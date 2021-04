Slučaj Dušana Perića: Raditi godinama bez plate

Dušan Perić iz Preoca kod Gračanice, već devet godina radi, a ne prima platu. Zaposlen je u “Javno stambenom preduzeću” koje na Kosovu funkcioniše u sistemu Srbije.

Kaže da se kao vozač 25. januara 2011. zaposlio u “Javno stambenom preuzeću Priština” sa sedištem u Gračanici. Zaključio je tada ugovor na određeno vreme - na šest meseci.

Po isteku tog ugovora 25. jula 2011. godine primljen je u radni odnos na neodređeno vreme. Međutim u poslednjih 10 godina platu je primio za samo deset meseci rada.

„Ne primam platu već devet godina, kažu da se nisam zaposlio regularno“, kaže Dušan za Glas Amerike.

Javno stambeno preduzeće podnelo je tužbu protiv Dušana Perića zbog navodnog neregularnog zapošljavanja, gde je zatraženo poništavanje ugovora o radu.

Međutim, Osnovni sud u Mitrovici - sudska jedinica u Gračanici je 2014. doneo rešenje kojim se smatra da je tužba povučena, jer, kako je navedeno, zastupnik Javno stambenog preduzeća nije pristupio zakazanoj raspravi.

Svoje neisplaćene zarade na sudu je proteklih godina tražio i Dušan Perić. On je u dva navrata u poslednjih 10 godina tužio svoje preduzeće i presude dobio u svoju korist.

U jednoj od njih koja je izvršna nalaže se da poslodavac Dušanu isplati neisplaćene zarade za period od januara do marta 2011. i od februara 2012. do septembra 2013. godine u iznosu od 702 hiljade dinara. Međutim do danas nije dobio svoje plate, iako uredno ide na posao, koristi godišnji odmor, a Ima i zdravstveno osiguranje.

„Imam presude, izvršitelji su uzeli moj slučaj, ne znam šta da dalje. Idem redovno na posao, zaposlen sam kao vozač, radim kao i svi ostali radnici, kad se kreči negde krečim i ja pomažem. Imam godišnji odmor, imam overenu zdravstvenu knjižicu, samo platu nemam", kaže Dušan Perić za Glas Amerike.

Dušanu u ostvarivanju svojih prava pomaže i otac Mile.

„Ovo košta, ja sam ovu prvu presudu platio oko 1100 evra, što izvršršno, što pravosnažno, ja sam u štali imao jdnu kravu i tu kravu sam dao i platio sam te takse.Sad je došla i druga presuda i sada treba ponovo da se plaća sve i treća tužba je puštena i to sve košta“, kaže Dušanov Mile Perić.

Osim suda, Dušanovim slučajem bavio se u dva navrata i inspektor rada, Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Republlike Srbije.

Inspektor Rajko Barać doneo je rešenje kojim se nalaže poslodavcu da otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu tako što će izvršiti obračun zarade i naknade zarade za zaposlenog.

Glas Amerike nije uspeo da stupi u kontakt sa direktorom „Javno stambenog preduzeća“ Stefanom Petrovićem. Međutim, Perići tvrde je direktor Petrović u ovom slučaju najmanje odgovoran.

„Ovaj direktor u firmi je korektan. On kaže da inspekcija kad je dolazila, da je potvrdila da je radnik i da ima godišnji odmor, zdravstvenu knjižicu i da nije do njega. I u sud ga zvali isto je tako dao izjavu“, kaže Mile Perić.

Dušan dodaje da se aktuelni direktor firme za koju radi angažovao da bude stavljen na platni spisak.

„On je slao, stavio me na platni spisak slao je u opštinu, ali ovi vraćaju, rekli da me izbaci sa platnog spiska“, navodi Dušan Perić.

Osnivač „Javno stambenog preduzeća“ je Skupština grada Priština, institucija koja na Kosovu funkcioniše u sistemu Republike Srbije. Dušan je pokušavao da i od predsednika privremenog organa Skupštine grada Priština Ljubinka Karadžića sazna, zašto već devet godina ne prima platu.

„Išao sam da se žalim kod predsednika Ljubinka Karadžića. Dva, tri puta sam išao kod njega, prvi put mi je rekao da dok je on tu neću da primam platu, drugi put me je terao da povučem tužbu da bi me stavio na platni spisak, a treći put kad sam išao rekao mi je, doduše i ja sam rekao da ću da idem da se žalim u Srbiju kod Aleksandra Vučića, on mi je rekao, ja sam ovde Aleksandar Vučić“, kaže Dušan.

Pošto, kako kažu, kosovski Aleksandar Vučić ne želi da reši njihov problem, pravdu će potražiti kod predsednika Srbije u Beogradu.

„Ostaje mi još da idem da štrajkujem ispred predsedništva Srbije - čekam da se prolepša vreme i da štrajkujem“, navodi Dušan.

Mile Perić, njegov otac, najavio je da će mu se pridružiti.

„Sad je ostalo da se malo otopli, pa da sinu pravim društvo. Šatori ispred predsedništva Srbije, sedi tamo i štrajkuj glađu, mi ionako nemamo šta da izgubimo, ako treba neka hapse, neka rade šta hoće“, poručuje Mile Perić.

Glas Amerike pokušao je da o problemu Dušana Perića razgovara i sa predsednikom privremeog organa Skupštine grada Prištine Ljubinkom Karadžićem. Međutim, nismo ga zatekli na svom radnom mestu. Pokušali smo i da mu se obratimo pisanim putem, ali ni posle četiri dana nismo dobili odgovor.