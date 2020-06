Vučić za RSE: O Kosovu posle izbora u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ukidanjem mera otvoren prostor za dijalog sa Kosovom i da očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije (EU) za dijalog između Srbije i Kosova, Miroslava Lajčaka, u Beograd i Prištinu posle izbora u Srbiji 21. juna.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Vučić je poručio da je odustao od, kako je rekao, velikih inicijativa za rešavanje pitanja Kosova i da čeka šta će biti predloženo.

Vučić je rekao i da kada se govori o crvenim linijama u kontekstu Kosova "vi niste spremni za razgovor", ali i da to ne znači da one ne postoje.

Komentarišući izjave zvaničnika iz Srbije u kojima se tokom vanrednog stanja izazvanog korona virusom kritikovala Evropska unija (EU) i isticala pomoć Kine, predsednik Srbije je ocenio da je u razgovorima sa EU "važno da oni nama mogu da kažu sve što misle, ali da mi njima možemo da kažemo sve što mislimo".

On je istakao i da je Srbija opredeljena za članstvo u EU, ali na pitanje ima li evroskepticizma u njegovim izjavama, ocenio je da je reč o evrorealizmu. On je najavio i da će Srbija, vremenom, uskladiti svoju spoljnu politiku sa EU, ali da će do tada štititi nacionalne i državne interese.

"EU je ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u našoj zemlji. Ja volim, kao što rekoh, na racionalni način o brojevima da odgovorim, to je tako. Da li nam je Kina mnogo pomogla? Beskrajno joj hvala i sa Železarom i sa rudnikom, Ziđinu u istočnoj Srbiji i kroz mnoge druge projekte koje zajednički radimo i da li su nam pomogli tokom tokom korona virusa, svakako jesu, ali brojevi su tu čini mi se nedvosmisleni", rekao je Vučić.

Kada je reč o izveštajima međunarodnih organizacija u kojima se kritikuje stanje demokratije u Srbiji, Vučić je rekao da bi voleo da ima nešto više objektivnosti, ali i da prihvata da postoji deo stvari koji je istinit i koji bi trebalo menjati.

Predsednik Srbije je rekao i da je upotreba amandmana u prethodnom sazivu Skupštine, kako bi se onemogućio glas opozicije, bila velika greška i da je to promenjeno.

"Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalog govori", rekao je Vučić.

Otvorena mogućnost dijaloga

RSE: Da počnemo nečim što se desilo juče, 6. juna. Vlada Kosova odlučila je da povuče mere. Kako će to uticati na dijalog između Srbije i Kosova?

Vučić: Time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo, ukoliko ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana i verujem da to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala onoga o čemu pričamo.

Jedna od najvažnijih sloboda savremenog sveta i verujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude. Dakle, ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje. Naravno, to će otvoriti mogućnost za politički dijalog između nas.

RSE: Kada očekujete da će doći do dijaloga? Gospodin Lajčak je pominjao jun.

Vučić: Ja očekujem posle izbora [u Srbiji] dolazak gospodina Lajčaka i u Beograd i u Prištinu i da onda vidimo šta ćemo dalje.

RSE: Sa druge strane, predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da neće otići u Brisel. Kako ste razumeli tu poruku?

Vučić: To su njihove unutrašnje stvari. Neko želi da kaže da hoće da čuje ili sluša samo Amerikance, a ne Evropljane, a sa druge strane imaćemo one koji će da kažu da su otvoreni za Evropljane, tako da će svako svoju priču da priča.

I nemojte da smetnete sa uma, oni su čedo i američko i nemačko i svih onih koji su stvarali nezavisnost Kosova, šta god da urade uvek će imati popust i dobru volju onih koji su stvorili ili stvarali nezavisnost Kosova, da im pruže podršku, da im pomognu. Mi nismo u toj situaciji, mi ne možemo da izbegavamo razgovor.

Ne očekujte od mene zameranje EU i SAD

RSE: Kako vidite ulogu Amerike, a kako EU kada je reč o dijalogu između Srbije i Kosova?

Vučić: Kako god da je vidim ili šta god mislio o tome složićete se da nije logično da o tome javno govorim. Mi se nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sada vi očekujete od mene da se zamerim jednima ili drugima.

Suviše smo mi mali da bismo to mogli da uradimo i da bih imao pravo da Srbiju dovedem u težu poziciju. To mi ne pada na pamet. Mi razgovaramo sa svima. Novinari, ne vi, već mnogi novinari koji su sa nama razgovarali uvek razgovaraju o tehničkim pitanjima - kada će doći datum, kada ćete da razgovarate, ali niko ne priča o suštini.

Ono što ja pitam sve vreme to je - OK, ako vi budete povukli svoju želju za učlanjenjem u međunarodne organizacije na 60 dana, nema problema, evo mi ćemo pod tim uslovom da prekinemo kampanju odpriznavanja na 60 dana. Nije to problem, ali to je sve tehnika. Moje pitanje je suština. Šta je sadržaj dijaloga? O čemu razgovaramo? I šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga. Jer, ako je to samo - hajde Srbi priznajte nezavisnost Kosova, da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići.

