Šarić: Imamo tim za plej-of, ali moramo da to dokažemo na parketu

U prvoj utakmici NBA sezone, košarkaši Filadelfije doživeli su poraz u Vašingtonu - 120:115, ali su namučili favorizovanu ekipu predvođenu, kako neki kažu možda najboljim bekovskim tandemom lige - Džonom Volom i Bredlijem Bilom. U mladom timu Siksersa igrao je i hrvatski internacionalac Dario Šarić, koji nije imao svoj dan - postigao je 3 poena, imao 3 skoka i 2 asistencije za 22 minuta.

Kao i ostatak ekipe, Dario Šarić je bio zadovoljan početkom sezone, porazom u neizvesnoj završnici protiv jednog od najboljih timova na Istoku.

„To smo i sami rekli posle utakmice u svlačionici, da smo pružili stvarno dobar otpor jednom od favorita na istoku. Bili smo do same završnice u utakmici, a onda nekakve dve gluposti smo napravili na kraju, manjak koncentracije i šteta... šteta da smo izgubili, ali to je NBA, tako da se ne isplati mnogo razmišljati o tome šta smo mogli. Normalno je to, bili smo blizu, ali mislim da treba da se okrenemo sledećoj utakmici kod kuće, damo sve od sebe i uhvatimo tu prvu pobedu što pre“.

Šarić veruje da Siksersi, pod uslovom da ostanu zdravi, imaju tim za plej-of.

„Samo ćemo morati to da dokažemo na parketu, ali ova prva utakmica nam je dala neku nadu da u sledećim utakmicama možemo da razmišljamo o pobedama i da možemo ravnopravno da se nosimo sa svima, a to je način da uđemo u plej-of“.

Posle sjajne ruki sezone, Šarić se nada da će nastaviti da napreduje.

"Teško je reći... Poznato je da u NBA uvek postoji petorka koja počinje i petorka koja ulazi s klupe, tako da sad sam eto u toj nekoj petorci koja ulazi s klupe, ali mislim da sam imao dovoljno minuta danas. Eto, danas je bila malo lošija moja utakmica, lošije izdanje, ali se nadam da ću se uklopiti što pre i početi da pružam dobre partije, a kasnije se i izboriti za svoj status. Najvažnije je da dam sve od sebe, u tom slučaju sam miran sam sa sobom i to je to".

Upitan da li mu je nastup za reprezentaciju Hrvatske na Evropskom prvenstvu pomogao ili odmogao u pripremi za novu sezonu, Šarić je odgovorio:

„Teško je reći da mi je mnogo pomoglo, da sam nešto košarkaški napredovao zbog Evropskog prvenstva, pre bih rekao da me je umorilo i fizički i psihički. Ali na kraju krajeva, ne razmišljaš o tome, nego jednostavno hoćeš da igraš za reprezentaciju, hoćeš da se boriš za svoju zemlju, hoćeš da daš sve od sebe. Stoga, uopšte ne razmišljam o tome u smislu koliko mi daje ili koliko mi oduzima. Jednostavno razmišljam da mi je čast da reprezentujem svoju zemlju, bez obzira na sve, na dobre utakmice, loše utakmice, na dobrim turnirima, na lošim turnirima, tako da uvek ću imati taj neki sličan osećaj“.