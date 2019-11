Bogdanović i Bjelica za Glas Amerike: Kokoškov je sjajan čovek i vrhunski trener

Sjajan čovek i vrhunski trener. Tako novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije Igora Kokoškova opisuju Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović, dvojica standardnih reprezentativaca, koji bi i u narednim akcijama zvaničnih evropskih i olimpijskih vicešampiona trebalo da imaju vodeće uloge.

Obojica veruju da je Kokoškov pravi izbor za naslednika Aleksandra Đorđevića na klupi nacionalnog tima, a upravo Bogdan i Nemanja imaju iskustvo iz prve ruke u radu sa njim od ove jeseni, jer je 47-godišnji stručnjak od letos prvi pomoćnik Luka Voltona u njihovim Sakramento Kingsima.

Glas Amerike: Moraćete ozbiljno da povedete računa, ako hoćete da igrate za reprezentaciju, sad kad vam je selektor u stručnom štabu Kingsa (smeh).

Bjelica: (Smeh) Malo je zeznuto za nas, pošto sve vreme provodimo s njim, tako da nas Igor sad poznaje baš dobro... šalu na stranu, prvi put sarađujem s Igorom. Znali smo se ono kroz NBA, ove utakmice kad igramo, jedni protiv drugih, stalno se vidimo.

Sjajan čovek, odličan, vrhunski trener, moderan trener što se kaže, koji je dosta toga prošao. Može da vodi i NBA ekipu, a može da bude i trener evroligaške ekipe i evo sad je selektor. Što se njega lično tiče, čestitam mu. Malo ljudi zna koliko je on možda patio i voleo da bude selektor i to mu se konačno ostvarilo i čestitam mu. Isto tako i za nas, za ovo kratko vreme što sam ga upoznao, ljudi u stručom štabu i igrači će se oduševiti o kakvom se čoveku i treneru radi. Ima ogromno iskustvo, nažalost ima i to zlato sa Slovenijom (smeh), tako da će dosta toga pozitvnog preneti. Kažem, nije mogao bolji čovek i bolji trener da bude selektor Srbije.

Bogdanović: Igor je sjajan, pre svega čovek i prijatelj... to je ono zbog čega sam ja oduševljen njime. Družimo se ovde, izuzetno mi je drago što je on trener. Ali stvarno ima vremena da pričamo o tome, ovde smo svi sad fokusirani na Sakramento, on će više da se pozabavi 'repkom' (smeh), nego mi sad trenutno.

Bjelica je pohvalio i potez Kingsa.

„Mislim da je prava stvar što su Vlade (Divac) i Peđa (Stojaković) i ljudi ovde u klubu izašli Igoru u susret, da iz ovakve pozicije bude selektor reprezentacije. To je velika stvar i veliki potez ove naše franšize“, kaže Bjelica i koji se osvrnuo i na peto mesto osvojeno na Svetskom kupu, zbog kojeg će Srbija sledećeg leta morati da igra kvalifikacije za Letnje olimpijske igre u Tokiju.

„Moramo da se kvalifikujemo. Imali smo to svetsko prvenstvo... onako, debakl, što se kaže. Dešava se. Pričao sam sa Bogdanom o svemu tome, onako, malo smo zeznuli, nismo bili spremni, pogotovo za to četvrtfinale, da ne računam sad Špance. Izgubili smo kompas, što se kaže. Nije nikakva kritika ili bilo šta, jednostavno, to je pre svega velika škola za mene, pošto sam se vratio iz povrede, nisam igrao dve-tri godine. Trebalo je da budem lider na terenu i van terena, jer sam tu bio među najstarijim igračima, ali znaš kako... povuče te sve kad igraš u Srbiji.

