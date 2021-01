Bezbednosna provera pripadnika Nacionalne garde

Federalni istražni biro (FBI), pred inauguraciju izabranog američkog predsednika Džoa Bajdena zakazanu za sredu, 20. janura, sprovodi bezbednosnu proveru 25.000 pripadnika Nacionalne garde poslatih u Vašington kako bi se obezbedio taj događaj, usred zabrinutosti zbog potencijalnog napada insajdera.

Sekretar vojske Rajan Mekarti rekao je agenciji Asošijeted pres da on i drugi lideri nisu videli dokaze o bilo kakvim pretnjama i da do sada provera nije otkrila nijedno sporno pitanje među pripadnicima garde.

"Neprekidno prolazimo kroz proces i bavimo se drugim, trećim pogledom na svakog pojedinca koji je dodeljen ovoj operaciji", rekao je Mekarti.

On je da postoje obaveštajni izveštaji koji sugerišu da spoljne grupe organizuju oružane skupove uoči Dana inauguracije.

Bezbednost je u još većem fokusu nego inače usled toga što se inauguracija događa dve nedelje nakon što su hiljade pristalica odlazećeg predsednika Donalda Trampa napale američki Kapitol.

Tramp ih je pozvao da marširaju do zgrade dok su se kongresmeni sastajali da potvrde Bajdenovu pobedu.

Neposredno područje oko Kapitola je virtualno oružano utvrđenje, sa barijerama i bodljivakovm žicom koji ograđuju prostor.

Vlasti su takođe zatvorile Nacionalni mol, kao i puteve i stanice metroa u većem delu centra Vašingtona.

Mostovi u gradu iz države Virdžinije takođe se zatvaraju.

Hiljade trupa Nacionalne garde i policajaca raspoređeni su širom područja kako bi se zaštitili od daljeg nasilja.

Uprkos povišenoj zabrinutosti zbog bezbednosti, Biden planira da nastavi ceremoniju inauguracije na njenom tradicionalnom mestu.

Bajden planira da na inauguraciji izloži "pozitivnu, optimističku" viziju

Novoizabrani američki predsednik Džo Bajden planira da u svom uvodnom obraćanju u sredu izloži "pozitivnu, optimističnu" viziju zemlje i "pokuša da okrene stranicu o podeli i mržnji u poslednje četiri godine" pod odlazećim predsednikom Donaldam Trampom, rekla je ključna Bajdenova pomoćnica u nedelju.

Kejt Bedingfild, Bajdenova direktorka dolaznih komunikacija, rekla je za ABC-ovu emisiju "Ove nedelje" da će novi američki lider "postaviti put napred koji zaista poziva sve nas da radimo zajedno".

"Mislim da je to ono što Amerikanci širom zemlje žele. Oni žele vladu koja je ponovo usredsređena na to da oni rade ispravno i da im pomaže u svakodnevnom životu", dodala je ona. "Osamdeset i jedan milion Amerikanaca glasalo je za izabranog predsednika Bajdena delimično i zato što je on postavio viziju ove zemlje koja nas dovodi do tačke u kojoj možemo da radimo zajedno", rekla je.

Bajden bi trebalo da bude inaugurisan na zapadnim stepenicama američkog Kapitola u 20. januara u u podne na ceremoniji koja biva utisnuta u istoriju SAD svake četiri godine.

Ovaj put je, međutim, to opterećeno napetošću nakon što su 6. januara na Kapitol upale hiljada pristalica predsednika Donalda Trampa.

Odlazeći predsednik ih je pozvao da marširaju do zgrade Kongresa dok su se zakonodavci sastajali kako bi potvrdili Bajdenovu pobedu na Elektroskom koledžu koja je odlučujuća za predsedničke izbore u SAD.

Predstavnički dom prošle nedelje je po drugi put opozivao Trampa, optužujući ga za poticanje na pobunu, a njegovo suđenje u Senatu trebalo bi da počne ubrzo nakon Bajdenove inauguracije. Ako bude proglašen krivim, Trampu, prvom američkom predsedniku koji je dva puta opozvan, moglo bi biti zabranjeno da ikada više obavlja funkciju.

