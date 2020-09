Bez obzira ko formira vladu, Crna Gora neće povući priznanje Kosova

Crna Gora neće povući priznanje Kosova, ko god da formira novu vladu u Podgorici, smatraju predstavnici kosovskih crnogorskih udruženja, koji su na proteklim izborima u Crnoj Gori podržali različite političke opcije. Saglasni su da će novu vladu najverovatnije formirati opozicione partije.

Predsednik Udruženja Crnogoraca „Lovćen“ na Kosovu Lazar Radulović smatra da je sasvim izvesno da će novu crnogorsku vladu formirati opozicione partije. Kad je u pitanju politika Crne Gore prema Kosovu Radulović smatra da neće doći do velikih promena, posebno zbog toga što će kako je kazao, nova vlada zavisiti od Dritana Abazovića koji je Albanac.

„Ne očekujem da bi moglo doći do toliko promena kursa kada je spoljna politika Crne Gore u pitanju sa Kosovom, jer apsolutno mislim da bi istog trenutka i pala vlada. Ne verujem da bi ipak URA i njen predsednik, koji je Albanac, dozvolili da dođe do povlačenja nezavisnosti Kosova. Tako da će tu sigurno biti dosta problema u nekom narednom periodu i videćemo kako će sve to izgledali, lično ne očekujem da će vlada biti dugoročnija, ali videćemo“, kazao je Radulović za Glas Amerike.



Radulović, koji je na proteklim izborima podržao vladajuću Demokratsku partiju socijalista, kaže da će Udruženje crnogoraca „Lovćen“ sa zvaničnom Podgoricom nastaviti saradnju na poboljšanju položaja Crnogoraca na Kosovu, samo pod uslovom da ne menja svoju politiku prema Kosovu.

„Ukoliko dođe do promene kursa prema Kosovu mi ćemo se onda držati i nastaviti saradnju sa vladom Kosova, jer ipak smo mi državljani Kosova i branimo interese Crnogoraca i crnogorske zajednice na Kosovu i jednostavno borimo se i nadam se da smo na pragu da se izborimo za naše ustavno priznanje i da imamo predstavnika u parlamentu. Naravno, promenom politike prema Kosovu, ako dođe do toga, sigurno bi se nama otežao taj put, koji je već došao do samog kraja“, smatra Radulović.

S druge strane predsednik Unije Crnogoraca Kosova, koja okuplja sedam crnogorskih udruženja, partija i organizacija, Slobodan Vujičić takođe smatra da nova vlada koju će prema njegovim rečima formirati opozicione partije, neće menjati svoju politiku prema Kosovu. Ta politika će se - kako je kazao za Glas Amerike - samo unapređivati, a ne vraćati unazad.

„Niko tokom, ni u izbornoj kampanji nije pominjao povlačenje priznavanja Kosova ili izlaska iz NATO-a. Put Crne Gore jesu evroatlantske integracije, put nove vlade jeste pomirenje i put nove vlade jeste jedan ekonomski prosperitet i boljitak svih građana koji žive u Crnoj Gori“, kaže Vujičić.

Vujičić, koji je na proteklim izborima u Crnoj Gori podržao opoziciju, osvrnuo se i na brojne napade pojedinih kosovskih zvaničnika i brojnih Albanaca na društvenim mrežama, koji - kako je kazao - vređaju Dritana Abazovića, zbog toga što neće podržati Mila Đukanovića, odnosno Demokratsku partiju socijalista.

„Ukoliko lideri sa Kosova na ovaj način nastave da vređaju buduću većinu oni će biti krivci eventualnog urušavanja odnosa između Crne Gore i Kosova, jer kritikovati, vređati jednu građansku partiju kao što je URA da odlaze sa prosrpskim partijama, u najgoru ruku je mizerno i toliko nakaradno. Moram da podsetim i predsednika Kosova, i premijera, i predsednicu skupštine i bivše premijere, da su trčali za Srpskom listom i molili ih da ih podrže da bi oni bili tu gde jesu. Tako da to nije apsolutno u redu“, kazao je Vujičić.

Jedan od kosovskih zvaničnika koji se oglasio povodom izbora u Crnoj Gori je Haljilj Matoši, zamenik ministra kulture, omladine i sporta, koji je na Fejsbuku između ostalog napisao „da nije bilo Mila Đukanovića Crna Gora nikad ne bi priznala Kosovo, niti bi postala članica NATO-a“.

Takođe je napisao da je „Albanac koji je osvojio mesta u parlamentu u Podrgorici, a koji je naklonjen opoziciji, deo proruske garniture i špijun kontraobaveštajne službe, da nastavlja tradiciju crne ruke i pod izgovorom da se bori protiv mafije nanosi veliku štetu Kosovu“.