RSE: Kada pričate o Kosovu govorite da ćete pokušati da Srbija dobije najviše moguće, da izgubi najmanje moguće.

Vučić: Najmanje što mora.

RSE: Najmanje što mora. Šta vi vidite kao rešenje?

Vučić: Ne vidim. Kada sam video onda su svi rekli da sve što vidim loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem, oni o čijoj se kući radi, a to su Srbi i Albanci. A to je inače ponašanje velikih sila već više od 150 godina na ovom prostoru.

Dakle, oni imaju svoj interes i svoje odluke, oni misle da je važno da njihovi ciljevi budu poštovani, ispunjeni, a ne sekiraju se šta o tome stvarno misle Srbi i Albanci. I zato sam ja i u Ujedinjenim nacijama kada sam govorio - pustite balkanske narode da sami uređuju svoje odnose i u prošlosti bi bilo mnogo manje krvi i mnogo manje problema. Ali ja sam dovoljno svestan da smo svi mi zajedno mali i da će naravno uvek biti onih na Balkanu koji će gledati da se dodvore tim velikima, mnogo više nego da sa svojim prijateljima ili komšijama naprave bolje odnose.

Tako da, odustao sam od nekih velikih inicijativa i čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. I ako me pitate, zato sam to rekao, šta je to konkretno šta očekujem. Ne očekujem ništa. Ne znam šta će. Kada kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao. Ništa konkretno.

RSE: Opet, kada pričate, neki rok od tri ili šest meseci u kojem mislite da možda nešto može da se pomeri napred.

Vučić: Ne postoje nikakvi rokovi. Srbija će da razgovara u dobroj veri, dakle zaista imaćemo potpun bonafide pristup i želeti da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama. Srbi i Albanci su dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu i to će biti slučaj i za sto godina i za 200 godina.

Da li ćemo uspeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je već drugo pitanje.

O crvenim linijama ako niste spremni za razgovor

RSE: Šta bi za vas bile crvene linije kada je reč o Kosovu?

Vučić: Kada god govorite o crvenim linijama, vi niste spremni za razgovor. Što ne znači da one ne postoje. Ali kada počnete da govorite o tome kao što govori albanska strana koja kaže - a ne, ne, celo Kosovo je naše, pa ćemo još malo da uzmemo Preševo, Bujanovac i Medveđu, čekam samo da kažu kada će da uzmu i Kragujevac i Kraljevo. Iskreno, nasmejete se i nastavite dalje. Kada ulazite u razgovor ulazite u razgovor u dobroj veri i da budete spremni za kompromise. Da li će to biti moguće, to ćemo da vidimo.

RSE: Međutim, Ustav Srbije kaže da je Kosovo sastavni deo Srbije. Ako se vodimo time, šta je onda plan?

Vučić: Ustav Srbije kaže da je Srbija jedinstvena teritorija uključujući i Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohiju. Ustav Kosova govori o nezavisnoj državi. Dvadesetdve zemlje Evropske unije su priznale, pet nije priznalo nezavisnost Kosova. Šta sada da radimo? Koja je to teritorija? I zato sam rekao da je važno da razgovaramo i da razumemo pozicije jedni drugih.

RSE: Imali ste jutros (nedelja, 7. jun) razgovor sa ruskim ambasadorom, imate nakon ovoga razgovor sa kineskom ambasadorkom. Sa druge strane stigle su i neke kritike, pre svega iz EU i SAD.

Vučić: Juče sam imao sa predstavnicima Evropske komisije.

Postepeno usklađivanje spoljne politike sa EU

RSE: Do kada mislite da će biti moguće da Srbija vodi balansiranu politiku saradnje sa Rusijom i Kinom, a sa druge strane da pretenduje da bude članica EU?

Vučić: Mislim da mnoge članice EU dobro sarađuju i sa Rusijom i Kinom. Srbija ima gotovo hiljadu puta manju trgovinsku razmenu sa Narodnom Republikom Kinom, nego samo dve zemlje EU. Ne znam na koji tačno deo je neko mislio, sem što postoji naravno ona latinska što priliči Jupiteru, ili kako smo mi to preveli jer nam se bolje rimuje - što priliči bogu nek' priliči volu. Neki na to imaju pravo, neki na to nemaju pravo i ja to razumem. Neki su veliki, neki su mali, ali ne znači da je to baš uvek pravično.

Što se nas tiče, mi se nalazimo na evropskom putu, od toga ne odustajemo. Sa EU imamo najveću trgovinsku razmenu, između 66 i 67 odsto. Ali sa druge strane želimo da pripadamo tom društvu. Ali nemojte da smetnete sa uma, da Srbija ima specifičnu situaciju baš po pitanju Kosova i Metohije o kojoj smo razgovarali. I da mi tu podršku nedvosmisleno integritetu Srbije dobijamo upravo od Kine i Rusije, a sa druge strane imamo i vrlu dobru ekonomsku saradnju i saradnju u svim drugim oblastima.

Mi ćemo polako usaglašavati svoju spoljnu politiku sa politikom EU, kako se budemo približavali članstvu EU, a do tada ćemo na pametan i odgovaran način štititi naše nacionalne i državne interese. To je naša politika. Imamo pravo na svoju politiku i ja sam zagovornik politike nezavisnosti i nezavisnog odlučivanja i u spoljnoj i u unutrašnjoj politici.

