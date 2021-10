Kovid u Srbiji: Preminulo 50, novozaraženih sedam hiljada, situacija "ispolitizovana"

U poslednja 24 sata, do srede u 15 sati, u Srbiji je od posledica zaražavanja Kovidom 19 preminulo 50 ljudi, a od 23.937 testiranih uzoraka registrovano je 7.150 novih slučajeva bolesti, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja.

Na bolničkom lečenju je 6.530 ljudi, a na respiratorima 278.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon izjavio je danas da je medicinski deo Kriznog štaba na sednici održanoj u utorak insistirao na uvođenju restriktivnijih mera, ali da su se svi saglasili jedino o neiophodnosti vakcinacije.

Kon je, gostujući u programu Televizije K1, kako prenosi FoNet, rekao da ne zna objašnjenje zašto nisu uvedene kovid propusnice.

Naš predlog bio je skraćenje radnog vremena do 17 časova za sve delatnosti koje nisu esencijalne. Time bismo dobili mali predah, smanjio bi se broj novoobolelih, a to vreme uz kovid propusnice trebalo bi iskoristiti za vakcinaciju, izjavio je Kon. Tražili smo obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike i zaposlene u javnim službama.

Molio sam da me opozovu ako im smetam, rekao je Kon, uz ocenu da je odlaganje mera pogrešno razmišljanje.

Kon je izneo podatak da je vakcinisano samo 22 odsto osoba starih između 18 i 30 godina. Samo imunizacija omogućava izlazak iz situacije koja je vanredna, a neretko i katastrofalna, izjavio je Kon.

On je ocenio i da je epidemiološka situacija "ispolitizovana do maksimuma", uz brojne opstrukcije na svim nivoima. Katastrofalno je što od 7.000 novoobolelih dnevno oko jedan odsto umire, rekao je Kon.

On je izjavio da je među novoobolelima svaki treći vakcinisan i da su to, uglavnom, starije osobe. Stariji i hronični bolesnici slabije reaguju na vakcinu i njima je preporučena treća, buster doza. Ići ćemo do momenta dok svi ne budemo zaraženi ili svi vakcinisani, rekao je Kon, uz tvrdnju: Onaj ko ne odabere vakcinu – odabrao je virus.

Đerlek: Epidemiološka situacija "veoma teška, ali nema mesta za paniku

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da je procena da u ovom trenutku ne treba posezati za novim restriktivnim merama, ali ništa nije "cementirano" i da će epidemiološka situacija biti praćena na dnevnom nivou.

"Epidemiološka situacija je veoma teška, nema mesta panici, ali jeste za veliki oprez i ozbiljnost", rekao je Djerlek za TV Pink, prenosi Beta, i dodao da je "jedini spas" u vakcinaciji.

Govoreći o poslednoj odluci Kriznog štaba za borbu protiv korone, on je rekao da se na "isti problem gleda iz dva ugla".

"Jedan je čisto iz lekarskog i mi smo tu dali, govorim u ime Ministarstva zdravlja, predloge da se brzo zaustavi širenje epidemije. Premijerka je jasno rekla da su to neka kratkoročna rešenja što, imajući i iskustvo sa prethodnim talasima, pa i možemo da se složimo. Takodje je rekla i da je vakcinacija dugoročno rešenje i da treba da se ugledam na Dansku, Portugaliju sa imunizacijom oko 80 odsto", rekao je Đerlek.

Govoreći o medicinskom i nemedicinskom delu Kriznog štaba, on je naveo da je "taj drugi ugao gledanja" od ljudi koji brinu pre svega o ljudskim životima, ali i kako će funkcionisati država, kako nabaviti novac za plaćanje skupog lečenja.

Virusolog Milanko Šekler izjavio je da bi on "odavno" izašao iz Kriznog štaba i da "ne razume" kolege koje to do sada nisu učinile.

"Čini mi se da je ponižavajuče da svi oni imaju mišljenje i da ne uspeju da se izbore protiv ekonomskog dela štaba, a ekonomski deo treba da bude podredjen medicinskom", ocenio je on za TV Prva.

"Svi znamo da je vakcinacija najvažnija, to nije ništa novo, ali u Srbiji je neznanje nadmoć", zaključio je Šekler.

Mladi i deca - najugroženije starosne grupe

Mladi i deca su najugoženije starosne grupe u ovom periodu pandemije, upozorio je danas direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić i naglasio da je zaražavanje dece korona virusom uvećano za oko 20 odsto.

Bekić je u Jutarnjem programu RTS rekao da je najviše novozaraženih koronavirusom u onim starosnim grupama koje nisu vakcinisane, od 18 do 30 godina, a u toj uzrasnoj grupi je "tek nešto više od 21 odsto" vakcinisanih.

Istovremeno, na preglede se javlja i sve više dece, rekao je Bekić, poredeći aktuelnu situaciju sa epidemiološkom slikom iz avgusta.

"U Domu zdravlja 'Savski venac' sredinom avgusta imali smo četvoro do petoro dece u periodu od sedam dana, sada imamo od 12 do 15 dece dnevno, to je uvećanje od 20 puta", naveo je Bekić, naglašavajući kako upravo ti podaci pokazuju koje su najugroženije grupe u ovom periodu.