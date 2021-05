Stoltenberg: Slanje vojnika u misiju KFOR je nacionalna odluka Crne Gore

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Briselu da je odluka o slanju vojnika u misiju KFOR na Kosovu “nacionalna odluka”, najavljujući da će Alijansa pozdraviti doprinose Crne Gore misiji na Kosovu.

“Misija KFOR-a na Kosovu važna je misija. Temelji se na vrlo jasnom mandatu UN-a. I to je jedan od najopipljivijih izraza NATO-ove posvećenosti miru i stabilnosti u regionu. KFOR pomaže pružiti bezbjednosz svim zajednicama na Kosovu i obezbijediti slobodu kretanja svima koji tamo žive”, rekao je Stoltenberg odgovarajući na pitanje novinara o učešću crnogorskih vojnika u misiji KFOR.

On je naveo da je “naravno, nacionalna odluka hoće li snage biti poslate u misiju KFOR-a”, navodeći da je to odluka koju mora donijeti svaka zemlja saveznica.



“Rekavši to, naravno da ću pozdraviti doprinose Crne Gore KFOR-u, jer će to biti podrška važnom radu KFOR-a. Pomoći će obezbjedjivanju mira i stabilnosti na Kosovu i u širem regionu”, rekao je Jens Stoltenberg.



On je ocijenio da će za Crnu Goru to biti način da pomogne stablizaciji svog susjedstva, navodeći da će “takođe raditi zajedno s drugim saveznicima u NATO-u i partnerima u misiji KFOR”.



“Takodje, napominjem da, budući da NATO sada završava svoju Misiju odlučne podrške u Avganistanu, mnogi saveznici, uključujući i Crnu Goru, imaće manje obaveza i neće biti vojno prisutni u Avganistanu”, naveo je Stoltenberg i dodao da će “za mnoge saveznike osloboditi neke dodatne resurse i sredstva za doprinos drugim NATO misijama, uključujući NATO misiju u KFOR-u".

On je zaključio da je slanje vojnika u misiju na Kosovu odluka država, istovremeno pozdravljajući sve veće učešće saveznika iz NATO-a, uključujući i Crnu Goru u misiji KFOR-a.

“Baš kao što NATO može računati na Crnu Goru, Crna Gora takodje može računati na NATO”, rekao je nakon razgovora sa Djukanovićem, sa kojim je, kako je rekao, razgovarao i o ruskim destabilizujućim akcijama širom evro-atlantskog prostora.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da odluku o pojačanom učešću u misiji na Kosovu mora donijeti Parlament, navodeći da je to odgovornost Crne Gore, prenijela je RTCG, koja navodi da Vojska Crne Gore ove godine neće slati pješadijski vod u misiju KFOR-a na Kosovu.

On je rekao da Crna Gora ima niz obučenih vojnika koji su i u Avganistanu pokazali da su “zainteresovani za učešće u NATO misijama, navodeći da ne sumnja da su zainteresovani za učešće u KFOR-u”.

“Dakle, nema ozbiljnog razloga zašto Crna Gora ne bi povećala svoje učešće u KFOR-u”, rekao je Đukanović i podsjetio da je to bio stav prethodne Vlade.

On je rekao da su oklijevanja u vezi toga političke naravi, te da ih pokušavaju promovisati oni koji se protive nezavisnosti Kosova, a koji i dalje misle da je to bila greška.

“Mislim da je to nemoguća misija i mislim da zapravo ne bismo trebali tolerisati takvu retrogradnu politiku i činiti im usluge”, rekao je Djukanović i dodao da bi naravno trebalo čuti i razumjeti njihovo mišljenje. “Ali mislim da Crna Gora mora poštovati procedure NATO-a i donijeti odluku o povećanju učešća u misiji KFOR-a”

"Crna Gora je dvostruko odgovornija za stabilnost na Zapadnom Balkanu", naveo je Đukanović i dodao da se tom pitanju mora oprezno pristupiti. "Ne postoji nijedan ozbiljan razlog zašto Crna Gora ne bi pojačano učestvovala u KFOR-u”

On je ocijenio da su kolebanja u tom smislu političke prirode i da ih pokušavaju učvrstiti protivnici nezavisnosti Kosova, navodeći da smatra da je vraćanje istorijskog točka unazad "nemoguća misija".

Jedan od lidera vladajućeg proruskog Demokratskog fronta, Milan Knežević, koji je i predsjednik Odbora ta bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, ranije je najavio da će se koalicija kojoj pripada usprotiviti eventualnoj odluci o slanju crnogorskih vojnika u mirovnu misiju na Kosovu.