Glas Amerike sa Kingsima: Srpski tandem iz Sakramenta nada se plej-ofu

Košarkaši Sakramenta jedno su od najprijatnijih iznenađenja u tekućoj NBA sezoni. Tim koji su selektirali generalni menadžer Vlade Divac i njegov pomoćnik Peđa Stojaković, i sami legende kluba iz glavnog grada Kalifornije, prevazišao je očekivanja i trenutno se bori za plej-of u izuzetno kvalitetnoj Zapadnoj konferenciji. Pored srpskog tandema u upravi, značajnu ulogu u uspehu Kingsa ima i srpski tandem na parketu – Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.

Nemanja Bjelica je posle tri godine u Minesoti prošlog leta stigao u Sakramento i igra svoju najbolju sezonu u NBA karijeri.

„Mislim da sam zaslužio tu neku novu priliku, pogotovo u Sakramentu i mnogo je lakše sve sa našim ljudima. Na početku sezone Vlade (Divac) i Peđa (Stojaković) su prepoznali šta ja mogu da donesem ekipi i odmah sam se prilagodio i tako da stvarno uživam ovde. Nije više da ima neke nervoze ili stresa zašto ne igram ovoliko ili trebalo bi da igram više s loptom... Mogu stvarno da kažem da sam jednostavno po prvi put srećan u NBA i da uživam i drago mi je što sam deo ovog novog Sakramenta", kaže Bjelica za Glas Amerike.

Plasman u plej-of, rezultat daleko iznad očekivanja američke sportske javnosti, još nije u potpunosti van domašaja mlade ekipe iz glavnog grada Kalifornije.

„Mi se sada borimo ovih mesec dana, razmišljamo samo da li ćemo uspeti da obezbedimo plej-of, da li će Klipersi i San Antonio da padnu. Na početku sezone, ne znam da li nam je neko progrnozirao da ćemo imati više od 20 pobeda, tako da premašili smo ta predviđanja, ali ima još, mislim 18 utakmica, može dosta toga da se promeni za tih 18 utakmica. Borimo se za to 8. mesto, ali ova ekipa stvarno ima svetlu budućnost sa svim ovim talentima, i kao što sam rekao drago mi je što sam deo ove ekipe. Voleo bih i da završim ovde, ono što se kaže, jer stvarno, konačno sam našao ekipu i ljude, organizaciju koja mi veruje. Ja se ovde stvarno osećam dobro, imamo sjajnu grupu mladih igrača i za 2-3 godine ova ekipa će biti ozbiljan problem na Zapadu“, dodaje Bjelica.

U svoj drugoj NBA sezoni, Bogdan Bogdanović nastavlja da napreduje. Slaže se sa Bjelicom da ekipa ima budućnost.

„Dobra sezona, mada onako iz neke sportske perspektive ne možemo da budemo skroz zadovoljni, jer - naravno - mi smo egomanijaci želimo uvek više, takmičari smo svi, sigurno nismo baš prezadovoljni, ali kada se onako pogleda, kada se završi sezona, kada pogledamo taj rezultat, kada ga uporedimo sa prošlom sezonom, mislim da smo napravili jedan mali skok i da ova ekipa ima budućnost, to smo i dokazali. Sad treba videti kako napraviti još veći skok", ističe Bogdanović i dodaje da im je prilika da se plasiraju u plej-of - dodatna motivacija:

"Iako je sada malo dalje. Međutim, još se nadamo, nada umire poslednja, borimo se do kraja“.

Kada je reč o ličnom poboljšanju, Bogdanović nema dilemu.

„Izuzetno sam zadovoljan. Sad nisam na nekom najboljem, tom šuterskom nivou, ali to ima veze i sa promenama u ekipi. Povrede su me malo omele u početku, te neke promene u rotaciji. Nekako, uvek sam više gledao da pobedimo, nisam se bavio svojom statistikom. Tako da zadovoljan, sam, ali može uvek bolje“.

"Srbija najbolja posle američke reprezentacije"

I Bogdanović i Bjelica raduju se predstojećem učešću na Svetskom prvenstvu. Svesni su da je Srbija u kompletnom sastavu jedan od velikih favorita, iako im je Kina, u mislima i dalje daleko.

"Znaš kako, ja mogu stvarno sa ponosom da kažem da kako sada stvari stoje, posle Amerike imamo najbolji tim. Nije to sad ono 'e ako ne napravimo rezultat, ne osvojiš zlato srebro ili bronzu ili ispadneš u prvom krugu, e sad vi ste najgori'. Ne. Na papiru, konačno je došlo to naše vreme da imamo najbolju reprezentaciju. Jednostavno, treba dosta stvari da se poklopi, da bi se napravio uspeh, da sada ne ulazimo dublje, nije ni vreme ni mesto za to, ali kažem, drago mi što ću opet biti deo reprezentacije i što konačno uživam u košarci", kaže Bjelica, a Bogdanović dodaje:

​"To smo mi nekako izgradili našim igrama prethodnih godina i nadam se da ćemo ostati na tom nivou, i ako budemo u mogućnosti da napravimo i neki taj šampionski rezultat, taj neki za pamćenje, što bi se reklo, pošto ovo sve do sad je bilo uspešno. Sve je to super, ali ipak ne treba se zadovoljavati srebrom. Videćemo i to je sad daleko iz ove perspektive, ima dosta vremena, da počnu pripreme i da se završi ova sezona, trenutno mi nije glava sad tamo... da završimo sezone zdravi, da budemo onako željni, gladni i biće sve u redu".

Bjelici će to biti prvo veliko takmičenje još od 2015, pošto je zbog povrede propustio i Olimpijske igre u Riju 2016. i Evropsko prvenstvo pre dve godine godine.

"Igrao sam prošlog leta kvalifikacije, tako da znaš ono... samo ako budem zdrav. Stvarno, tu sam igraću za reprezentaciju i jedva čekam da onako... malo budem ono što jesam. To mogu da budem samo u reprezentaciji, ovo mi je nekako... znaš kako, da ostaneš ovde u NBA moraš da shvatiš ovo kao posao, a reprezentacija je stvarno zadovoljstvo i ne može da se poredi sa NBA, tako da jedva čekam, verovatno kao i svi koji su deo reprezentacije. Imamo sjajnu ekipu i mislim da je ova generacija zaslužila jedno zlato na ovim velikim takmičenjima što dolaze. Samo stvarno, imao sam težu povredu pre dve godine i nije fraza kada kažem - samo da smo zdravi. Stvarno, da svi budu zdravi, da završe sezonu, da budu uspešni, a potom, videćemo šta nam leto donosi", optimistički je zaključio Bjelica.