RSE: Ipak, tokom krize izazvane pandemijom, čule su se izjave iz Srbije koje su kritikovale EU. Koliko je bilo evroskepticizma u njima?

Vučić: Odlično pitanje. Ja sam veoma srećan kada na izuzetno pristojan način izvučete sve ono što želite da dobijete. Ja mislim da u našim razgovorima sa EU je važno da oni nama mogu da kažu sve što misle, ali da mi njima možemo da kažemo sve što mislimo. Čini mi se da to pravilo 'Audiautur et altera pars' - 'Da čujemo i drugu stranu' je jedno od osnova demokratije. Nešto što je najvažnije. Zato se, između ostalog, nalazimo na evropskom putu. Da ne može da nam bude zabranjeno da izrazimo svoj stav i svoje mišljenje.

A ono što sam rekao u jednoj rečenici, što je postao globalni hit i razlog zbog kojeg su Srbiju gotovo svi kritikovali, odnosno mene, da ne bude kriv bilo ko drugi u Srbiji, već da to tačno stavim tamo gde je mesto. Dakle, to je nešto što su posle toga ponovili i italijanski premijer i francuski predsednik, pa čak i sama (predsednica Evropske komisije) Ursula Von Der Leyen i svi drugi.

Ali kao što rekoh, kada to oni kažu onda je to logično, normalno i OK, kada to kaže neki mali Vučić onda je to nedozvoljeno i ko si ti da imaš pravo na takav stav i takvo mišljenje. Tako da ne mislim da sam rekao bilo šta strašno. Mislim da su svi videli određene slabosti (EU), brzo su prevaziđene, što je dobro, što je odlično za EU i ja se danas nadam da će EU brzo izaći iz ekonomske krize jer je to za nas od suštinskog značaja. Što pre oni izađu (iz krize), toliko će nama biti lakše da ostvarimo pozitivan rast i ove godine.

Stavovi o EU 'evrorealizam'

RSE: Ali ima li evroskepticizma u vašim izjavama?

Vučić: Mislim da sam vrlo pragmatičan i racionalan čovek. Imam razumevanja da saslušam, da čujem, ali nemam razumevanja za te stavove kada ih neko iznosi tipa od ovih antivaksera, do četvrtaste zemlje, do napada na dalekovode zato što misle da su stubovi 5G mreže, pa će neko da ih čipuje.

Dakle, moji stavovi su uvek veoma racionalni i u nekim trenucima neki me optužuju za ne samo evrofiliju već i za evrofanatizam i tu govorim o ljudima sa desnog spektra političke scene u Srbiji i onima koji su ispred ove zgrade (Predsedništva Srbije) protestovali nebrojeno puta, a sa druge strane imate one koji me stalno optužuju za evroskepticizam.

Ja mislim da je to evrorealizam ili evroracionalizam i da sam stvari postavljao uvek na pristojan i pravedan način. Uvek se zahvalivši EU na velikoj podršci i svemu što čine za našu zemlju i za naš region, ali i razumevajući ono što se zbiva u Evropi. Kao što postoji ogroman evroskepticizam prema enlargement procesu, dakle prema procesu proširenja, kod njih, tako i kod nas morate da razumete da postoje dva razloga zašto nije oduševljenje na onom nivou na kojem bi neko u Evropi želeo da to vidi.

Jedno je pitanje Kosova i Metohije i stalnih pritisaka da se to reši – što mnogi u Srbiji vide na štetu Srbije. I druga stvar je da taj proces traje predugo. Iz EU ćete za to čuti da, naravno, to dobrim delom zavisi od Srbije, ali ni oni više ne kriju da to više nije do Srbije već i do njihovih unutrašnjih odnosa. To su, čini mi se, razlozi koji ljude teraju da ponekad pokazuju nešto skeptičniji odnos, ali to ne menja našu politiku zato što, bez obzira na to što se dešava, mi svoju budućnost vidimo u EU.

EU ubedljivo najveći donator

RSE: Kako vidite istraživanja javnog mnjenja koja govore o tome da građani Srbije vide Kinu kao najvećeg donatora, iako činjenice govore da je to EU?

Vučić: Verovatno je istraživanje rađeno tokom epidemije korona virusa, tako da mislim da je to razlog. Ali EU je ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u našu zemlju. Ja volim, kao što rekoh, na racionalni način o brojevima da odgovorim, to je tako.

Da li nam je Kina mnogo pomogla? Beskrajno joj hvala i sa Železarom i sa rudnikom, Ziđinu u istočnoj Srbiji i kroz mnoge druge projekte koje zajednički radimo. I da li su nam pomogli tokom tokom korona virusa, svakako jesu, ali brojevi su tu čini mi se nedvosmisleni.

RSE: Najavljen je i dolazak kineskog predsednika. Znate li kada će on doći i šta će biti tema razgovora?

Vučić: Ja mislim, ako mogu to da kažem, iako nisam imao potvrdu. Mislim da je trebalo da se održi lajpciški strateški forum između EU i Kine, pa mislim da je u to vreme trebalo - pre ili posle toga možda kineski predsednik da dođe. Sada je to otkazano, pa ćemo da vidimo.

