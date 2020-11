Strepe za dom zbog izgradnje garaže u centru Prištine

Zbog izgradnje podzemnog parkinga Opština Priština obavestila je petnaest porodica da u narednih nedelju dana moraju da napuste zgradu u centru Prištine u kojoj žive skoro 50 godina. Stanari među kojima ima i Srba odbijaju da se isele dok im se trajno ne reši stambeno pitanje.

Prema saznanjima Glasa Amerike - predstavnici Ministarstva za povratak u Vladi Kosova obišli su stanare zgrade u centru Prištine čije se rušenje planira da bi se na njenom mestu izgradila podzemna garaža.

Stanove su na korišćenje dobili odlukom Komisije za dodelu stanova i kredita Studentskog centra u Prištini 1973. dodeljeni na korišćenje radnicima te komisije.

Reč je o petnaest radnika koji su stanove dobili na trajno korišćenje. Među njima je bila i Leposava Stojanović, koja od tada živi u ovom stanu u centru Prištine.

Međutim 47 godina kasnije Opština Priština tvrdi da su zemljište i zgrada u kojoj i danas živi 15 porodica, opštinska imovina. Zbog izgradnje podzemne garaže opština Priština je stanarima dala rok da se do 1. decembra 2020, isele iz ove zgrade.

„Pa hoće da ruše i hoće da nas daju pod kiriju, ne da nam obezbede stanove nego da nam daju po 250 evra, kažu tražite stanove po Prištini mi ćemo vam plaćati kiriju. Gde ja da tražim stara od 87 godina, sada 21. decembra punim 87 godina“, kaže za Glas Amerike Leposava Stojanović.

Etem Fejzulahu je stanarsko pravo nasledio od svoje majke koja je radila u Studentskom centru u Prištini.

„Sve imam i preneo sam na sebe i sudski i notarski i sve. To znači isto kao majka, ali eto, sad. Šta ćemo da radimo ne znam ni ja. Otkud znam. Odluka kaže izađite, do prvog da nađete stan da izađete i tako to. Doći će bagerom srušiće”, rekao je za Glas Amerike Fejzulahu.

U najnovijoj odluci koju su stanari ove grade dobili 20. novembra 2020. navodi se će im opština Priština plaćati kiriju u iznosu od 250 evra do rešavanja trajnog stambenog pitanja, ali ne duže od pet godina.

“Pet, šest meseci će da plaćaju i reći će nam isto što nam sad kažu nemamo stanove i nemamo para da vam isplatimo,i posle će nas šutnuti i idite na ulicu. Zamisli da odem privatno da stanujem i da mi kaže gazda za dva, tri meseca napusti mi stan i šta da radim ja u mojim godinama. Samo da se obesimo i gotovo, ništa drugo”, kaže Leposava Stojanović.

U ovoj zgradi stanove imaju još dve srpske porodice, koje trenutno žive u Gračanici i Severnoj Mitrovici. Leposava je jedina srpkinja koja ovde 20 godina živi sama. Prištinu nije napuštala nikad sem, kako kaže, na po nekoliko dana kad je odlazila u posetu sinu koji živi u centralnoj Srbiji. Tvrdi da nikad nikakvih problema nije imala.

“Sve su to moje komšije, moji radnici, tu su bili za mene. Svi su me podržavali, još su mi pričali nemoj tetka Mila da ideš da živiš pod kiriju u Srbiji, evo dosta je deca što ti idu u Srbiju zbog škole - nemoj ti. Boga mi bili su mi ko ne znam ko. Pa zajedno smo radili godinama, evo 15 porodica smo tu živeli ima i Srba, i Albanaca, i Turaka, ma nikad nam se ni dete nije posvađalo, a ne mi. Deca nam se nisu svađala, deca su nam se tako slagala da nikad nismo imali ni jednu reč i zato su me i ostavili tu. Radila sam 36 godina, nisam nikakvih problema imala ni sa studentima, ni sa radnicima, nikad. Odavde sam i udala i oženila i unučiće dočekala, kad su otišli sin mi je plakao kao kiša što ja neću da idem, ali su mi garantovali ove komšije da će me čuvati“, kaže Stojanović.

Iako su službeni jezici na Kosovu albanski i srpski Leposava je odluku iz Opštine Priština dobila samo na albanskom.

„Oni evo dva, tri dana dolaze i na albanskom donose, ja kažem što mi na albanskom donosite, ja ne znam albanski, prevedite mi na srpski. Kaži hoćemo, i rekli su mi ja juče da će doneti, i doneli su to glavno rešenje isto na albanskom“, kaže Stojanovićeva.

U odluci Opštine Priština kojom se ovim stanarima nalaže da napuste stanove se navodi da se ako to ne učine “stvara osnova za obavezujuće izvršenje na račun stanara” protiv kojih će biti podnete i prekršajne prijave pred nadležnim organima. Ističe se i da žalba ne odlaže izvršenje odluke za oslobađanje opštinske imovine.

U nastavku priče koju planiramo za utorak donosimo nove detalje i reakcije nadležnih povodom planova Opštine Priština da sruši stambenu zgradu u kojoj, poslednjih pedeset godina živi petnaest porodica različitih nacionalnosti, i na njenom mestu sagradi podzemnu garažu.