se neke stvari razrešile”, kaže Novaković i dodaje da definitivno SAD moraju da budu involvirane zato što je kapacitet EU trenutno da utiče na pitanja na Kosovu veoma ograničen.

S obzirom da su se čak i u Briselu pominjali meseci kao rok u kome bi dijalog Beograda i Prištine mogao da bude okončan, Novaković na kraju kaže da je sve moguće:

"Ali imajući u vidu poziciju Vlade u Prištini, imajući u vidu kompleksnost ovog pitanja, iz moje perspektive to je previše optimistično.”