'Rusija razume naš evropski put'

RSE: Kada je reč o odnosu između Srbije i Rusije, da li je i u kojoj je meri Rusija pomogla Srbiji tokom pandemije?

Vučić: Pomogli su onoliko koliko su mogli. Oni su bili suočeni sa krizom i danas (su suočeni sa krizom) kod njih. Juče je 197 ljudi umrlo ako sam dobro zapazio. Trudim se da svim zemljama sveta zapamtim te ključne brojeve. Tako da i u tim uslovima oni su pokazali pažnju prema Srbiji i zaista im hvala.

RSE: U kojoj meri su odnosi između Srbije i Rusije bili narušeni aferom sa ruskim diplomatom? Ne znamo šta se posle toga dešavalo, nekako kao da je utihnulo i ne znamo kakav je ishod te afere.

Vučić: Reagujete u tom trenutku, ali ne smete da dozvolite da vam takve stvari uništavaju odnose između prijateljskih država i čini mi se da je Srbija reagovala na ozbiljan i odgovoran način u tom trenutku.

Rusija je za nas prijateljska zemlja, trudimo se da taj odnos očuvamo, trudimo se da razumeju i naš evropski put, a mislim da je i njima jasno koliko je teška pozicija Srbije i hvala im na tom razumevanju, kao što se zajedno sa njima borimo za to da ne dođe do revizije istorijskih činjenica iz Drugog svetskog rata, što je (važno) za Srbiju i za srpski narod koji je proporcionalno svom broju jedan od pet ili šest najstradalnijih naroda u Drugom svetskom ratu.

RSE: Možda je neprimećeno prošlo ono što ste rekli 6. juna da je predstavnik Rusije pokušao sa vama da razgovara o nekakvoj tehničkoj, prelaznoj Vladi.

Vučić: Da.

RSE: Možete li nam reći malo više detalja o tome?

Vučić: To se dešavalo, kada su oni opkoljavali Predsedništvo, pa sam ja sedeo i igrao šah, pa su oni izmišljali kako sam negde pobegao. Ja ne znam ni gde bih pobegao ne znam ni gde su ti prolazi, a vidim da oni dobro znaju gde su ti prolazi.

Nikada nisam bežao, savest mi je čista, za razliku od mnogih nikada ništa nisam ukrao i borim se za svoju zemlju i za svoj narod svakog dana. I tada je jedan od tih ljudi došao do mene i rekao, evo, da oni garantuju kako će pregovori da teku, da mi formiramo neku Vladu. Nisam vas razumeo, kako to mislite? Sa kojim poslanicima? Znate kako ide Vlada, znate to se bira u Narodnoj Skupštini. Pa kao tehnička Vlada, pa onda izbori, imali smo slučaj valjda u Makedoniji. Ja sam rekao a tako, ‘ajde sada razgovor smo završili.

RSE: O kome je reč? Je l to predstavnik zvanične ruske administracije?

Vučić: Posle su ljudi iz zvanične ruske administracije rekli da to nije zvanični predstavnik iako je reč o nekome ko nije nepoznat ni ruskoj javnosti, a ni nama ovde.

RSE: Nećete da kažete o kome je reč?

Vučić: Već se nešto o tome govorilo, ali prosto ne želim da se vraćam više na to.

'Ne radim ništa što ugrožava nezavisnost Crne Gore'

RSE: Kada je reč o regionalnim odnosima, najavili ste da ćete pozvati nakon izbora u goste predsednika Crne Gore, Mila Đukanovića. Šta je dovelo do toga da nemate česte susrete?

Vučić: Imali smo susret u Jerusalimu gde smo otvoreno razgovarali. Nekako su nas postavili tako da ne verujete. To je neki ogroman sto bio, mnogo je zvanica bilo, recimo 200 nas. I sad, Kolinda je bila dva, tri mesta od mene. Direktno preko puta, ali u sasvim drugom krugu bio je Đukanović, tako da smo mogli sve vreme da razgovaramo. On je iznosio svoje stavove, ja sam iznosio svoje.

Nismo bili saglasni po pitanju pre svega Srpske (pravoslavne) crkve u Crnoj Gori i odnosu prema srpskoj Crkvi u Crnoj Gori, ali smo civilizovano razgovarali. To je bio naš poslednji razgovor. Ja mislim da treba da razgovaramo o odnosima dve zemlje koje bi po svemu morale da budu apsolutno najbliže i verujem da ima mnogo prostora za unapređenje naših odnosa.

RSE: Da li mislite da će taj razgovor biti prihvaćen, s obzirom na najave Srbije da će pravno pomoći SPC u Crnoj Gori?

Vučić: Dobro?

RSE: Da li mislite da je taj razgovor između dva predsednika moguć ako Crna Gora smatra da je to mešanje u unutrašnje stvari te države?

Vučić: Pa slušajte, ako bi to bilo mešanje u unutrašnje stvari u savremenom društvu, pa onda ja bolje da se sklonim odavde, pošto mi se to dnevno dešava jedno 500 puta sa različitih strana.

