Analitičari: Objavljivanje optužnice protiv Tačija pred sastanak u Vašingtonu nije slučajnost

Objavljivanje predloga optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija samo nekoliko dana pre susreta predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu nije slučajnost, smatraju pojedini analitičari na Kosovu. Postoji i uverenje da Kosovo ulazi u novu političku krizu, jer bi predsednik Kosova Hašim Tači trebalo da podnese ostavku.

I premijer Kosova Avdulah Hoti je u četvrtak obavestio specijalnog izaslanika predsednika SAD Ričarda Grenela da ne može da prisustvuje sastanku 27. juna u Beloj kući sa predstavnicima Srbije.

Politikolog Ramuš Tahiri smatra da nikakvi centri moći nisu uticali na objavljivanje predloga optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija, već da je to prema njegovim rečima samostalno uradio tužilac Specijalizovanog tužilaštva u Hagu. On je za Glas Amerike kazao da trenutno najveću štetu od objavljivanja predloga te optužnice imaju Beograd i Priština.

„Da je to objavljeno recimo u ponedeljak mi bi imali rezultate od subotnjeg sastanka kod Grenela i tu bi dobilo i Kosovo i Srbija, barem investicije što se tiče tog železničkog i drumskog saobraćaja, a okvirni sporazum bi bio, da se nastavi dijalog pod pokroviteljstvom Brisela. Ovako izgleda da glavni tužilac Džek Smit o tome nema veze, izgleda da je neko od ovih javnih tužioca objavio to i to ne doprinosi pravdi, a imamo političku štetu”, kazao je Tahiri.

Politička šteta je prema rečima Tahirija ta što će, kako kaže, Hašim Tači morati iz moralnih razloga da podnese ostavku, nakon čega Kosovo ulazi u novu političku krizu koja će rezultirati raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora. Dijalog između Kosova i Srbije je prema njegovim rečima sada prekinut na najmanje godinu dana.

„To je nož u leđa Americi, administraciji Trampa i samom Grenelu, ali i evropskoj zajednici, jer sad niko ne može da računa da će izbaciti predsednika Tačija iz razgovora ili pregovora, a da će upasti Hoti. To je zbog toga što Hoti ima krnju vladu i ne može snositi odgovornost, da on u ovoj situaciji vodi dijalog. Jedino su dijalog mogli voditi zajedno sadašnji predsednik i sadašnji premijer uz podršku i prethodne stranke Demokratske partije Kosova iz koje je potekao Hašim Tači“, rekao je Tahiri.

Politikolog Stefan Filipović smatra da nije slučajno što je predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija objavljen pred susret predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu. On smatra da su najverovatnije u pitanju određeni geopolitički procesi i da su najveći gubitnici toga “oni koji su se zalagali za takozvana brza rešenja”.

„Mislim da odgovara onim ljudima koji ne žele da se što pre dođe do nekog dogovora ili do nekog sporazuma, da se to ne lomi preko kolena, već ovo ide čini mi se na ruku ljudima koji nisu za ta neka brza rešenja, kao što je ta podela. Čini mi se da se sada stavlja jedan veliki znak pitanja na uopšte tu ideju, koja moram da priznam, jeste bila malo ukorenjena u našoj javnosti, i čini mi se da će ponovo početi kritički da se priča o tome“, kaže Filipović.

Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava u Beogradu smatra da je važno da mandat Specijalizovnih veća u Hagu bude nezavisan od političkih pregovora između Beograda i Prištine i da rezultat rada tog suda ne sme da bude povezan sa tim pregovorima.

„Iz onoga što čitamo izgleda kao da je na stolu u Vašingtonu trebalo da bude amnestiranje optuženih za zločine i da sud ovom izjavom, ovim saopštenjem, pokušava da se odbrani od toga i da kaže - ne sme amnestija da bude deo pregovora. I sa tim se potpuno slažem, amnestija za ratne zločine ne može da bude deo političkih pregovora nikada, a posebno ne u ovom sada konkretnom slučaju“