Bila je velika euforija i naravno uopšte nije to opravdanje, ali eto zeznuli smo, nadam se samo da ćemo opet imati priliku da se pokažemo u što boljem izdanju na sledećim takmičenjima. Naravno, pre svega da svi budemo zdravi, jer uvek je neko povređen. Tu se videlo koliko nam je Teo falio, ali dobro da se sad ne vraćam. Imamo pravog čoveka, koji će to sve da vodi, mladu ekipu, mlade igrače i Srbija će i dalje biti dobra na tim velikim takmičenjima“.

Krilni košarkaš Sakramenta izrazio je zahvalnost Košarkaškom savezu Srbije, koji je obezbedio da se kvalifikacioni turnir za olimpijske igre ponovo igra u Beogradu, kao i pre tri godine, kada je nacionalni tim u 'Areni' izborio plasman u Rio.

NBA sezona

Sakramento je nešto slabije počeo sezonu u kojoj pokušava da se vrati u plej-of, prvi put od 2006. Posle pet uzastopnih poraza na startu, Kingsi se polako vraćaju u pobednički ritam, iako ih muče i povrede.

Ogromne zasluge za seriju pobeda u poslednje dve nedelje pripadaju Bogdanoviću i Bjelici.

„Igramo sada dosta dobro, mislim da nas je dosta poremetio ovaj put kad smo išli za Indiju, izgubili smo nekoliko utakmica zaredom i sad smo onako malo došli sebi, što se kaže. Imamo problema i sa povredama, ali na neki način meni se otvorila mogućnost da igram više i igramo dobro. Veoma je bitno za ovu ekipu da pobeđujemo ove utakmice kad smo na Istoku, na teškim putovanjima i gostovanjima“, kaže Bjelica, dok Bogdanović dodaje:

„Sad smo zadovoljniji, ali taj početak, verovatno je bilo više različitih uticaja. I nove akcije, novi treneri, sve to dok se malo postavilo, uloge u ekipi i tako dalje. Jednostavno, mora da prođe malo vremena, i dalje je to mlada i neiskusna ekipa, a imali smo eto i par utakmica, koje smo morali da dobijemo, pogotovo te neke kod kuće... Šarlot na primer, i Denver možda, oni su dosta loše odigrali, a mi još lošije. Ali dobro, šta je tu je, dobro je“.

Dve mlade zvezde Kingsa - D'eron Foks i Marvin Begli su trenutno povređeni. Begli bukvalno od starta sezone, a Foks od nedavno. Bogdan i Nemanja između ostalog i zbog toga imaju dodatnu minutažu na parketu, a Bogdanović i mnogo više igra na poziciji organizatora igre. Ako je suditi prema partijama koje pružaju, trenutna situacija im odgovara.

„Odgovara mi sve, samo da igram“, ističe Bogdanović uz osmeh, i dodaje:

„Mislim, ja sam uvek spreman, to je ono što sam naučio i u Partizanu i u Feneru, da igram i 1, i 2 i 3, da budem spreman na sve, i mislim da je to jedan od mojih osnovnih kvaliteta. Trener je to prepoznao i ovde i eto, iskoristio sam šansu“.

Bjelica je svakako imao najviše koristi od Beglijeve povrede.

„Igram više, pošto je ovaj mali Marvin povređen. Za to vreme trener mi onako daje baš dosta slobode, ne samo meni, nego svima. Luk (Volton) je strava tip i odličan je trener, imamo i ove godine stručni štab stvarno dobar, iskusan, mnogo rade sa mladim igračima. Što se mene lično tiče, stvarno imam dosta prostora i mogu više i bolje da odigram, ali kažem... loše smo krenuli, sad smo počeli da pobeđujemoi i moramo da nastavimo, da dobijmo što više utakmica na gostovanjima“, zaključuje Bjelica.

Posle pobede u Vašingtonu, Kingsi su doživeli dva tesna poraza na kraju turneje po istoku - u duelima sa Bostonom i Filaldefijom, dva tima koja imaju ambicije da se bore za sam vrh Istočne konferencije.