Ja mislim da je normalno da Crna Gora pita kakvo je stanje pripadnika njihove manjine u Lovćencu ili Malom Iđošu (gde su naseljeni). Nikakav problem nemam. Tako se i mi borimo za položaj srpskog naroda u Crnoj Gori koji nije 0,3 odsto, već je gotovo 30 odsto - 28,73 odsto.

Ne vidim ništa loše u tome i ništa što bi na bilo koji način ugrozilo nezavisnost Crne Gore, niti to radim. Uz osmeh propratim te priče: 'Mi imamo mehanizme. Prijavićemo NATO-u'. Vi se na to nasmejete i kažete 'OK' i samo guraj dalje.

RSE: Srpska manjina je, sa druge strane, u Crnoj Gori je, sa druge strane, opozicija.

Vučić: Prvo, to nije pitanje, oni nemaju regulisan status. Ni kao manjina, ni kao narod, ni kao konstitutivan narod. A vi vidite, nikada nećete reći 'albanska manjina u Severnoj Makedoniji'. Albanci, kojih je procentualno manje u Severnoj Makedoniji imaju neuporedivo veća prava nego Srbi (u Crnoj Gori) kojih je proporcionalno više u Crnoj Gori. Albanci imaju predsednika parlamenta i pravo na oficijalni jezik. Srbi nemaju ništa od svega toga.

RSE: Šta je vaš savet u razgovorima sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori u ovoj situaciji sada kada razgovarate sa njima?

Vučić: Ja ih ne savetujem politički, ja gledam da koliko možemo pomognemo opstanak srpskih institucija, dakle Matice srpske. I sad ću vam reći koliko smo mi otvoreni za to, Matice srpske, Udruženja književnika Crne Gore, srpskog Udruženja književnika, mnogih drugih institucija, podigli smo Srpsku kuću u Podgorici.

Mi nemamo taj problem kada neko drugi želi, recimo Bosna i Hercegovina hoće da osnuje konzulat u Novom Pazaru i svi su nešto sprečavali i ne znam šta, ja sam rekao nema problema. Turska, izvolite ljudi. Uložićete neki dinar, donećete nešto, napravićete nešto, nikakav problem sa tim nemam. Hoćete vi da uložite u prava Crnogoraca u Srbiji, samo izvolite.

Viktor Orban je uložio milione evra u mađarsku zajednicu u Vojvodini. Ne samo da nismo imali problema, već smo to podržali. To je, čini mi se, nešto što je evropski pristup, evropski standard, ali ne samo to. To je pitanje želje da imamo najbolje odnose sa ljudima koji pripadaju različitim nacijama i verama.

'Orban poštovani prijatelj Srbije'

RSE: Kako gledate da negde način vaše vladavine podseća na vladavinu (mađarskog premijera) Viktora Orbana? Da li vidite to kao kritiku?

Vučić: Mislim da su svi ljudi različiti i da ljudi na različite načine deluju u drugačijim uslovima. Neki bi time da me hvale, neki bi time da me kritikuju, ja se time ne bavim. Viktor Orban je veoma poštovani prijatelj naše zemlje i zahvaljujući njemu odnosi Srba i Mađara su apsolutno najbolji u našoj savremenoj istoriji. I šta god neko govorio o Viktoru Orbanu, to su činjenice I, zahvaljujući njegovom trudu i zahvaljujući njegovom angažmanu, naši odnosi su zaista izuzetni.

I nemojte da zaboravite, da mi u Vojvodini imamo ubedljivo najmanji broj incidenata u poslednjih šest godina u našoj istoriji u poslednjih, dakle, od Prvog svetskog rata, od Trijanonskog sporazuma do danas. Dakle, od 1918. godine do danas, poslednjih šest godina su ubedljivo najbolji (period) u odnosima između Srba i Mađara.

Imali smo različit stav po pitanju migrantske krize. Oni su podizali zidove, mi nismo podizali zidove, ali smo imali dogovor da se ne napadamo. Imali smo dogovor da poštujemo različite politike. I ja to veoma poštujem kod mađarske strane. Pomogli su nam i tokom epidemije korona virusa, pomogli i savetima i kako da dođemo do opreme, pomogli i u opremi i moram da kažem da su svuda i na svakom mestu pomogli i podržavaju Srbiju.

A to da li će neko da iskoristi priliku da negde nekoga napadne, mene to ne zanima. Nisam ja tu da bih podilazio bilo kome u svetu. Moj je posao da uradim najbolje za građane Srbije i to se trudim da učinim.

Kritike međunarodnih organizacija - nedostataka uvek ima

RSE: Sa druge strane kada je reč o tome, međunarodne organizacije i Evropska komisija stalno imaju primedbe na stanje demokratije u Srbiji. Pre svega. stanje u medijima.

Vučić: Imaju svuda, imaju svuda...

RSE: …i u pravosuđu. Kako mislite da rešite te probleme?

Vučić: Evo, pomenuli ste pravosuđe. To je jedna od stvari koju bih zaista u izveštaju Evropske komisije sve potpisao i bio bih još oštriji. Sproveli smo nekakvu reformu 2009. godine koja nam nije donela ni efikasnost, ni racionalnost u sudskim procesima. Voleo bih i uveren sam da uz podršku Evropske unije taj problem možemo i te kako da rešimo.

