Stoltenberg posle susreta sa Vučićem: NATO posvećen miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu

Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severnoatlantske alijanse (NATO) izjavio je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da je NATO posvećen miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Stoltenberg je ukazao da je misija Kfora raspore]ena na Kosovu najbolji dokaz takvog opredeljenja.

"Ta misija obezbeđuje mirno okruženje, slobodu kretanja za sve na Kosovu na osnovu mandata Saveta bezbednosti UN", rekao je Stoltenberg na zajedničkoj konferenciji posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Misija KFOR-a zasnovana je na jasnom mandatu Ujedinjenih nacija i nema promena u posvećenosti NATO-a u posvećenosti misiji KFOR", rekao je generalni sekretar NATO-a.

Upitan da li je tačno da će biti povećan broj vojnika iz Hrvatske u misiji KFOR-a, Stoltenberg je odgovorio da ti brojevi variraju između NATO saveznika, ali da bez obzira na to vojnici iz svih zemalja moraju da deluju na osnovu istog, dogovorenog mandata i smernica svih NATO saveznika.



Naglasio je da sve trupe NATO i partnerskih zemalja na Kosovu deluju po jasno utvrđenim smernicama Ujedinjenih nacija Rezolucijom 1244.

Na pitanje da li će Sjedinjene Države insistirati na bilateralnom sporazumu Beograda i Prištine i povlačenju NATO sa Kosova, Stoltenberg je kratko odgovorio da nema promene.

Dodao je da je NATO, uključujući Sjedinjene Države, posvećen misiji Kfor koja je, kako je ukazao, najkonkretniji izraz posvećenosti NATO regionu.

Govoreći o mogućem pristupanju Srbije Alijansi - Stoltenberg je rekao da Srbija ima pravo da sama bira svoj put.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan razgovorima sa generalnim sekretarom NATO i da je Stoltenberg, kako je ukazao predsednik Srbije, dao jasan odgovor o očuvanju mira i stabilnosti u regionu.



"On je istakao važnost Kfora i mislim da će to donesti smirenje ne samo na Kosovu i Metohiji, već u celom regionu", rekao je Vučić tokom zajedničkog obraćanja medijima sa generalnim sekratarom NATO-a.

Tvrdeći da je od Stoltenberga dobio, kako se izrazio, mnogobrojna uveravanja o svim bezbednosnim pitanjima na Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao da je, kako je naveo, imao neka pitanja u vezi sa određenim glasinama, ali da su ga Stoltenbergove reči, precizirao je, u velikoj meri umirile.



Predsednik Srbije je najavio da će početkom novembra 2021. biti obeležena petnaesta godišnjica osnivanja Partnertsva za mir i rekao da je pozvao Stoltenberga na tu proslavu.

"Mislim da bi njegova poseta bila sjajna potvrda naših dobrih odnosa i da će to podstaći naše odnose u budućnosti. To će biti u korist male Srbije i srpskog naroda. To je moj posao, ali mislim da će to biti dobro i korisno i za NATO", ocenio je Vučić.

On je rekao da je sa Stoltenbergom posebno razgovarao o pitanjima vezanim za Kosovo, o dijalogu Beograda i Prištine i da je učinio sve što je u njegovoj moći da uveri Stoltenberga da je Srbija stopostotno posvećena procesu dijaloga i da će dati sve od sebe da bude postignuto kompromisno rešenje.

"U svakom slučaju moramo očuvati mir i stabilnost koji su uvek bolja opcija od nasilja, incidenata i nemira", ukazao je predsednik Srbije.

Teme razgovora dvojice zvaničnika bili su politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO, kao i misija KFOR i njena uloga u očuvanju bezbednosti na Kosovu.