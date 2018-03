Bajden: Crna Gora izabrala slobodu i demokratiju

Crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović u četvrtak je u ime crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića u Vašingtonu uručio Orden crnogorske velike zvijezde, bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Država Džozefu Bajdenu za doprinos unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje i međunarodnom položaju i ugledu Crne Gore. Crnogorsko odlikovanje, Orden crnogorske zastave prvog stepena, dodijeljeno je i senatoru Džonu Mekejnu, koji zbog bolesti nije mogao da prisustvuje ceremoniji u biblioteci američkog Kongresa, i kongresmenu Majku Tarneru.

Bivši potpredsjednik SAD Džozef Bajden rekao je da mu je čast što je primio najviše crnogorsko odlikovanje. Uz podsjećanje da je bio angažovan na Balanu još u ranoj fazi karijeke, kao senator u Odboru za spoljnopolitičke odnose, Bajden je poručio da "dok jugoistočna Evropa ne bude potpuno integrisana, nikada neće biti potpunog mira i bezbednosti u Evropi i SAD.

"Jer naša sposobnost da vodimo spoljnu politiku u svijetu počiva na stabilnoj i prosperitetnoj, demokratskoj Evropi. To je kamen temeljac koji nam omogućava da radimo širom sveta. To je jednostavna, istorijska činjenica i nema konflikta u Evropi koji ima potencijal da se otme kontroli a koji ne utiče na Ameriku, život njenih građana i njenu bezbjednost. A danas, samo 12 godina posle proglašenja nezavisnosti, CG je puna članica NATO-a, zaštićena članom 5. Naglašavam to – član 5 Povelje NATO-a je sveto obećanje koje su SAD dale svakoj članici, bilo maloj ili velikoj. I to nije neprimećeno u drugim delovima sveta a posebno kod naše ruske braće", istakao je Bajden.

Dodao je i da je za crnogorsko članstvo u Alijansi zaslužan "neverovatno vredan rad i odlučnost lidera ali i običnih gradjana.

"Ne želim da prođe nezapaženo koliko je moralne i fizičke hrabrosti bilo potrebno vašem narodu. To je činjenica, fizička hrabrost je bila potrebna vašoj vojsci ali i običnim Crnogorcima da kažu – ja sam slobodan, mogu da biram sudbinu koju hoću, I to je multietnička zemlja, mala, da, ali velika po važnosti. Mislite o tome, da sam rekao mnogima od vas koji su se proteklih 40 godina bavili spoljnom politikom kao ja, pre 15 godina da će mala država Crna Gora biti multietnička, nezavisna i demokratska, većina mi ne bi verovala. Crna Gora je izabrala demokratiju, vladavinu zakona, neke izuzetno teške reforme, posledice borbe za te reforme su značile da ljudi izgube sredstava za život, u nekim slučajevima život", rekao je bivši potpredsjednik SAD.

Naglasio je da Vašington treba da nastavi da podržava napore na jačanju demokratije, bezbjednosti I prosperiteta širom Balkana, "gdje je Crna Gora bila i nastaviće da bude lider".

"Svjesni smo izazova s kojima se suočavate, predstojećih predsjedničkih izbora, a uslijediće i parlamentarni izbori. Čeka vas puno posla. Možda nije adekvatno da ovo kažem, ali ću ipak reći: Kremlj ima druge ideje. Bila je potrebna ogromna hrabrost da se u suštini izdrži pokušaj puča. Ali uradili ste to. Crna Gora nije popustila. Moj utisak je da ste prvi put u vašoj istoriji konačno došli do trenutka o kojem ste sanjali. Ne da budete članica NATOa, nego da budete bezbjedni, slobodni i demokratski i da svi imaju svoj glas. To znači mnogo. Uz božju volju, Sjedinjene Države neće povući prisustvo i predanost vašoj zemlji ni jedan pedalj, zato što na kraju američka bezbjednost zavisi od sposobnosti Crne Gore i tog dijela svijeta da konaćno dostignu slobodu i nezavisnost", naglasio je Bajden.

Crnogorsko odlikovanje, Orden crnogorske zastave prvog stepena, dodijeljen je senatoru iz Arizone Džonu Mekejnu, koji zbog bolesti nije prisustvovao ceremoniji, i kongresmenu Majku Tarneru.

"Svi koji su radili na pristupanju Crne Gore NATO-u razumjeli su njen značaj. Ne samo zato što je riječ o strateškom mjestu u Evropi i strateškom savezniku SAD, već i o zemlji koja je ostatku svijeta pokazala da je transatlantski savez snažan i da politika otvorenih vrata i dalje postoji. Potpredsjedniče Bajden želim da vam se zahvalim ne samo na vašoj službi ovoj zemlji, već i na onom što ste uradili za Crnu Goru. Ne primate ovo odlikovanje zato što ste bili potpredsjednik kada se dogodilo nešto važno, vi ste doveli do toga da se događaju važne stvari. Svi znaju da bez vašeg i zalaganja Obamimne administracije ne bi smo danas slavili članstvo Crne Gore u NATO", rekao je Tarner nakon što mu je uručeno odlikovanje.

Crnogorski ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović i ambasador Crne Gore u SAD Nebojša Kaluđerović istakli su da su Bajdenu, Mekejnu i Tarneru dodijeljena odlikovanja zbog njihovog doprinosa razvoju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Ceremonija dodjele bila je prilika da Crna Gora pokaže da pamti i poštuje doprinos koji su trojica visokih američkih zvaničnika dali da bi zemlja postala članica NATO-a, rekao je za Glas Amerike ministar Darmanović.