Što se tiče medija, tu imate dve stvari. Prva je da nema sumnje da je potrebno da još mnogo toga uradimo. A sa druge strane, postoji taj politički pristup u kojem uvek jednu stranu želite da vidite na bolji način, a drugu stranu na neuporedivo lošiji način. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o svemu i trudio sam se, posebno u poslednjih čini mi se već tri meseca, da ni političke protivnike posebno ne napadam, da svakoga saslušam i da odgovorim na svako pitanje ne bismo li tu atmosferu, koliko je moguće, promenili.

Ali oni koji kukaju na slobodu medija, oni svakoga dana izgovaraju, vode kampanju i protiv mene i protiv države na svaki mogući način, niko ih ne ometa u tome, štaviše, odgovaram na svako njihovo pitanje i nije mi teško da to učinim. A neki drugi se ne žale uopšte na to, ali valjda njima govore da su oni kreteni ili mnogo manje pametni od njih, pa ne razumeju kakvi smo mi zločinci i kakve smo mi budale, al' će im to oni objasniti. Tako da ne znam šta bih vam više na to rekao.

Ali u svakom slučaju sve što misli neko da možemo stvarno da uradimo, ja bih bio zadovoljan da to zajednički napravimo jer bez zajedničkog pristupa svemu tome, teško će ići.

RSE: U kojoj meri vi vidite odgovornost Srpske napredne stranke, koja je vladajuća stranka, kada je reč o stanju i o svemu što se kritikuje u izveštajima koje smo pomenuli?

Vučić: Pa ja mislim da prvo, mislim da je stranka koju vodim najzaslužnija za to što je mnoge stvari promenila, promenila paradigmu zemlje neuspeha u zemlju koja je ekonomski ubedljivo najuspešnija u poslednjim godinama ne samo u regionu, već bogami i ove godine, u prvom kvartalu ove godine u celoj Evropi jer smo dobili juče izveštaj i Maltu i za Irsku koje smo čekali.

Dakle, od zemlje koja je očekivala samo medalje od košarkaša, vaterpolista i odbojkaša, napravili smo zemlju koja najbrže raste u Evropi, ekonomski. I ja znam da to niko ne želi da prihvati i da je teško to različitim režimima i u regionu da prihvate, a u Evropi pogotovo, ali na kraju krajeva to su činjenice. I Angela Merkel (nemačka kancelarka) mi je i poslednji i pretposlednji i svaki put kada se vidimo uvek posebno čestitala na ekonomskim rezultatima.

Proveli smo najteže reforme da bismo u tome uspeli i vi ovde, kada se popnete na terasu, i pogledate kako sa ove terase izgleda Beograd, od Beograda na Vodi do svih fasada koje smo uradili svuda u perimetru koji možete da vidite, vidite ogroman napredak.

Plate su napredovale drastično. Na primer, ako uzmete, mi kažemo pet država i šesta teritorija, dakle Kosovo, na Zapadnom Balkanu, i uzmete četiri zemlje Evropske unije koje se graniče sa Srbijom. Dakle, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska. Od tih deset entiteta, mi smo po stopi prosečne plate bili osmi pre samo šest ili sedam godina. Danas smo četvrti.

Dakle, u međuvremenu smo pretekli i Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju posle šezdeset, sedamdeset godina. I Crnu Goru koja nam je bežala 150 evra po glavi stanovnika, dakle pre nekoliko godina, što nama nije lako, ne zaboravite da imamo neke delove zemlje koji su izrazito nerazvijeni i dalje, ali smo to uspeli da uradimo, bugarsku (takođe), i uspeli da dođemo na četvrto mesto.

Približavamo se ubrzano i Rumuniji i Mađarskoj. Hrvatsku po ukupnom BDP-u očekujem da pređemo na kraju 2021, početkom 2022. Za to je bilo potrebno mnogo stvari da se uradi i na to sam veoma ponosan.

Što se tiče nedostataka, nedostataka uvek imate mnogo. Sam sam grešio bezbroj puta, svakoga dana. I danas u razgovoru sa vama, sekiraću se kad budemo završili što sam na jednom, dva, tri ili pet mesta pogrešio. Ali čovek koji radi i ljudi koji se bore naravno da greše i uvek ću da prihvatim da onaj ko je na vlasti, ne može da snosi apsolutnu odgovornost, ali uvek snosi veću odgovornost od svih drugih i za atmosferu u društvu i za sve drugo.

Zato sam se potrudio i borim se da tako nešto promenimo. Da li ću uspeti u tome, to ćemo da vidimo. Dakle, ja ne kažem da smo mi bezgrešni, svakako da nikome od nas nije namera da urade nešto što nije u interesu naše zemlje, a mislim da smo mnogo izuzetnih i mnogo važnih i mnogo odličnih stvari za zemlju uspeli da napravimo.

I ne zaboravite, sačuvali smo stabilnost i mir u veoma teškom periodu za našu zemlju. U veoma teškom periodu za našu zemlju već osam godina. To je dobar, dobar period za Srbiju i to je vreme kada Srbija raste, pre svega raste ekonomski, a nema sukobe sa bilo kim spolja, niiti sa bilo kim unutra.

