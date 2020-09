Kon: Tri puta više umrlih od koronavirusa od zvaničnog u periodu mart-juni

Epidemiolog Predrag Kon je izjavio da je, prema njegovom istraživanju na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i što je zvanično objavljeno, odnosno što je pismeno prijavljeno.

Kon je za NewsMax Adria rekao da je postojao i problem u informacionom sistemu. "Sada mogu da tvrdim da su podaci vrlo približni i vrlo tačni", rekao je on.

"Mora da se shvati - postoji nešto što se primenjuje u toku samog događaja. Mi prvi put koristimo jedan informatički sistem. Taj informacioni sistem u jednom trenutku, u jednom periodu, nije bio dovoljno precizan i ne mogu da tvrdim zašto - dakle negde od sredine juna on nije bio precizan", rekao je Kon, prenosi N1.

Nastavio je da je ispitivanje onoga što se dešavalo jasno pokazalo da postoji "razlika između onoga što mi, na nivou Beograda, utvrđujemo kao slučajeve i, posebno smrtne slučajeve".

"Smrtni slučajevi ne mogu precizno da se iskazuju ukoliko ne prođe određen period. Tek za dva meseca vraćaju se nazad podaci koji su upisani u potvrdi o smrti... Sada će da stignu ti podaci za jun. Ja sam obradio podatke do juna meseca. Do juna meseca, najkraće da vam kažem, tri puta je bilo više smrtnih slučajeva nego što je sistem, nego što je pismeno prijavljeno. To se dešava stalno", kazao je Kon i kao problem naveo kompjuterski program.

Kon navodi da se u Gradskom zavodu nikada nije radilo po tom sistemu, te da je do ove pandemije postojao sistem koji je redovno funkcionisao, ali nije mogao da i dalje bude uspešan zbog masovnosti i zbog čega je neophodno bilo adadptirati se.

Kaže da se u ovom slučaju razvio informatički sistem bez koga epidemiolozi nisu mogli da rade, naglašavajući da u početku nisu postojale kovid-ambulante i da oni nisu mogli da rade na prikupljanju podataka - posebno jer ti podaci nisu stizali, "te prijave zaraznih bolesti - uopšte nisu stizale".

Potvrda o smrti ima tri dela - neposredni, osnovni i posredni uzrok smrti, naveo je, dodajući da one stižu posle dva meseca. Ono što se neposredno objavljuje, ono što je u informatičkom sistemu - to je jedna stvar, a izvod podataka iz pisanog sistema, je druga, dodaje.

Sadašnji podaci koji se sada viđaju na sajtu covid.rs jesu vrlo približni, navodi Kon, a što se Beograda tiče, "on se uklapa u ovo".

"Sada mogu da tvrdim da su podaci vrlo približni i vrlo tačni. Ovo što se pojavljuje jedan slučaj ili ne - to ćemo videti tek kasnije", zaključio je Kon.

Navodi da je u svom istraživanju - od marta do juna - našao 210 smrtnih ishoda kojima je upisano u potvrdi o smrti bilo napisano kao neposredni ili osnovni uzrok smrti Kovid 19, a da je zvanično 118 takvih slučajeva zvanično prijavljeno.

"Pored toga našao sam 29 smrtnih slučajeva u tom istom periodu od virusne pneumonije i našao sam višak smrtnosti od neoznačene pneumonije - dakle, nebakterijske - 102 slučaja je bilo viška, ali ne možemo da su 102 bila od kovida, ali jedan znatan broj jeste", naveo je.

Kon kaže da kad se "ukupna smrtnost prati iz godine u godinu, pa se poredi prosek pre 2020. i u višku smrtnosti za čitav taj period postoji 345 ljudi".

Samo da se zna - to se dešava u svakoj epidemiji, dodao je.

Počinje imunizacija

Direktorka Instituta "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović pozvala je u sredu sve osobe koje imaju hronične bolesti da se jave izabranom lekaru i obave imunizaciju protiv sezonskog gripa koja počinje 1. oktobra.

Jovanović je za RTS izjavila da se ove godine posebna pažnja pridaje imunizaciji protiv gripa i da je zato veoma značajno da ona počne odmah.

"Zato će od četvtrtka u svim domovima zdravlja započeti vakcinacija, pre svega rizičnih grupa. Za razvoj imuniteta svake osobe je potrebno da prođu dve do tri nedelje. Zato je važno da vakcinacija krene na vreme", objasnila je Jovanović, prenosi FoNet.

Ona je navela da je bitno obratiti pažnju na sve osobe koje se nalaze u domovima za smeštaj starih i institucijama kolektivnog smeštaja, jer je važno da se vakcinišu štićenici i zaposleni, radi sprečavanja širenja gripa koji sa simptomima može biti i "dobar osnov za razvoj Kovida 19".

Jovanović je podsetila da su sve rizčne grupe obavezne da se vakcinišu, jer su najosetljivije kada je u pitanju "superinfekcija i eventualno udruženo pojavljivanje gripa i kovid-19".