Senator Kardin: Crnogorske vlasti da se suprostave spoljnim naporima da se promijeni kurs zemlje

"Pozivam crnogorske vlasti da se suprostave spoljnim naporima da se zemlja usmjeri u pravcu drugačijem od onog koji narod podržava i da poštuju obaveze preuzete članstvom u NATO-u", izjavio je za Glas Amerike američki senator Ben Kardin.

Kardin, član senatskog Spoljnopolitičkog odbora i budući predsjedavajući američke Helsinške komisije, to je poručio u pisanoj izjavi povodom zahtjeva Glasa Amerike da prokomentariše aktuelne tenzije u Crnoj Gori i optužbe da se Srbija miješa u unutrašnje stvari u zemlji, kao i primjedbe opozicije u pogledu pojedinih imenovanja u obavještajnom i bezbjednosnom sektoru.

Istaknuti američki senator je podsjetio da se u Kongresu snažno zalagao za članstvo Crne Gore u NATO-u.

"I dalje podržavam aspiracije Crne Gore da bude više integrisani dio Evrope koja je bezbjedna, slobodna i u miru. Pozivam crnogorske vlasti sada, kao što sam to radio i ranije, da se suprostave naporima koji dolaze spolja sa ciljem da se zemlja usmjeri u pravcu koji je drugačiji od onog koji narod podržava, da odgovornosti članice NATO-a shvate ozbiljno i da se pridržavaju obaveza koje je zemlja preuzela u tom pogledu", istakao je Kardin.

"Crna Gora skrenula s puta"

Američki analitičar Danijel Server, sa Univerziteta Džons Hopkins, smatra da se Crna Gora posle promjene vlasti kreće u pogrešnom smjeru.

" U smjeru koji je proruski, protiv nezavisnosti i teokratski. Za mene, kao liberalnog demokratu, to nije ispravan smjer. Međutim, to se dogodilo u skladu sa ustavom i vjerujem da će biti preokrenuto na isti način. Nisam zadovoljan onim što se događa, ali se neću žaliti što je demokratija dovela do promjene vlasti. Veoma je važno imatu tu mogućnost promjene vlasti i držati zemlju na kursu, koji većina građana u Crnoj Gori želi, a to su evropske integracije, NATO i liberalno demokratsko društvo. Međutim, u ovom trenutku je definitivno skrenula s tog puta. Želim da budem otvoren. Mislim da je ono što se događa u Crnoj Gori veoma nepoželjno, ali je na zemlji da to promijeni", kaže Server.

Kao razlog za ocjenu da nova crnogorska vlada ide pogrešnim putem, Server navodi imenovanja ljudi za koje smatra da su protiv nezavisnosti, ne precizirajući o kojim kadrovskim rešenjima je riječ.

"Ako ste protiv nezavisnosti Crne Gore, nećete imati naklonost NATO-a i EU"

"Mogu da ponavljaju da žele integraciju u Evropsku uniju, ali ako imenuje ljude koji su, kako ja mislim, etnički nacionalistički ekstremisti, to nije put do EU. I obećanje male stranke URA-e da će se pobrinuti da stvari idu pravim putem je prekršeno i mislim da će posle ovoga biti potrebna velika korekcija. Međutim, demokratija bi trebalo da pobijedi. Ja ne govorim da je nelegitimno što su ti ljudi izabrani. Kažem vam da mi se to ne sviđa i da se nadam da će biti promijenjeno. Međutim, o tome odlučuje Crna Gora, a ne ja".

Server smatra da su aktuelni događaji u Crnoj Gori zabrinjavajući i za zvaničnici Vašington.

"Odlučili su da, u ovom trenutku, pokušaju da to riješe tiho. Međutim, moraće to da riješe. Riječ je o opasnim stvarima, uključujući i za NATO. Ako se protivite crnogorskoj nezavisnosti, teritorijalnom integritetu, suverenitetu, neće imati veliku naklonost NATO-a i Evropske unije", kaže američki stručnjak.

Glas Amerike: Da li se može očekivati veći angažman Vašingtona u Crnoj Gori?

Server: Svi očekuju od Vašingtona da riješi njihove probleme. Međutim, ti problemi moraju da se riješe u samoj zemlji. Imate demokratiju i vidite da li možete da je sačuvate. To je prije svega vaša odgovornost. Međutim, da li će NATO da zaštiti sebe od potencijalnog gubitka informacija od Rusije, preko Crne Gore? Vjerujem da hoće.

Američki analitičar ocjenjuje i da nema nikakve sumnje da se Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.

"Vučić to ne krije. On želi svoj srpski dom koji obuhvata Srbe koji žive u Crnoj Gori. To je nečuveno. To ponašanje više liči na Miloševićev režim nego na evropski stav. I to bi trebalo otvoreno da govorimo. Naravno da postoji miiješanje Srbije, Rusije i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je nesumnjivo. Međutim, na Crnogorcima je da to odbace. Ni ja nisam bio zadovoljan Trampovom administracijom ovdje u SAD, kao ni što mnogi moji prijatelji u Crnoj Gori nisu zadovoljni aktuelnom vladom. Ali, to se rešava na biračkim mjestima i morate da spriječite bilo kakvu prevaru na izborima u Nikšiću. I ljude mora da vrijeđa ponašanje Beograda. Mene vrijeđa, a ja živim u Vašingtonu. Ako živite u Podgorici, nadam se da ćete više biti uvrijeđeni zbog otvorene manipulacije i promovisanja anti-crnogorskih ideja od strane Beograda", zaključuje za Glas Amerike poznavalac balkanskih prilika Danijel Server.