RSE: Da li to znači da uzimate u obzir kada vas kritikuju Amnesti internešenal, Fridom Haus, Evropska komisija, Reporteri bez granica i da vi radite na ispravljanju onoga što su zamerke u tim izveštajima?

'Prihvatam da deo stvari treba menjati'

Vučić: Ja pročitam to sve. Dakle, Fridom Haus sam samo izvode pročitao, nisam svih 28 strana, zamolio sam Anu da to pogleda, da to pročita sve. Video sam neke primedbe koje ne stoje, neke koje stoje, ali kako bih rekao, voleo bih ponekad da ima nešto više objektivnosti, ali prihvatam i da postoji deo stvari koji je zaista istinit i koji bi trebalo da menjamo.

Što se tiče izveštaja Evropske komisije, ne moram uvek u svemu da budem saglasan, ali sa dobrim delom stvari u tim izveštajima sam saglasan i gledamo kako da to ispravimo.

I slušajte samo jednu stvar - svi pričaju otprilike šta nedostaje ovde ili šta nedostaje u nekoj drugoj zemlji. U svakoj zemlji nedostaje, ne postoji nijedna zemlja koja je idealna. Nema je. Pa imate Švedsku koja je fantastična zemlja, divno, idealno uređena, ali zahvaljujući određenim odlukama imate pet hiljada mrtvih. A da se to dogodilo u Srbiji, rekli bi - e, ti si ubica. A ovako - greška.

Samo vam govorim kako su aršini različiti po različitim temama, ali nemam problem da razumem da smo grešili i da postoje stvari koje moramo da ispravimo.

Skupština je mesto za razgovor

RSE: Kada je reč o političkom dijalogu unutar Srbije između stranaka, između pojedinaca, da li mislite i kako može da se prevaziđu rovovi koji su nastali? Da li je to nešto što mislite da može da se popravi, posebno sa delom opozicije koji bojkotuje izbore i koji smatra da nakon izbora Skupština neće imati legitimitet?

Vučić: Vidite, ja mislim da je Skupština ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzija. To je sjajno mesto. Važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama, što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, složićete se.

Nema nijednog zakona iz perioda Demokratske stranke, (Dragana) Đilasa, (Vuka) Jeremića, ostalih, da je donet, a da nije po hitnoj proceduri. Budžet se više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom koji su takođe neki drugi doneli. Imate javno slušanje, važno je da više komiteta, više odbora skupštinskih vode ljudi iz opozicije. Važno je da se tu vodi dijalog, važno je da se tu vodi razgovor.

Izbori su izuzetna prilika i biće šaren parlament i biće prilika da se svačija pozicija čuje. Ali kod nas postoji jedna neverovatna potreba da se priča o rovovima, zato što o rovovima priča neko ko danas ne predstavlja više od četiri i po posto opredeljenih birača, što će reći negde oko nešto manje od tri posto ukupnog biračkog tela Srbije. I to vam govorim podatke od sinoć i preksinoć jer sad radimo taj roling trek na dnevnom nivou.

Dakle, zašto je to tako? Pa zato što postoji ogromna medijska dominacija političara, tajkuna iz ranijih perioda koji drže pod svojom kontrolom veliki broj medija i stalno to nameću kao svoju istinu.

Mnogo je važno da posle izbora parlament bude mesto gde će se različiti stavovi, različiti pogledi iskazivati na jedan demokratski način, neka bude i više strasti, neka bude ponekad i težih reči koje neće prelaziti granice dobrog ukusa dakle, ali to je idealno mesto i to je mesto za pravi pravcati dijalog.

I sa druge strane, želim da vas podsetim da sam taj dijalog i onima koji predstavljaju nedvosmislenu manjinu, izraženu manjinu, dakle u našem društvu sa izraženom razlikom u odnosu da većinu, dakle to nije ono što postoji u nekim drugim zemljama, dakle da sam taj dijalog nudio bezbroj puta i da mi je odgovarano da svako ko se pojavi u razgovoru sa Vučićem je izdajnik, bednik, da je prodao interese opozicije i tako dalje. Onda su se setili kada su izbori raspisani da bi malo da razgovaraju.

Nikada nikoga kao što znate nisam molio, uvek sam se ponašao racionalno. Nisam ih se mnogo ni plašio pošto te bajke o tome kako će neko na silu da zauzima vlast pa mi sad kad provalimo u RTS sa testerama pa zauzmemo, pa kad uđemo u Predsedništvo. I uđete, i šta onda? Taman lepo uzmete neku knjigu da pročitate samo što morate da je vratite na mesto da ne biste išli u zatvor, ništa više.

Ali to je, to ljudi neki nisu razumeli, valjda ljudi ne mogu da izađu iz devedesetih i žive u tom periodu ne razumevajući da se sve promenilo. Da se svet promenio, da se Srbija promenila i što imaju lepe uspomene iz devedesetih, to je super, ali prosto to nije isto vreme.

Zloupotreba amandmana bila greška

RSE: Ali kada je reč o parlamentu, u prethodnom sazivu opozicija nekada i nije dobijala priliku da priča, prosto koristili su se amandmani kako bi vladajuća stranka imala vreme za obraćanje.

