Brojni problemi stanara zgrade u Lapljem Selu

Stanari jedne od pet stambenih zgrada u Lapljem Selu već 10 godina nemaju ugovore o dobijenim stanovima. Pored toga, žitelji ove zgrade godinama se suočavaju i sa brojnim infrastrukturnim problemima.

Sredstvima Vlade Kosova, preko Ministarstva za zajednice i povratak u Lapljem Selu je pre desetak godina u dve faze izgrađeno pet stambenih zgrada sa 108 stanova, za socijalno ugrožene i interno raseljene porodice. Prve tri zgrade namenjene interno raseljenim licima izgrađene su 2010. godine, a ostale 2013. Međutim, iako imaju krov nad glavom, stanari jedne od pet zgrada već deset godina nemaju ugovor o vlasništvu, niti bilo kakav papir za korišćenje ovih stanova.

„U taj stan sam uložila ne znam ni ja koliko, možda sam mogla svoju kuću da napravim, koliko je loše sama zgrada urađena. Nemam nijedan papir, a samim tim ja mislim da smo svi stanari dobili regularnom procedurom stanove, međutim nikakav papir nemamo do dan danas, nikakav dokument da živimo, da postojimo“, rekla je za Glas Amerike jedna od stanara ove zgrade Jovanka Ivanović.

Stanari ove - kako se zvanično zove - „A“ zgrade, više puta su pokušavali da reše ovaj problem, preko Ministarstva za zajednice i povratak i Opštine Gračanica.

„Odemo u ministarstvo oni prebacuju loptu na opštinu Gračanica, odemo u opštinu Gračanica, pisali smo i zahteve i molbe da nam se dodele neki ugovori nešto... Kad registrujemo auto, ja moram da pozajmim račun od svojih roditelja kako bih uzela onu potvrdu o porezu, da bih registrovala auto ili tako nešto“, dodaje Jovanka Ivanović.

„Obećavali su nam još iz Ministarstva za zajednice da su ugovori gotovi da samo treba da se podele, došlo je do smene vlasti, posle je druga vlast rekla da mora da se sačeka malo da oni to kao prekontrolišu. Slali su nam i komisiju da vide da li stanujemo na tim adresama da bi se dodelili ugovori“, rekao je za Glas Amerike predsednik kućnog saveta zgrade „A“ u Lapljem Selu Slaviša Uskoković.

U Ministarstvu za zajednice i povratak nisu želeli pre kameru, ali je Glasu Amerike rečeno da je 2015. i 2017. godine ovo ministarstvo stambene zgrade u Lapljem Selu predalo Opštini Gračanica.

Ove tvrdnje potvrđuju i aneksi sporazuma o primopredaji ovih stambenih objekata, koje su potpisali ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i bivši gradonačelnik Gračanice Vladeta Kostić, a do kojih je došao Glas Amerike.



Aktuelni gradonačelnik Gračanice Srđan Popović za Glas Amerike kaže da će stanari uskoro dobiti ugovore.

“Radimo na tome, mi smo krenuli sa revizijom, neki slučajevi su i na sudu zato što su ti stanovi slobodni, nisu u pitanju samo stanari zgrada u Lapljem Selu ima i u drugim objektima. Mi se nadamo da ćemo sve završiti do kraja godine i da ćemo već početkom naredne godine rešiti sve te probleme”, kazao je Popović.

Nerešeno pitanje vlasništva, nije jednini problem stanara A zgrade u Lapljem Selu. Od samog početka suočavaju se i sa infrastrukturnim problemima. Pomoć su kako kažu tražili od Opštine Gračanica.

„Od kako sam ušla već 10 godina imam izlivanje kanalizacije nedeljno u svom stanu, tako da ja više finansijski i psihički to nisam mogla da izdržim i onda sam rekla daj da uradimo celi kanalizacioni sistem svi stanari, kako ne bi imali više problema. Međutim oni (Opština Gračanica, prim. nov) su mi izričito rekli to naš problem nije, do same zgrade je naš problem, a unutra je vaš, možeš ti sama da radiš šta hoćeš, ja sam onda sama svoju kanalizaciju sprovela sa druge strane ne smetajući nikome“, kazala je Jovanka Ivanović.

Krajem prošle godine usledili su novi problemi. Nakon što je kako tvrde stanari ove zgrade, opština Gračanica izmestila kanalizacionu mrežu za dva stana u ovoj zgradi, došlo je do izlivanja otpadnih voda, zbog čega je jedan stan u prizemlju skoro potpuno uništen, a ugroženi su i susedni stanovi.

„Već je počeo jedan deo zida gde mi je kuhnja, kupatilo, gde boravimo da bude natopljen vodom i gde je počela i struja da radi svoj posao, da tako kažem. Tehničke stvari su počele da pokazuju svoju snagu, da drma struja, nekoliko puta sina, a i mene. Zar treba da dođe do nekog većeg problema pa da naše institucije vide problem i da dođu i da vide šta je i kako je“, kaže Jovanka Ivanović.

„Postoji problem u samoj zgradi. Mi nemamo nadležnosti da kopamo temelj po zgradi. Znači samo možemo da radimo po svojim stanovima, a ne mogu ja ispod zgrade da kopam. To treba služba koja je zadužena da to odradi, da iskopa i da te cevi zameni”, naveo je Slaviša Uskoković.

Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović kaže da je opština upoznata sa ovim problemom i da će on uskoro biti rešen.

“Da, upoznati smo, više puta smo izlazili u susret njima. Odradili smo vertikalne kanalizacije, sada kanalizacije imaju problema u podu, radimo na tome, jer kako bih vam rekao, za to treba da se odradi konkretan projekat kako bi se saniralo to. Ja mislim da ćemo veoma uskoro rešiti i taj problem”, kazao je Popović.

U pet stambenih zgrada u Lapljem Selo trenutno živi i stotinak dece predškolskog i školskog uzrasta.