Teodosić: Između Evope i NBA ima razlike, ali nije velika

Posle skoro dva meseca pauze zbog povrede stopala, reprezentativac Srbije Miloš Teodosić vratio u sastav Klipersa početkom ove nedelje i predvodio svoj tim do dve pobede - protiv Toronta na domaćem terenu i na Flordi protiv Orlanda. Klipersi su sinoć poraženi u Vašingtonu,a Teodosić je iz predostrožnosti odmarao, ali je u razgovoru za Glas Amerike rekao da će večeras protiv Majamija sigurno biti na parketu.

Nema mnogo igrača, čiji je dolazak iz Evrope ili nekog drugog dela sveta u NBA, privukao veću pažnju, nego što je to bio slučaj kada je Miloš Teodosić potpisao ugovor sa Los Anđeles Klipersima ovog leta. Već godinama jedan od najboljih košarkaša Evrolige, lider reprezentacije Srbije, koja je aktuelni svetski, olimpijski i evropski vicešampion, dugo je na meti NBA timova, a sada je konačno tu i čini se da američki ljubitelji košarke, pogotovo navijači Klipersa, već sada, iako je Teodosić zbog povrede odigrao samo četiri utakmice ove sezone, možda imaju još veća očekivanja od njega.

„Iskreno da ti kažem, trudim se da ne obraćam pažnju na te stvari, držim se malo po strani. Koncentriasn sam da u ovoj prvoj godini odigram što bolje, da pružim što bolje partije i da pomognem ekipi da ima što više pobeda“.

Teodosić je od početka sezone, na ukupno četiri utakmice, na parketu proveo tačno 78 minuta, propustio je 22 meča zbog povrede stopala, ali kada je igrao, Klipersi su uvek pobeđivali.



„Desila se ta nezgoda da sam doživeo povredu. To je sad iza mene, imao sam nekih 6-7 nedelja da se pripremim za nastavak sezone i sve napore koji nas očekuju. Imamo generalno, kao ekipa, mnogo problema sa povredama ove godine... Beverli je završio sezonu, Blejk Grifin i Galinari nisu igrali večeras, tako da od jedne stvarno, onako ekipe po mom ukusu, došli smo do problema sa povredama, ali dobro... mislim da ćemo do početka januara biti kompletni, bez Beverlija naravno, i da ćemo početi da pružamo još bolje igre“.

Klipersi su ovih poslednjih sezona uglavnom bili standardni učesnici plej-ofa. Povrede, ali i konkurencija u Zapadnoj konferenciji učinili su da to ove godine nije "gotova stvar".

„Jeste, sigurno su povrede mnogo uticale na to, videćemo... I dalje postoji šansa da uđemo u plej-of i da se borimo za plej-of mesto. Još jedna bitna stvar je da je ove godine zapad možda najjači u poslednjih ne znam ni ja koliko godina, stvarno je izuzetno jak. Predstoji nam još jedno 55-60 utakmica, da se borimo za plej-of“.

Posle čitave karijere provedene u Evropi, Teodosić je u NBA stigao sa 30 godina, kao najbolji evrospki plejmejker. Iako kaže da ima razlike između dva stila igre, ne smatra da je ona toliko velika.

"Sigurno da je brža košarka, da se ovde igra malo brže i za nijansu fizički jače. Ima razlike, stvarno ima razlike, i mislim da generalno nije trebalo ni toliko mnogo vremena da se priviknemo na način igre. Pričao sam i s Bogdanom, kome je ovo prva godina i koji je prolazio kroz istu fazu kao i ja, (zaključili smo) da nije nešto preterano velika razlika između evropske i ove košarke ovde“.

Teodosić je zbog opovrede propustio i ovogodišnje Evropsko prvenstvo, na kojem je oslabljena reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. On smatra da je to bio veliki uspeh i raduje se budućim akcijama nacionalnog tima.

„Pre svega, jako mi je žao što nisam bio sa ekipom na ovom prvenstvu, jer i dalje mislim da smo otišli kompletni, da bi imali ogromne šanse, ne mogu da kažem da se ćprošetamo' kroz celo prvenstvo, ali da uzmemo zlato sigurno. Opet, jedan veliki uspeh za sve momke koji su bili tamo i veoma mi je drago da su osvojili medalju. Možda ih je u tom oslabljenom sastavu dosta njih i potcenilo i otpisalo, ali oni su se sjajno borili i napravili sjajan uspeh i sve čestitke. Što se tiče Svetskog prvenstva, koje je za dve godine... eto tokom ove i sledeće godine biće ti 'prozori', nažalost igrači koji igraju ovde i većina igrača koji igraju Evbroligu ne mogu da igraju, tako da videćemo... Ja se iskreno nadam da ćemo izboriti plasman na Svetsko prvenstvo, a biće vremena da pričamo o tome“.