Vučić: Potpuno sam saglasan sa vama, to je bila velika greška i to je promenjeno već pre devet ili deset meseci i to su se koristili trikovi koji su bili mogući u skladu sa poslovnikom koji su neki ranije doneli. Dakle, poslovnik je bio neizmenjen ili gotovo neizmenjen, što je bilo loše. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalog govori.

RSE: Slogan kampanje 'Za našu decu', šta SNS...

Vučić: To nije slogan, to je valjda ime liste.

RSE: Šta SNS donosi pred birače?

Kampanja - obraćanje na odgovoran način biračima

Vučić: Mislim da je najvažnije da se ljudima obraćate na odgovoran i na ozbiljan način. Da ljudima govorite šta je što je moguće, da ljudima ne govorite - ej, glasajte za nas pa ćemo mi lako da rešimo Kosovo. Ne, mi kažemo ljudima - biće mnogo problema, biće mnogo teško, ali ćemo da se borimo za svoju zemlju.

Ono što je važno, to je da obezbedimo ekonomski procvat Srbije, dalji napredak po svim pitanjima, zapošljavanje ljudi, dodatno zapošljavanje ljudi da dođemo do evropskog proseka, do evropskog nivoa.

Danas je to malo teško porediti jer je skočila nezaposlenost čak i u Nemačkoj na šest posto, dakle, ali ja verujem da mi možemo da držimo taj jednocifreni nezaposlenosti 9,5; 9,7 odsto i da pokušamo da spustimo na evropski nivo u narednih tri, četiri godine do 8 odsto. Da pokušamo da prosečnu platu podignemo i da to uradimo do 2025. do 900 evra, da penziju podignemo na 430 evra. I za to smo računali i gledali kako možemo da napravimo.

Mislim da smo sa najsnažnijim merama u jugoistočnoj Evropi ušli u borbu protiv COVID-a, dakle i mi smo već dva minimalca isplatili svim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, plus pedeset posto od toga za velika preduzeća, što je ogroman novac. Helikopter novac od sto evra dali svim ljudima koji, posebno je to za siromašne važno i za one koji nemaju nikakva ili minimalna primanja. Dakle, važno je i za penzionere razume se, za njih milion i 780 hiljada. Dakle, to su najvažnije stvari.

Dalje, jačanje zdravstvene infrastrukture, dalje jačanje našeg obrazovanja, posebno dualnog obrazovanja gde smo imali mnogo problema. I čini mi se da prihvatanje tog švajcarsko-nemačko-austrijskog modela donosi Srbiji velike koristi u samoj ekonomiji. Dalji razvoj IT sektora, jer IT sektor sa 5,3 odsto ukupnom učešću BDP-a polako pristiže poljoprivredu koja nam je nekad bila na 12, 11, danas na 9,5 odsto. To su važne stvari za Srbiju.

I naravno, dalje približavanje Evropskoj uniji uz očuvanje naših tradicionalnih partnerstava i prijateljstava sa zemljama sa kojima smo to oduvek imali.

Kandidatura 2022. iznenađenje

RSE: Da li su ovo i pripreme za predsedničku kampanju 2022. godine?

Vučić: Naravno da nisu.

RSE: Da li ćete se kandidovati, znate li već?

Vučić: Uvek se trudim da političke protivnike iznenadim, što mi je do sada uspevalo. Sve što su predviđali i sve što sam slušao od milion analitičara i u vašem programu i sve one koji su uvek predviđali propast i govorili kako smo gotovi i kako nam popularnost pada, mi smo govorili uvek da je tako, a onda kada dođu izbori rezultat bude drugačiji.

I ako pogledate istaživanje, nije lako da promenite stvari jer ono kako građani Srbije gledaju neke od nas i kako gledaju neke druge, to je velika razlika. Ljudi vide, možete vi da kažete šta god hoćete, mogu da vam budem odvratan, da budem, da izgovorite koju god reč želite za mene, ali ne možete da negirate da do Grčke idete, odnosno do Severne Makedonije i Grčke da idete autoputem sve vreme, da do Bugarske idete autoputem sve vreme, da idete do Čačka autoputem sve vreme, uskoro ćete ići i do Požege. Ne možete da negirate da ćete za samo godinu dana da idete Beograd-Novi Sad 27 minuta vozom, brzim vozom.

Dakle, to su sve bili snovi koji se sada ostvaruju. Ne možete da negirate kad pogledate bolnice da smo uspeli da obnovimo i napravimo spejs šatl od Dragiše Mišovića, da renoviramo Infektivnu kliniku, da smo napravili fantastičan Klinički centar u Nišu, da fantastičan Klinički centar u Beogradu pravimo. Klinički centar Vojvodine, da smo to uradili sa zemunskom bolnicom, zvezdarskom Gradskom bolnicom, sa Vojno-medicinskim centrom na Karaburmi.

Tu su nam sve bili pacijenti, ležali, to smo smo sve uradili u prethodnih nekoliko godina zato što smo uspeli da izvedemo promene i u potpunosti naše javne finansije uredimo i da napravimo odlične rezultate. To ljudi vide i to je nešto što nije lako pobediti.