Kovid u Srbiji: Preminulo 54 ljudi, pad broja novozaraženih

U protekla 24 sata, do nedelje u 15 sati, u Srbiji su od posledica zaraze Kovidom 19 preminule 54 osobe, a registrovana su 4.803 nova slučaja od testiranih 15.784 uzoraka, objavljeno je na sajtu covid19.rs.

Na bolničkom lečenju je 6.599 osoba, a na respiratoru ih je 271.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija na vreme nabavila dovoljne količine vakcina protiv koronavirusa i da je to sve što je država mogla da uradi, a da je sada odgovornost na pojedincima, istakavši da mora mnogo više da se priča o tome da su vakcine bezbedne u svakom smislu.

"Možemo i moram da pričamo o tome. Kao što smo videli poslednjih dana, pričamo o tome da je bezbedno vakcinisati trudnice, bezbedno je da se vakcinišete ako planirate potomstvo", rekla je Ana Brnabić za TV Prva, prenosi FoNet.

"Čak i ako su mladi, a nisu vakcinisani i ako ne veruju da će završtiti na respiratoru, neka urade to zbog drugih ljudi u okruženju. Ne znam šta je gore što smo izgubili tako mlad život ili to što smo tako lako mogli da ga sačuvamo", rekla je ona.

Podsetila je da su na snazi mere nošenja maski u zatvorenom prostoru i na otvorenom tamo gde je nemoguće ostvariti distancu i da bi epidemijska situacija bila povoljnija da se one poštuju.

Na pitanje da li se kažnjavaju i tržni centri u kojima se ne nose maske, ona je rekla da se kažnjavaju zato što i oni moraju da imaju kovid-redare.

"Mislim da smo stvarno dobro to izmerili i odlučili da u ovom trenutku ne uvodimo kovid propusnice. Tokom čitave ove borbe protiv pandemije, mi smo videli političke manipulacije i zloupotrebe svake vrste", kazala je Ana Brnabić.

Ona je istakla sa država analizira situaciju i trudi se da zaštiti naše građane, dodavši da sve zemlje imaju problem sa kovid propusnicama zbog zaštite podataka o ličnosti i zato što je mogućnost zloupotrebe velika.

"One su najvažnije kako bi se vakcinisali mladi. U trenutku kada se pojavi prva vest da je neko uspeo da falsifikuje kovid propusnice, svi mladi bi to pokušali i to bi postalo popularno. To bi bilo potpuno suprotno. Krenuli smo težim, ali boljim putem", rekla je Ana Branbić.

"Trudnice mogu da se vakcinišu i u prvom trimestru trudnoće"

Načelnica dnevne bolnice u "Narodnom frontu" Ana Mitrović izjavila je za RTS da se trudnice mogu da se vakcinipu protiv Kovida i u prvom trimestru trudnoće, a što je trudnoća starija, rizik od infekcije i razvoja teže kliničke slike je veći.

Ginekolozi apeluju da i trudnice treba da se vakcinišu protiv kovida, pa se postavlja piitanje zašto se više plaše vakcine nego bolesti.

Ana Mitrović, koja je i predsednica Republičke stručne komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju, pita kako mislimo da se ne zarazimo ako ne poštujemo mere i nismo vakcinisani.

"Svako će pre ili posle biti zaražen ovim virusom. Bojim se da je osnovni razlog i odgovor na pitanje nejedinstvo struke. To što su različite informacije na različitim mestima dostupne opštoj populaciji, a posebno grupi kao što su trudnice – svaka dilema, nejasnoća i naše dvoumljenje pravi kod njih još dodatan strah i dilemu da li treba da se vakcinišu ili ne", rekla je ona.

U kontaktu sa trudnicama kaže da nema problem nepoverenja, jer trudnice insistiraju da ih uputi gde, kada i na koji način treba da budu vakcinisane.

"Moje lično iskustvo se do sada sa svim vakcinisanim trudnicama uklapa u one preporuke koje smo mogli da dobijemo od Rojal koledža iz Engleske i Američkog koledža za ginekologiju, čije smernice smo od početka pratili, koje kažu da treba podržati i promovisati vakcinaciju kod trudnica, ne samo kod visokorizičnih, kod trudnoće komplikovane dijabetesom, hipertenzijom – nego i kod naizgled zdravih trudnica, treba preporučiti vakcinaciju, a to je u ovom trenutku najbolja preporuka za Fajzerovu vakcinu", rekla je dr Mitrović.

Mitrovićeva kaže da nema ograničenja kada se daje. Trudnoća zbog posebnog imunološkog statusa čini trudnicu osetljivijom na viruse, posebno respiratorne viruse.

Objašnjava da se mogu vakcinisanti i u prvom trimestru trudnoće, što je trudnoća starija rizik od infekcije i razvoja teže kliničke slike je veći.

"Preporuke su da se vakcinišu od 13. nedelje pa do 28, 30. ili 32. da bi uspele da prime drugu dozu dok su trudne, a moja preporuka bi bila da se držimo preporuka određenih svetskih udruženja da to bude između 12. i 20. nedelje da bi trudnice ušle u pozni drugi i treći trimestar koji je najrizičniji – zaštićene sa adekvatnim nivoom antitela", kaže ona.