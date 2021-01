Poplave na Kosovu: Kad bujica istera na ulicu

Usled obilnih padavina koje su prethodnih dana pogodile Kosovo izlile su se reke, potoci i kanalizacione mreže - zbog čega su poplavljena i uništena brojna domaćinstva.

Živorad Nićić iz Lepine već skoro dva dana ne može da priđe svojoj kući i dvorištu. Zbog obilnih padavina i izlivanja reke Sitnice pričinjena mu je velika materijalna šteta.

“Potopljena mi je kuća i pomoćne zgrade koje su bile pune žita i stoke. Ovo je drugi dan kako nisam tamo, ne smem da uđem, sve mi je ostalo. Imao sam svinje, dosta kokošaka, ćurke su neke ostale na krovu, drva za ogrev koja sam kupio i skladištio je odnela voda”, rekao je Nićić za Glas Amerike.

Živorad je noć proveo u automobilu, a ostali članovi njegove porodice smešteni su kod komšija.

“Da sam imao barem jedan čamac, pa da odem do kuće da vidim, ovako ne mogu nikako. Sad pokušavam i plašim se da odem sam, jer dubina je velika i šta znam, kad vidim šta se sve desilo i pocrkalo, žao mi je i pitam se za šta sam se mučio godinu dana, jer sve što sam stvarao sve je uništeno”, naveo taj stanovnik Lepine.

Osim tog mesta, gde je nekoliko kuća još uvek pod vodom, ugrožena su i druga mesta na teritoriji Opštine Gračanica. Meštani Donje Gušterice pretrpeli su značajnu štetu u poplavama.

Radojica Grbić ostao je na ulici. Kuća u kojoj živi sa suprugom i troje dece je potpuno poplavljena.

„Krenula je voda da ulazi u kuću i prvo je krenula mala količina, a kad smo probali da otvorimo vrata onda je jurnula velika količina vode i zatvorili smo vrata i onda smo kroz prozor izlazili. Do sinoć nisam mogao da uđem u kuću uopšte. Evo vidite koliko je to sve bilo poplavljeno i uništeno“, kazao je za Glas Amerike Grbić.

On je od opštine Gračanica dobio nekoliko džakova peska, koji nisu pomogli da voda ne prodre u kuću. I to je sve od pomoći koja mu je za sada pružena. Njegova porodica koja plaća kiriju, kako bi živela u toj kući, živi od socijalne pomoći.

„Nigde ne radimo ni ja ni supruga. Imamo bebu malu godinu dana, sina od tri godine i od deset godina. Ja sam evo ovde, čistim koliko mogu, supruga i deca su kod njenih u Kuscu. Ne znam šta da očekujem, tražio sam neki stan da nađem, ne mogu, tražio sam u selu nešto drugo. Petar Petković iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju je letos bio ovde kod mene, obišao me kad su bili, pred izbore i rekao mi je da će da se potrudi da mi završi neku kuću nešto, ali od toga nema ništa. Par puta sam aplicirao za stan izlazila je komisija rekli su mi da ne ispunjavam uslove i to je bilo to“, kazao je Grbić.

c iz Donje Gušterice kaže da se poplave često dešavaju, ali da ovakve ni najstariji meštani ne pamte.

„Ovo je počelo preko noći odjednom je došla velika količina vode da nismo znali šta da radimo, tako da je skroz poplavila suteren. Sve pliva u vodi, od nameštaja do električnih stvari, televizor, sve pliva.... Imamo pšenicu tri vagona, nije to tri kilograma, nego 30 000 kilograma i to sve pliva u vodi, sve je uništeno. To sad neće niko, bili smo da pitamo, ali neće niko pošto sad to ima vodu. Imali smo i rakiju oko 1 000 litara, sve je to poplavilo i prosulo se, celo dvorište miriše na rakiju“, rekao je za Glas Amerike Predrag Cvejić.

Iz Opštine Gračanica saopštili su da će formirati komisiju za procenu štete od poplava, kao i da će uskoro početi dezinfekcija područja zahvaćenih vodom.