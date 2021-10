Dnevni brojevi mrtvih i novozaraženih Kovidom u Srbiji ustaljeno visoki

U Srbiji su u poslednja 24 sata, do utorka u 15 sati, 53 osobe preminule od posledica zaražavanja koronavirusom, dok je kod 23.660 testiranih uzoraka prisustvo virusa zabekeženo kod 6.930 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

U bolnicama se nalazi 6.591 zaraženih, od kojih je 269 na respiratoru.

Epidemolog Zoran Radovanović izjavio je za N1 da je trenutna epidemiološka situacija na "granici katastrofalne", kao i da bi za to neko iz vlasti morao da snosi odgovornost.

"Realno je da kod nas umire između, 120, 140, 150 ljudi dnevno. Sve vreme se to skrivalo", istakao je Radovanović.

"Danas više nije vreme za epidemiološke mere, nego za plakanje, za očaj i za pitanje odgovornosti. Mere je trebalo osmisliti i primeniti letos, kada je taj talas krenuo uzlaznom linijom. Jasno je bilo da će krajem leta i početkom jeseni doći do porasta broja obolelih, i da je potrebno preduzimati mere. Nikog to nije interesovalo, posebno su zdravstvene vlasti bile pasivne. Izgleda da među kolegama u Kriznom štabu ne postoji razumevanje, izgleda da oni shvataju da su samo savetodavno telo", rekao je on.

Dodaje da se pitanje njihovog integriteta postavilo tek pre desetak dana kao i da pre toga nismo imali nikave informacije o disharmoniji i neslaganju u tom telu.

"Oni su nastupali jedinstveno i mi smo dobijali informacije da se odluke donose konsenzusom, ma šta to značilo. Tako da se ta mala nervoza među lekarima javila polovinom septembra, a tada smo mi postavili pitanje odgovornosti za ovako tragičnu situaciju. Za to neko mora da bude odgovoran", istakao je Radovanović.

Smatra da je "posebna sramota krivotvorenje podataka".

"Jasno je da je prošle godine preminulo 10.356 osoba, a ne 3.250 , to je trostruka razlika. Kako sada može da bude manje od 9.000? To je i potcenjivanje građanstva i zdravog razuma. To je ono što je mnoge moje kolege najviše povredilo… Realno je da kod nas umire između, 120, 140, 150 ljudi dnevno. Sve vreme se to skrivalo". kazao je Radovanović.

On je tu ocenu ilustrovao pozivima lekara iz unutrašnjosti, koji su mu svojevremeno javljali da je samo kod njih preminulo pet osoba, dok su zvanični podaci bili da je na teritoriji cele Srbije tog dana preminulo od posledica koronavirusa takođe – pet osoba.

"Alfa virusa više nema, deltu prenose vakcinisani"

Virusolog Ana Banko izjavila je da je dominantna delta varijanta virusa koja uspeva da probije imunitet. Kod vakcinacije nemate uvek imitaciju kompletnog prirodnog imuniteta, kaže ona. Onog trenutka kada se pandemija stavi pod kontrolu, tada ćemo moći da govorimo o nekom drugačijem režimu vakcinacije – možda će biti neka kombinovana vakcina, rekla je Ana Banko za RTS. Pokazalo se da kombinacija preležane infekcije sa vakcinacijom takođe stvara veoma dobar imunitet.

Ona je istakla da pandemija predugo traje, preveliki broj ljudi je inficiran i virusu se statistički daje šansa da se menja.

"Mi danas pričamo o virusu koji počinje polako da podseća na virus morbila koji se širi među velikim brojem ljudi kada imate jednog zaraženog u prostoriji ili u zatvorenom prostoru", rekla je ona.

Na početku se "vuhanski" soj mogao preneti na jednu ili dve osobe, sada se delta varijanta koronavurusa prenosi i na osam osoba.

"Interesantna priča je da koliko god smo pominjali alfa ili britansku varijantu, nje više nema, tako da dominantna varijanta jeste delta. Izgleda da ovde najviše preživljavaju one varijante koje imaju najveću mogućnost širenja. Delta varijanta je dominantna iz više razloga, lakše se širi, ono što je još održalo deltu – gde je tu ključna promena – jeste to što je prenose vakcinisani. To je ključna promena", istakla je Banko.

"Kako sam ranije objašnjavala: vakcinisana osoba u idealnim okolnostima zaustavlja domino efekat – to je domina koja ostaje čvrsta ili niz šibica i vakcinisana osoba zaustavlja da se požar dalje širi. Vakcinisana osoba više to nije, deltu prenose svi zbog čega su ovi talasi toliko veći nego što smo mogli da pretpostavimo pre šest meseci", objasnila je dr Banko.

"Volela bih da to ne bude momenat da ćemo izgubiti poverenje u vakcinu, razlika je između idealne vakcine i vakcine koja je dovoljno efikasna da kontroliše pandemiju", istakla je ona naglašavajući da se moramo pomiriti sa tim da idealna vakcina ne postoji, niti je ikada postojala po svim karakteristikama i pozivajući da se maske disciplinovano nose.