Marković: Članstvo CG u NATO doprinelo privrednom rastu

Sposobnost prilagođavanja promjenama jedan je od najvećih izazova sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju u savremenim uslovima privređivanja, a da bi u tome uspjeli potrebne su inovacije, saopšteno je na konferenciji o ekonomiji – Montenegro 2017, koja je počela u Budvi.

Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković na konferenciji o ekonomiji koju organizuje PKCG u saradnji sa Ministarstvom nauke rekao je da je Crna Gora u pregovorima o pristupanju EU već pet godina i da je otvorila skoro sva pregovaračka poglavlja. Napomenuo je da, idući putem ka EU, treba na svim poljima raditi na sebi.

"To podrazumijeva prije svega rad na poboljšanju kvaliteta i standarda života, što nije moguće bez razvoja ekonomije. Upravo taj razvoj moramo bazirati na inovacijama i razvoju nauke u funkciji privrede“, poručio je Mijušković.

Premijer Duško Marković poručio je da u regionu zapadnog Balkana više nema dilema, odnosno da sve države žele članstvo u EU.

“Iz regiona moraju Briselu biti upućivani nedvosmisleni signali da smo spremni i odlučni da ispunimo ključni zahtjev EU - bezbjednosno siguran i ekonomski stabilan zapadni Balkan“, rekao je Marković.

On je ocijenio da je region pokazao partnerima iz EU da je spreman na dijalog i da je novouspostavljena praksa čestih neposrednih susreta premijera bez sumnje ojačala i razumijevanje i povjerenje među njima.

"Mudro je, takođe, da koristimo pomoćne mehanizme koje nam je EU stavila na raspolaganje kroz Berlinski proces u prethodne četiri godine. Neke smo iskoristili, neke, čini mi se, i nijesmo u dovoljnoj mjeri. Kao važna nadogradnja politike EU prema našem regionu, Berlinski proces je ojačao nadu za brže unaprijeđenje životnog standarda naših građana“, objasnio je Marković.

Prema njegovim riječima, da bi se to ostvarilo, moraju se realizovati krupni infrastrukturni projekti koji će sve bolje i efikasnije povezati, a za to je neophodan novac iz evropskih fondova. On je istakao da će Crna Gora ove godine imati privredni rast iznad četiri odsto i da je tome doprinijelo i članstvo zemlje u NATO.

"Sasvim otvoreno mogu da vam saopštim da je takvom rezultatu umnogome doprinijelo i članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu, jer smo u prethodnih pet mjeseci itekako osjetili pojačano interesovanje stranih investitora i veće povjerenje međunarodnih finansijskih institucija“, smatra Marković.

To je, kako je dodao, rezultat njihovog posvećenog rada, ali dobrim dijelom i povjerenja i sigurnosti koje je u njihovim očima donijelo članstvo u NATO. On je poručio da će Crna Gora biti snažan zastupnik proširenja Alijanse na sve države regiona kojima je to cilj.

Marković je naveo da vjeruje da će Crna Gora i prije 2025. godine, za kada je EU najavila naredno proširenje, zaključiti pregovarački proces.

Na dvodnevnoj konferenciji, tokom koje će biti organizovano nekoliko panel-diskusija, učestvuju predsjednik Vlade Makedonije Zoran Zaev, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, zamjenica predsjednika Vlade Albanije Senida Mesi, potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić, potpredsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Pjer Hejlbron, bivši predsjednik crnogorske Vlade Milo Đukanović, nekadašnji predsjednik Slovenije Milan Kučan, kao i više ministara, istoričara, ekonomista i eksperata raznih profila.