Neposredno područje oko Kapitola, gde će Bajden položiti zakletvu da će sprovoditi Ustav zemlje i štititi zemlju od svih neprijatelja, stranih i domaćih, predstavlja virtuelno oružano utvrđenje, opasano barijerama i bodljikavom žicom koja okružuje inauguralnu platformu.

Hiljade pripadnika Nacionalne garde i drugih pripadnika snaga reda tamo su već stacionirani kako bi sprečili dalje nasilje.

Ali Bedingfild kaže: "Naš plan i naša očekivanja su da će izabrani predsednik Bajden 20. septembra staviti ruku na Bibliju sa svojom porodicom, napolju na strani Kapitola".

"Nema sumnje da smo, naravno, u nestabilnom vremenu. Moramo samo da pogledamo šta se priča po društvenim mrežama" o mogućnosti daljih protesta.

Tramp je odbio da prizna svoj poraz ili čestita Bajdenu, priznajući da će u sredu doći do "nove administracije".

Tramp je, ignorišući 160 godina američke tradicije tokom kojih je odlazeći šef izvršne vlasti uvek prisustvovao ceremoniji polaganja zakletve svog nasednika kako bi demonstrirao miran prenos vlasti u Americi, najavio je da planira da izbegne inauguraciju, iako potpredsednik Majk Pens planira da joj prisustvuje.

Tramp umesto toga planira da napusti Vašington u sredu ujutro na ceremoniji sa crvenim tepihom, dok se bude ukrcavao u Er fors 1 na let do svog odmarališta na Atlantskom okeanu na Floridi.

Pre nego što napusti funkciju, međutim, očekuje se da će Tramp odobriti još nekoliko pomilovanja, verovatno ključnim pristalicama koji su osuđeni za zločine ili se suočavaju sa suđenjem.

Bedingfild je rekla da od ponedjeljka Bajdenov tranzicioni tim održava "svakodnevne sastanke sa odlazećim vođama za nacionalnu bezbednost i sprovođenje zakona kako bi osigurao da budemo spremni za bilo kakav scenario koji bi mogao da nastane 20. januara".

Ona je rekla da Bajdenov tim "ima puno poverenje u Tajnu službu Sjedinjenih Država i njihove partnere koji već više od godinu dana rade na planiranju da omoguće bezbednost (inauguracije). Radujemo se što će izabrani predsednik Bajden položiti ruku na Bibliju 20. januara".

Kada bude na vlasti, Bajden planira brzo da obori brojne Trampove politike.

Dolazeći šef osoblja Bele kuće Ron Klajn rekao je u subotu uveče da Bajden "preuzima mesto predsednika u trenutku duboke krize za našu naciju. Suočeni smo sa četiri preklapajuće i složene krize: Kriza sa Kovidom 19, rezultirajuća ekonomska kriza, klimatska kriza i kriza rasne ravnopravnosti".

Klajn je rekao da će Biden "odmah preduzeti mere" i "potpisati na desetine uredbi, predsedničkih memoranduma i direktiva agencijama kabineta u ispunjavanju obećanja koja je dao... ne samo da poništi najveću štetu Trampove administracije, već i da započne pomeranje naše zemlju napred".

Klajn je rekao da će na dan inauguracije Bajden "potpisati desetak uredbi za borbu protiv četiri krize, vratiti ljudskost u naš imigracioni sistem i učiniti da vlada funkcioniše za narod".

Među njima će, rekao je Klajn, biti naređenja da se "produži postojeća pauza kod plaćanja studentskih zajmova i kamata za milione Amerikanaca sa federalnim studentskim zajmovima", da se SAD ponovo pridruže Pariskom sporazumu o klimatskim promenama i da se ukine zabrana muslimanima da ulaze u SAD.

Klajn je rekao da će novi predsednik zatražiti od Amerikanca da nose maske za lice 100 dana kako bi sprečilo širenje koronavirusa i učinili masku obaveznom u federalnoj imovini i na međudržavnim putovanjima.

Rekao je da će Bajden narednih dana izdati druge uredbe za borbu protiv virusa koji je ubio skoro 400.000 Amerikanaca i za ubrzanje vakcinacije protiv njega.