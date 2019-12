Eksperti: Severna Koreja testirala motor, verovatno za raketu dugog dometa

Eksperti tvrde da je Severna Koreja, izgleda, izvela probu motora sa čvrstim gorivom na zemlji. Motor je verovatno predviđen za dalekometne rakete, a Pjongjang tvrdi da je reč o "testu od velike važnosti".

Majkl Elman, direktor Programa za nuklearnu politiku i neširenje pri Međunarodnom institutu za međunarodne studije, kaže da se može zaključiti da je Severna Koreja sprovela "statičku probu motora", ali da se ne može zaključiti koju vrstu motora je testirala na osnovu trenutno dostupnih informacija.

Statički test motora znači da je motor testiran na zemlji uz komponente rakete, ali da nije izvršeno lansiranje rakete u vazduh.

"Nemoguće je znati veličinu motora, bilo da je on na tečno ili čvrsto gorivo, ili to da li je test bio uspešan, bez više dokaza, fotografija", rekao je Elman. On je dodao da je takođe teško odrediti da li je motor koji je testiran "novog tipa, ili je testiran već postojeći model".

Severna Koreja saopštila je da je izveden vrlo važan test na postrojenu za lansiranje satelita u Sohaeu u subotu popodne, prenela je državna zvanična Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

"Rezultati poslednjeg važnog testa imaće važan uticaj na promenu strateške pozicije DPRK još jedanput u bliskoj budućnosti", rekao je portparol Akademije za nacionalnu odbrambenu nauku Severne Koreje, upotrebljavajući skraćenicu zvaničnog engleskog naziva te države, Demokratske Narodne Republike Koreje.

Pjongjang nije dao više detalja o oružju koje je testirao.

Čoi Hjun Su, portparol južnokorejskog ministarstva odbrane, rekao je u ponedeljak: "Svesni smo saopštenja Severne Koreje". On nije davao dalje javne procene povodom probe.

Portparol je rekao da Seul nastavlja da blisko radi sa Vašingtonom kako bi nadzirao aktivnosti oko glavnih postrojenja za testiranje u Severnoj Koreji, uključujući i Dongčang-ri, postrojenje u Sohaeu.

Brus Behtol, bivši obaveštajni oficir u američkoj Odbrambenoj obaveštajnoj agenciji, a sada profesor političkih nauka u državnom univerzitetu Anđelo u Teksasu, kaže da je komplikovano odrediti koju vrstu motora je testirala Severna Koreja, pošto je ona prekršila dosadašnju praksu i nije izašla u javnost sa bilo kakvom fotografijom sa testiranja.

Behtol kaže da vlade SAD i Južne Koreje možda imaju fotografije testa. Međutim, one se nisu oglašavale po pitanju vrste oružja koje je Severna Koreja testirala, dodao je.

Jan Vilijams, zamenik direktora Projekta za raketnu odbranu u Centru za strategijske i međunarodne studije, izražava zabrinutost da je motor koji je Severna Koreja testirala "veći raketni motor na čvrsto gorivo" za rakete dugog dometa.

On je rekao da je naredna tehnologija koju će Severna Koreja verovatno testirati raketa dugog dometa koja koristi čvrsto gorivo, pošto je već testirala motor na tečno gorivu u interkontinentalnoj balističkoj raketi (ICBM). On je rekao da su sve rakete kratkog dometa koje je Severna Koreja testirala ove godine bile sa motorima na čvrsto gorivo.

"Veliki napredak za njih mogao bi da bude ukoliko uspeju da dobiju svoje dalekometne rakete preorijentisane na gorivo na čvrst pogon koje je operaciono mnogo korisnije", rekao je Vilijams.

Rakete sa motorima na čvrsto gorivo teže su za detektovanje pošto im je za pripremu potrebno manje vremena nego kada je reč o raketama na tečno gorivo. Pre dve godine, fizičar Dejvid Rajt napisao je da su severnokorejske ICBM kadre da stignu do teritorije kontinenaltnih SAD.

