Dačić, Darmanović na konferenciji Atlantskog saveta o Balkanu

Ministri spoljnih poslova regiona, visoki zvaničnici Stejt Departmenta, članovi Kongresa i stručnjaci, ukupno više od stotinu učesnika, prisustvuje u Vašingtonu konferenciji nazvanoj "Dolazeća oluja? Oblikovanje budućnosti Balkana u eri neizvesnosti", koju je organizovao Atlantski savet. Među njima su ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar vanjskih poslova Crne Gore Srdja Darmanović.

Ta organizacija je u utorak objavila izveštaj pod nazivom "Balkan naprijed - nova američka strategija za region" u kojem se između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u Jugoistočnoj Evropi, zalaže za "istorijsko pomirenje" sa Srbijom, kao i obnavljanje reputacije SAD kao istinskog posrednika.

https://www.glasamerike.net/a/nova-strategija-sad-za-region-stalno-vojno-prisustvo-pomirenje-sa-srbijom/4138570.html

Učesnici, od regionalnih lidera do donosioca odluka sa obe strane Atlantika i najviši stručnjaci na tom polju razmatraju situaciju na Balkanu, opasnosti koje prete regionalnoj stabilnosti i založiti se za obnovljenu američku politiku prema Balkanu u partnerstvu sa EU.

Moli Montgomeri: SAD posvećene Balkanu

Moli Montgomeri, specijalna savetnica za Evropu i Rusiju u kancelariji potpredsednika SAD složila se sa ocenom da se u SAD ne govori dovoljno o Balkanu i da je ovo prilika za ovu administraciju da "produbi veze u regionu." Ona ističe da je u poslednjih nekoliko godina primećen jači uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu kao i u Ukrajini i Baltiku. Pokušaj puča u Crnoj Gori je najdramatičniji primer ali je i širom regiona primećena široka kampanja širenja lažnih vesti, unižavanja prozapadne politike i lidera, dodala je. "Slabost institucijua, demokratske slabosti, korupcija, etničke pobede - sve to pomaže Rusiji" navela je Montgomeri. "Moja poruka danas je ista kao i potpredsednika Pensa kada je bio u regionu - SAD moraju da budu i jesu jasno posvećene regionu, evroatlanstkim intergacijama i miru u evropskoj budućnosti svih naroda u regionu. Radimo i sa evropskim partnerima na evroatlanstkim integracijama regiona, i to jedinstvo je naša najveća snaga. Ovo je prilika da ojačamo savez EU I SAD i ta koordinacija se nastavlja razgovorom potpredsednika Pensa i visoke predstavnice EU Federike Mogerini, naših ambasada i zemalja članica. Nastavljamo da radimo na evropskoj perspektivi zemalja u regionu. Naša posvećenost regionu se ne menja. Moramo se uveriti da radimo zajedno sa evropskim partnerima da vrata NATO-a ostanu otvorena, to smo videli sa članstvom CG, ali se moramo posvetiti i otvaranju vrata za ostale.

Najvažnije, najbolji način da se suprotstavimo ruskom uticaju je da ojačamo vladavinu prava, pravnu državu koja će moći da se bori protiv korupcije I poboljša ekonomsku situaciju. Tako će društvo i politika postati otporni na pretnje stabilnosti i demokratiji. I te reforme se poklapaju sa onima kojie zemlje regiona treba da ispune za članstvo u EU I NATO"

Kristijan Lefler, zamenik generalnog sekretara zadužen za globalna i ekonomska pitanja u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS) poručio je da je Evropska unija usredsređena na Zapadni Balkan. On je naveo da Brisel ulaže velike napore da se zemlje integrišu u Uniju, dodajući da to neće biti lako ni za jednu ni za drugu stranu ali da je jasan put napred. "Računamo na SAD da blisko sarađuju sa Briselom da se taj dio slagalice sklopi. Budućnost je ipak u rukama Balkana – možemo da podržimo, podstaknemo, ali ne možemo mi da im ostvarimo tu budućnost", ocenio je Lefler.

Dačić: Nema razvoja ekonomije bez stabilnosti regiona

Šef srpske diplomatije učestvovao je na panelu posvećenom ekonomskim temama. On je naveo da niko neće investirati u politički i bezbednosno nestabilan region ističući da nema razvoja ekonomije bez stabilnosti regiona. On je naveo da je Evropska unija siguran spoljnotrgovinski partner Srbije i da su takođe unapređeni odnosi sa SAD, gde je došlo do povećanja trgovinske razmene najviše zbog izvoza automobila Fijat u SAD. Dačić je ipak konstatovao da Srbija ima veću trgovinsku razmenu sa Crnom Gorom nego sa SAD što je pokazatelj da su zemlje Zapadnog Balkana "najvažnije jedne drugima".

Bedžet Pacoli, ministar spoljnih poslova Kosova ocenio je da je neophodno da se smanji birokratija, pojača privatno preduzetništvo i dovedu globalnki igrači u region. On je rekao da je potrebno da se razbiju monopoli, ističući da Srbija ima monopol u aviosaobraćaju, poljoprivredi i drugim sferama. Pacoli je izjavio da je potrebno i veće prisustvo američkih kompanija u regionu.

"Kosovo je mlada drzava, otvoreni smo za javno privatno partnerstvo kao I zone slobodne trgovine. Dačiću, hajde da proglasimo Severnu Mitrovicu slobodnom zonom. Jer samo stvaranjem poslova mozemo da smanjimo uticaj politike", istakao je Pacoli. On je dodao da ne veruje da region Balkana u sred Evrope neće moći da bude uspešan. "Ne želim da verujem da će EU i SAD da dozvole regionu da utonu u crnu rupu medjunarodnog organizovanog kriminala i terorizma. I da, mislim da mladi preduzetnici mogu da spasu Balkan, da rade zajedno, transparentno, odgovorno i da promene stare loše navike. Ali postoji preduslov – da ostavimo prošlost i gledamo u budućnost."