Vučević za Glas Amerike: Prvo ugovor, pa odluka o reprezentaciji

U Vašingtonu je ove nedelje gostovao jedini crnogorski reprezentativac u NBA ligi Nikola Vučević. Njegov Orlando poražen je od Vizardsa, ali je centar Medžika bio na svom uobičajenom nivou ove sezone – nivou koji mu je omogući da ranije ove godine postane prvi Crnogorac, učesnik Ol-star utakmice. Posle duel sa Vizardsima, Vučević za Glas Amerike govorio o NBA ligi, crnogorskom nacionalnom timua, ali i porodičnom životu u SAD.

Nikola Vučević ove godine igra najbolju košarku u karijeri. U sedmoj sezoni u dresu Orlanda, prosjek mu je 20,6 poena i 12 skokova, a među liderima svog tima je i u drugim statističkim kategorijama. U poslednjoj utakmici, sa Klivlend Kavalirsima, Nikola je ostvario 51. “dabl-dabl” u sezoni, a Orlando je pobjedom zadržao šanse da se plasira u plej-of.

“Stvarno sam zadovoljan, od početka dobro igram i imam kontinuitet tokom čitave sezone. Mislim da je u tome mnogo pomogao novi trener, koji je uspostavio sistem koji meni odgovara i dobro sam se snašao u tome. Tako da sam zadovoljan sad. Što se tiče ekipe, bilo je uspona i padova, bolje je nego prošle sezone, ali zadnjih nekoliko utakmica nismo na nivou na kojem bi trebalo da budemo za ovaj period godine i da bi uspjeli da sezonu završimo na pravi način i stignemo do plej-ofa. Na nama je da pronađemo pravu formu i izborimo plej-of”.

Zbog sjajnih partija, Nikola je ove godina, kao prvi Crnogorac u istoriji, zaigrao i na Ol-staru. Kaže da mu je bila velika čast što je bio među najboljim NBA igračima za ovu sezonu.

“To je bilo jedno lijepo iskustvo. Bilo mi je drago da upoznam sve ostale NBA zvijezde i druge igrače. Da ih upoznam van terena i vidim kakvi su i kako se ponašaju. To je više kao neki šou, ali sam događaj stvarno sjajan i meni je bilo posebno drago što sam bio u ekipi sa Dirk Novickim, koji je moj idol još od kad sam imao 10, 12 godina. Bilo mi je drago da igram sa njim. To je vjerovatno bio njegov poslednji Ol-star, tako da je i to bilo jedno lijepo iskustvo”.

Centar Orlanda na kraju ove sezone postaje slobodan igrač, a prema pisanju američkih medija, za njega je zainteresovan Dalas. Međutim, Vučević ne želi da govori o budućim planovima.

“U ovom trenutku, ne mogu nikako da na to utičem. Pregovori počinju tek prvog jula, tako da ne volim da sada razmišljam o tome. Oduzimalo bi mi pažnju od onog što je sad bitno, a to je da se fokusiram na svoju igru i da pomognem ekipi da bude što bolja i da ostvari što više pobjeda. Pitali su me o tome više puta tokom sezone, ali mi je drago što sam to ostavio po strani, jer bi mi samo smetalo. Ne bih mogao da igram opušteno. Kad dođe vrijeme, onda ću se tome posvetiti. Vidjećemo kakvi su planovi Orlanda, da li oni razmišljaju na isti način kao ja, da li ćemo se dogovoriti ili nećemo. Ima mnogo stvari koje utiču na tu odluku, ali za sada je prerano pričati o tome”.

Vučević je za Glas Amerike komentarisao i istorijski, prvi plasman crnogorske košarkaške reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano od 31. avgusta to 15. septembra u Kini.

​“Ogroman uspjeh. Crna Gora je jedna mala zemlja, sa samo 650 hiljada stanovnika i realno nema uslove koje imaju neke od zemalja protiv kojih je igrala u kvalifikacijama. Samo to što se kvalifikovala je veliki uspjeh i svaka čast momcima koji su iznijeli kvalifikacije i bilo je lijepo gledati i bilo mi je stvarno drago zbog njih. Prvi put u istoriji, to je velika stvar”.

Glas Amerike: Da li ćeš igrati na Svjetskom prvenstvu?

“Još ne znam, jer mi ugovor ističe u julu i moram prvo to da riješim pa ću onda donijeti odluku. Ne želim mnogo unaprijed da razmišljam o tome”.

Za Nikolu Vučevića, ova godina je bila posebna i na porodičnom planu. Prije tri mjeseca je dobio sina Filipa što je, kako kaže, najljepša stvar koja mu se dogodila u životu.

“Iskreno, najviše volim kad sam kući sa ženom i sinom. Uživam u tome da gledam kako raste i da budemo nas troje zajedno. To mi pomaže, donosi mi mir kod kuće. Bez obzira kako da odigram utakmicu, dobro ili loše, dođem kući, budem sa njima i ne razmišljam o tome. Baš mi je donijelo neki lijepi balans i da mogu da zaboravim i stavim košarku po strani i odem kući i uživam sa njima. Uživam kao roditelj, moram da priznam da je meni lakše nego ženi, jer mora više oko njega da radi, ali je stvarno jedna lijepa stvar”.