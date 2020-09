Dušan Janjić: Kosovski problem trajaće duže od Lajčakovog mandata

Ponovno angažovanje Brisela na rešavanju kosovoskog problema donelo je nove momente na tom polju, a čini se da je najviše nedoumica uneo specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavom da je krajnje vreme da proces dijaloga Beograda i Prištine bude uspešno priveden kraju.

Po mišljenju analitičara Dušana Janjića, najgora stvar u upravljanju krizama je pribegavanje konačnom rešenju. Krizom se može i mora upravljati, kaže u izjavi za Glas Amerike Janjić:

"Racionalnije je da se radi ono što piše u rezoluciji Generalne skupštine UN i što je započeo Brisel zajedno sa Amerikom, kvint grupom, Prištinom i Beogradom - da se traži najoptimalnije rešenje za sadašnju fazu, da se kriza što pre dovede u fazu normalnih odnosa, odnosa saradnje, a ne odnosa konfrontacije. Mislim da su to neoprezne izjave, nerealne su. Treba sačekati. Po meni, trajaće ovaj proces i duže od mandata Miroslava Lajčaka".

I kosovski premijer Avdulah Hoti uneo je novine u pregovarački proces porukom da će zajednica srpskih opština biti formirana tek pošto se Kosovo i Srbija međusobno priznaju i ceo spor dođe do konačnog rešenja. Po mišljenju Dušana Janjića, ni taj put ne vodi u dobrom smeru jer otvara vrata daljem odugovlačenju procesa:

"To je regularna metodologija, ali u mnogo jednostavnijim krizama - da ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori. A ovo je zabrinjavajuće zbog tri stvari. Prvo, što može da znači odugovlačenje procesa, sigurno sa strane Srbije će se koristiti za odugovlačenje. Drugo, što će Hoti na kraju, on to i govori, da izvadi pitanje međusobnog priznanja. I treće - to smanjuje transparentnost, to je osnovna opasnost. Lajčak je sve proces na lidere", ističe Janjić.

Po njegovim rečima, EU nikako ne uspeva da se oslobodi jedne opasne filozofije da je cilj kompriomis u kome svako treba nešto da izgubi:

"Treba da gleda na američki način - mora svako nešto da dobije i da to predstavi svojoj javnosti", kaže sagovornik Glasa Amerike.

Srbija je slabo informisana o tome šta se zaista događa u Briselu i protiv je normalizacije odnosa Srbije i Kosova, već se i dalje zalaže za zamrznuti konflikt.

U toj situaciji, kaže na kraju Dušan Janjić, i predsedniku Aleksandru Vučiću je potrebno dodatno vreme da preokrene i pripremi javno mnenje - kako za rešenje kosovskog problema, tako i za promenu spoljnopolitičkog kursa Srbije.