Posle priče Glasa Amerike iz Lipljana: Direktorkin pokušaj demantija

Nakon priloga Glasa Amerike o navodnim nezakonitim radnjama koje u Osnovnoj školi “Braća Aksić” u Lipljanu, sprovodi vršiteljka dužnosti direktorke Bogdanka Mirić, dvoje zaposlenih te obrazovne institucije je kažnjeno, dok je protiv školske sekretarice pokrenut disciplinski postupak.

Vršteljka dužnosti direktorke Bogdanka Mirić tereti ih da su novinaru Glasa Amerike dostavili školsku dokumentaciju. Mirićeva je rekla da je tužila autora priče i novinara Glasa Amerike - i to predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Dvoje zaposlenih kažnjeni su zbog sumnje da su novinaru Glasa Amerike dostavili školsku dokumentaciju. Iz istog razloga Bogdanka Mirić, vršiteljka dužnosti direktorke Osnovne škole "Braća Aksić", pokrenula je disciplinski postupak protiv Biljane Mihajlović.

„Protiv mene je pokrenut disciplinski postupak iz razloga da sam ja vama dostavila dokumentaciju da ste vi to na vašoj televiziji izneli. Molim vas da me zaštite u tom pogledu. Da li ste vi mene nekad videli i da li sam ja vama nešto dostavila. Želim da to mom kolektivu kažete“, rekla je školska sekretarica Biljana Mihajlović obraćajući se novinaru Glasa Amerike Budimiru Ničiću, koji je uzvratio da Mihajlovićevu prvi put vidi i da mu ona nije ništa dostavila.

Mihajlović je ukazala da se ne oseća odgovornom za eventualno iznošenje školske dokumentacije - jer, kako kaže, ključ od njene kancelarije ima još nekoliko osoba.

„Direktorica je ključ od moje kancelarije uzela još decembra meseca, od pomoćne radnice Snežane Čepkenović, rekla joj je da samo nešto treba da zavede i od tog dana vršilac dužnosti ima ključ od moje kancelarije i ja ne odgovaram za dokumenta, koja izađu iz te kancelarije. Zato što nemam samo ja ključ od te prostorije. Ne mogu ja da garantujem ko ulazi tu popodne, preko noći i tako dalje“, rekla je Mihajlović.

Novčano su na po 20 odsto od ličnog dohotka u trajanju od tri meseca kažnjeni šefica računovodstva Snežana Dekić i službenik za finansije Nenad Dekić. Glas Amerike je pre dva dana objavio zahtev Bogdanke Mirić upućen šefici računovodstva da ručno vrši obračun plata, kao i odgovor Snežane Dekić da se to ne radi već 13 godina.

„Zašto sam kažnjena, pravo da vam kažem, ne znam. Ja jesam pročitala da ste vi uzeli i moju izjavu i sve to, vi ste rekli da nas dve niste ni videli. Zašto sam kažnjena ja ne znam, ja sam samo kažnjena 20 odsto tri meseca, a i ranije se dešavalo da kazni radnike, a da ne znaju zašto su kažnjeni“, rekla je Snežana Dekić.

Dok smo razgovarali sa radnicima škole, pojavila se i vršiteljka dužnosti direktorke Bogdanka Mirić, koja u prvom momentu nije želela da govori za Glas Amerike.

Međutim, dvadesetak minuta kasnije bila je raspoložena za razgovor. Na pitanje Glasa Amerike zašto je zaposlene kaznila sa 20 odsto od plate, a protiv sekretarke pokrenula disciplinski postupak, Mirićeva je kao razlog navela navodno curenje dokumentacije.

„Izneli su dokumenta u javnost, odakle pravo. To su naša zaštićena dokumenta“, rekla je Mirićeva, na šta je novinar Glasa Amerike kazao da je on izneo dokumenta u javnost.

Bogdanka Mirić: A ko je vama dao, vi bi trebalo da budete....vi ste već tuženi, izvinjavam se, vi ste već tuženi.

Glas Amerike: Kome, gde?

Bogdanka Mirić: Čućete, Beogradu, Vučiću, tamo gde treba...

Glas Amerike je u prilogu emitovanom 23. septembra objavio nekoliko dokumenata u vezi sa postupcima vršiteljke dužnosti direktorke ove škole, ministra prosvete Mladena Šarčevića, načelnice školske uprave Jasmine Dedić, i dela radnika iz uprave škole, kao i pismo koje su pojedini radnici uputili Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije, gde se u više od 20 tačaka navode primeri navodnog kršenja zakona koje je počinila Bogdanka Mirić.

Uprkos tome što je nedavno odbila da govori za Glas Amerike - nakon toga je pokušala da demantuje detalje o kojima je izvestio Glas Amerike.

