Nezadovoljni zbog konkursa u KBC u Gračanici najavljuju štrajk glađu

Oko pedeset građana koji nisu dobili posao u Kliničko bolničkom centru u Gračanici, najavili su da će stupiti u štrajk glađu u četvrtak. Na ovaj korak su se odlučili posle sastanka sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem, dan ranije.

Posle protesta u utorak, građani nezadovoljni zbog rezultata konkursa za prijem medicinskih tehničara u Kliničko bolničkom centru Priština sa sedištem u Gračanici, okupili su se i jutros ispred upravne zgrade ove ustanove, gde su ponovili svoje zahteve - poništavanje konkursa i smena direktora Kliničko bolničkog centra Bratislava Lazića.

Posle dva sata protesta ispred upravne zgrade KBC-a, okupljeni su ispred Doma kulture u Gračanici dočekali direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, koji je na Kosovo došao povodom obeležavanja martovskog nasilja iz 2004. godine.

U pratnji Petkovića je pored ostalih bio i direktor KBC-a Bratilsav Lazić, ali je u Dom kulture ušao na sporedni ulaz.

Posle završene akademije posvećene martovskom pogormu, Petković je pristao da razgovara sa nezadovoljnim građanima koji nisu dobili posao u KBC-u.

U salu su mogli samo oni koji su konkurisali. Petković je, kako kažu, saslušao svakog od njih posebno.

“Čovek ne želi da sasluša da su ljudi na konkurs primljeni sa trgovačkim školama, ekonomskim školama, njega to ne zanima. Ne zanima ga poništavanje konkursa, a to je ono za šta smo došli da se borimo. Prosto i jednostavno on želi u miru da sve ovo prođe, tiho i da se na kraju svi mi povučemo i ostanemo bez igde ičega”, rekla je Dušica Nikolić posle razgovora sa Petkovićem.

Jedna od onih koja je razgovarala sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju je i Bojana Vasić, koja kaže da je platila za radno mesto, ali ga nije dobila.

“Nadamo se da će nam pomoći, 20 godina čekanja, četiri deteta, četira đaka, teško je i daš pare, a obećavaju brda i doline i izbacete s posla i to je teško, to je još teže, ali to njima neka služi na čast”, rekla je Bojana Vasić iz Livađa.

Novinar: Kažete “daš pare”, kome i za šta?

Bojana Vasić: Pa dali smo pare za zapošljavanje, a izbacili su me s posla.

Novinar: Kome ste dali pare?

Bojana Vasić: Pa neću da ga imenujem, zbog te osobe, ali njemu neka služi na čast”.

Posle trosatnog sastanka sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kojem nije prisustvovao direktor KBC-a Bratislav Lazić, čiju smenu pored poništavanja konkursa traže nezadovoljni građani, najavljene su radikalnije mere od strane onih koji nisu dobili posao.

“Pošto mi nemamo nikakve garancije da će nešto biti konačno, mi smo svi zajedno rešili da od sutra u devet sati nastavimo sa protestom u vidu štrajka glađu“, kazala je u ime nezadovoljnih građana Dušica Nikolić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za Glas Amerike i Radio televiziju KIM da on nije nadležan za problem ljudi koji nisu dobili posao u Kliničko bolničkom centru u Gračanici, ali da će nadležnima preneti sve što je danas čuo.

“Nikome nisam ništa obećao jer pitanje zapošljavanja nije ni do mene, niti do ovih ljudi, niti se to radi na ulici, nego po propisima i zakonima. Ono što je do mene kao nekog ispred Vlade ko je nadležan za prostor Kosova i Metohije, da nadležnim institucijama ukažem na problem koji postoji i da to rešavamo po prioritetima, posebno tamo gde niko ne radi, gde je po troje dece i gde moramo da pronađemo rešenje za te ljude”, rekao je Petković.

Na konkurs za prijem medicinskih tehničara u Kliničko bolničkom centru Gračanica prijavilo se 360 kandidata, a primljeno je njih 40. Petar Petković je najavio da će biti raspisan konkurs za još 40 radnih mesta za medicinsko osoblje na Kosovu, ali da ne mogu svi koji konkurišu biti primljeni.