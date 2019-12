Vučević za Glas Amerike: Veliki uspjeh i samo učešće na SP

Nikola Vučević je i ove godine jedini crnogorski reprezentativac u NBA ligi. Posle osam sezona, veteran i lider Orlando Medžika, stekao je i status Ol-star igrača, a proljetos i prvi put igrao u plej-ofu. Vučević je sa svojim timom ove nedelje gostovao u Vašingtonu, a za Glas Amerike govorio je o novoj NBA sezoni, ali i ljetošnjem učešću na Svjetskom prvenstvu sa nacionalnim timom Crne Gore.

Centar Orlando Medžika Nikola Vučević više od dvije nedelje je van terena zbog povrede skočnog zgloba. Vuč, kako ga zovu saigrači i ljubitelji sporta u Americi, nije igrao ni na utakmici Medžika i Vizardsa u Vašingtonu, a u intervjuu za Glas Amerike, kaže da još ne zna tačan datum kada će se vratiti na parket, ali da se oporavlja.

“Ide na bolje polako. Počeo sam malo da šutiram, ali će biti potrebno da prođe još nekoliko koraka prije nego što se vratim na teren. Približavam se, ali nije još to to”.

Na prvoj utakmici između dva tima u ovoj sezoni, koja se igrala u Orlandu, Vučević je postigao 30 peona, a imao je i 17 skokova i šest asistencija. Odlično je igrao i na drugim utakmicama prije povrede, sa prosjekom od 17 poena i 11,6 skokova, zbog čega Orlando željno iščekuje njegov povratak.

“Sigurno je da nedostajem ekipi. Jedan sam od glavnih igrača i uvijek kada se neki igrač povrijedi, to je nedostatak za ekipu. I u mom odsustvu su ostvarili nekoliko pobjeda i dobro se drže. Imali smo i nekih drugih povrijeđenih igrača, poput Gordona, tako da nije lako. Ali, sve je to dio sezone i treba se izboriti sa svim time. Nadam se da ću se što prije vratiti da mogu da pomognem ekipi da igra što bolje”.

Crnogorski reprezentativac nada se da povreda neće uticati na njegov učinak po povratku na teren, iako napominje da će mu biti potrebno nekoliko utakmica da se vrati u formu. Nakon prošlogodišnje, najbolje sezone u karijeri i prvog učešća na Ol-staru, Vučevićev cilj je i da ove godine bude izabran za prestižni događaj, koji se sredinom februara održava u Čikagu i da igra što bolje za svoj tim.

“Najbitnije mi je da ekipa pobjeđuje i da pokušamo da odemo dalje nego prošle sezone”.

Glas Amerike: Kakve su šanse da se to dogodi?

Vučević: Mislim da su nam dobre šanse. Počeli smo malo toplo-hladno, ali mislim da u zadnje vrijeme igramo sve bolje i bolje i nadam se da kada se ja vratim i kad budemo svi na okupu, da ćemo moći da pokrenemo neku dobru seriju. Mislim da imamo bolje šanse nego prošle godine.

Vučević je proteklog ljeta potpisao novi četvorogodišnji ugovor sa Orlandom, što je bio jedan od priotiteta za menadžment tima. Ostankom na Floridi zadovoljan je i Nikola.

“Cilj mi je uvijek bio da ostanem u Orlandu posebno nakon što smo imali uspješnu sezonu i stigli do plej ofa i drago mi je što smo uspjeli da se dogovorimo prilično brzo i da ostvarimo saradnju. Nadam se da neće trajati samo ove četiri sezone, nego i dalje”.

Reprezentacija

Posle potpisivanja ugovora, Nikola Vučević igrao je za crnogorsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u Kini. Za Glas Amerike ističe da mu je to bilo lijepo iskustvo, a za Crnu Goru uspjeh što se plasirala na turnir.

“Otići na svjetsko prvenstvo je posebno iskustvo za jednog sportistu. Sve najbolje reprezentacije i najbolji igrači budu tamo i stvarno je lijepo biti dio tog događaja. Bilo je prvi put za sve nas i za crnogorsku reprezentaciju. Nismo možda napravili rezultat koji smo željeli, grupa je bila dosta nezgodna, možda je moglo mnogo bolje, možda nije, ali mislim da je veliki uspjeh samim tim što smo bili tamo. Da jedna mala zemlja kao što je Crna Gora bude na svjetskom prvenstvu, i da budemo tamo među najboljim ekipama, je stvarno velika stvar”.

Najveći problem, kako smatra Vučević, ipak su bila prevelika očekivanja od reprezentacije.

“Ljudi su imali nerealna očekivanja, misleći da ćemo kada odemo tamo uzeti medalju, napraviti čuda. Mislim, to nije realno. Mi smo mala zemlja, sa malim fondom igrača, mlada ekipa takođe. Imamo nekoliko igrača koji igraju u velikim klubovima i imaju ozbiljne uloge, ali većina nema te uloge koje su potrebne, budući da na svjetskom odigrate u nekoj ulozi na koju niste navikli, da budete nosilac igre, a to niste u svom klubu i to nije lako.

Mislim da ljudi to ne gledaju na taj način i mislim da je to problem sa dosta sportova i to stvara neki dodatni pritisak, i kad se završi takmičenje uopšte se ne uzima u obzir da je sama pojava naše zemlje na tom takmičenju veliki uspjeh, nego se samo gledaju negativne stvari. To je šteta, jer je stvarno velika stvar da Crna Gora, kao mala zemlja bude tamo, pored svih zemalja koje nisu bile – kao što je Slovenija, koja je šampion Evrope, ili Letonija koja ima odličnu ekipu”.

Glas Amerike: Da li ćeš se odazvati budućim pozivima reprezentacije?

Vučević: Vidjeću. Ne znam tačno ni kada će biti sledeće okupljanje i kad ću ja moći zbog obaveza ovdje. Sad se kvalifikacije igraju tokom zime, ne znam da li tokom ljeta ima nešto, tako da još ne znam. Mi čak još nemamo selektora, tako da ne znam šta će biti s tim. Ništa ne isključujem, vidjeću, kako se bude približavalo vrijeme i kakve budu moje obaveze, ja ću znati više o tome.