Prvo je pokušala da pojasni kako je došlo do toga da je tri puta sa dva različita prezimena imenovana za vršiteljku dužnosti direktorke škole. Prvi put sa prezimenom Mirić, drugi put Nenadić i treći put ponovo Mirić.

„Da li je bila greška u prepisci... iz diplome je Nenadić, to je moje devojačko prezime i ministru je dato na ispravku i stiglo je rešenje na Mirić koje je kod sekretara zavedeno. Normalno ispravljeno je na Mirić i kod sekretara je zavedeno", tvrdi Gogdanka Mirić

Međutim, sekretarica škole Biljana Mihajlović kaže da ispravljeno rešenje nije stiglo.

„Kad je stiglo rešenje na Nenadić ja sam joj rekla ili zovi da isprave prezime ili deponuj potpis na Nenadić i rekla mi je da je obavestila načelnicu i da će stići rešenje na Mirić. To rešenje nije zamenjeno, tih šest meseci su prošli na Nenadić“, rekla je sekretarica škole Biljana Mihajlović.

Glas Amerike objavio je pre dva dana da više od 50 zaposlenih u toj školi ima ugovore na po dva meseca, što je prema tvrdnjama pojedinih zaposlenih suprotno zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Bogdanka Mirić ima objašnjenje i za to.

„Kada bih ja to sada rekla, ne znam kako bi to ispalo. Ugovori su dati na dva meseca, kako je rečeno tako je dato...nestručni drže stručne predmete i onda idu ugovori na dva meseca. Kad bi se pojavio tehnološki višak... ja moram da zbrinem tehnološki višak. Ako mi se jave stručni ovde u ovoj školi, ali to nije do mene ja sam dobila ove kolege ovde na tacni, od bivšeg direktora Bratislava Đedovića. On je primao ljude na dva časa. Znači profesor geografije drži ruski, profesor ruskog....“ rekla je Mirićeva.

Na pitanje Glasa Amerike što ne primi stručne ljude Mirićeva je kazala.

„E pa to je vrlo teško pitanje i ne znam odgovor na to...ne mogu, stopirana sam sa svih strana...gde bi ovi ljudi radili, ja sam s tom politikom da ostanu ljudi na Kosovu i da radi što više njih. Ne želim da povredim ljude koje sam dobila i neka su nestručni", kaže ona.

Međutim, u školi rade i stručnih kadrovi angažovani na ugovore u trajanju od po da meseca - poput Predraga Rašića.

„Imam 36 godina radnog staža i dobijam rešenje na određeno, a diplomirani sam nastavnik fizike i hemije i držim fiziku ovde. Daju mi rešenje na dva meseca", ističe Rašić.

Angelina Jovanović, diplomirana profesorka engleskog jezika, dodaje da je odluka o dodeljivanju ugovora u trajanju od dva meseca, odluka Bogdanke Mirić.

"Pitala sam pravnicu koja mi je rekla da je to odluka direktora", ukazuje Jovanović.

U prriči objavljenoj 23. septembra Glas Amerike je naveo i da je poslednja sednica školskog odbora održana pre više od godinu dana. To nam je potvrdio i predsednik Školskog odbora Zoran Ćirković.

„Prošle godine 13. septembra je bila zadnja sednica školskog odbora. Mi smo se više puta obraćali da održimo sednicu, ali nam nije bilo dozvoljeno, od strane direktorke“, rekao je Ćirković.

„Za školski odbor moram da kažem da mi je uvek govorila da je nevažeći", kaže sekretarica škole Biljana Mihajlović - dodajući da je često pisanim putem upozoravala Bogdanku Mirić o tome da treba da podnese izveštaj o radu,usvoji završni račun i slično.

Vršiteljka dužnosti kaže da će dozvoliti održavanje sednice školskog odbora.

„Uskoro im izlazi mandat, pa ću sačekati njihov mandat...e da sam bila odradila na početku kao svi direktori - novi školski odbor, novi ljudi oko svega, ostala bih možda do penzije. Svaki direkor koji je imenovan stavlja svoje ljude oko sebe, jel tako? Ja mislim da je to normalna situacija“, kazala je Mirićeva.

Podršku kažnjenim radnicima, označenim da su Glasu Amerike dostavili školsku dokumentaciju, pružilo je desetak njihovih kolega. Jedna od njih, profesorka engleskog Milena Stojanović, očekuje nove sankcije.

“Ja sam sigurna, nakon ovih izjava koje smo mi ovde pojedini dali da ćemo svi biti kažnjeni”, kaže Stojanović.

Vršiteljka dužnosti osnovne škole “Braća Aksić” u Lipljanu, koja nije demantovala ništa iz priloga Glasa Amerike od 23. septembra ove godine, imala je na kraju i poruku za našu ekipu.

“Prijatno, sve najbolje videćemo se na sudu”, rekla je Bogdanka Mirić.