Brus Benet, viši analitičar za odbranu u Rend korporaciji, kaže da iako je teško odrediti koju vrstu raketnog motora je testirala Sevrna Koreja i da li je reč o motoru na čvrsto ili tečno gorivo, ali da je "test koji je izveden verovatno je osmišljen kao test motora za ICBM".

Benet, međutim, kaže da "test nije potvrdio da Severnokorejci grade svoj sopstveni motor za ICBM, već da zasigurno žele da navedu na zaključak da je o tome reč".

On je dodao da "ukoliko je motor koji je Severna Koreja testirala ove nedelje zaista bio motor za ICBM, i ako je test bo uspešan, Severna Koreja će predstavljati mnogo ozbiljniju pretnju po Sjedinjene Države u budućnosti. A to bi moglo da promeni stratešku poziciju Severne Koreje u budućnosti".

Nekoliko dana pre testa, detektovane su aktivnosti oko postrojenja za lansiranje satelita u Sohaeu, pokazali su satelitski snimci koje je napravio Planet lab u četvrtak, javio je CNN.

Severna Koreja prema izveštajima ponovo izgrađuje to postrojenje, nakon što ga je delimično bila razmontirala kada su započeki razgovori o denuklearizaciji sa SAD prošle godine.

Razgovori su zapeli pre nego što je postignut realni napredak nakon samita u Singapuru u junu 2018. zbog postojećih razlika. Vašington je zahtevao od Pjongjanga da preduzme punu denuklearizaciju, dok Pjongjang želi od Vašintona da prvo olakša sankcije. Dve strane ostale su ušančene na svojim pozicijama otkako je u Hanoju održan sastanak u februaru.

Poslednji test događa se u trenutku kada sevenrokorejski ambasador u Ujedinjenim nacijama izjavljuje, u sredu, da denuklearizacija više nije na stolu i kada razgovore opisuje kao "trik za kupovinu vremena" kako bi se izvukao benefit u "domaćoj političkoj agendi" u SAD.

Perspektiva za bilo kakve razgovore sa Severnom Korejom dodatno je umanjena nakon što se Pjongjang vratio napadima na predsednika SAD Donalda Trampa u ponedeljak.

Nazivajući Trampa "nesmotrenim i bezobraznim starcem", bivši pregovarač Severne Koreje u razgovorima o denuklearizaciji Kim Jong Šol je rekao: "Nemamo više šta da izgubimo... Vreme u kome ga ne možemo nazvati drugačije nego 'senilkom' ponovo bi moglo da dođe", prenela je KCNA.

Pjongjang je nazvao Trampa "senilkom" kada su razmenjivane pretnje i uvrede sa Vašingtonom 2017, u vreme izvođenja raketnih proba. Tramp je te godine nazivao Kima "raketašem".

U odvojenim izjavama koje je prenela KCNA u ponedeljak, Ri Su Jong, potpredsednik Centralnog komiteta severnokorejske Radničke partije, rekao je: "Tramp bi mogao da bude velika promena, ali on radije prihvata status kvo kao što je pokazao. Prema tome, trebalo bi da razmisli dva puta ukoliko ne želi da vidi katastrofalne posledice".

Dve izjave Pjongjanga usledile su nakon Trampove poruke na Tviteru objavljene u nedelju, kada je rekao da "Kim ima mnogo šta da izgubi, zapravo sve, ukoliko se bude ponašao na neprijateljski način", što je bio odgovor na severnokorejsku probu.

Tramp je upozorio Kima da ne ugrožava "poseban odnos" sa njim, kao i da se "ne meša u predsedničke izbore u SAD u novembru".

U ponedeljak, zvaničnik Stejt dipartmenta rekao je da SAD planiraju da zatraže od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da na sastanku ove nedelje raspravlja o provokacijama Severne Koreje, uključujući i subotnji test.