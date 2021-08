U Srbiji 2.327 novozaraženih, bolnice sve punije, stručnjaci o trećoj dozi

U protekla 24 sata, do srede u 15 sati, u Srbiji je prema zvaničnim podacima sa sajta covid19.rs od posledica korona virusa preminulo sedmoro ljudi, a od testiranih 15.313 uzoraka registrovano je 2.327 novih slučajeva zaraze.

Na bolničkom lečenju je 1.032 ljudi, dok su na respiratorima 52 osobe.

Istovremeno, stižu izveštaji da se Kovid bolnice ubrzano pune, pa je tako tokom prethodne noći u Kovid bolnici u Kruševcu, koja pokriva centralnu i južnu Srbiju, bilo 44 prijema, izjavio je koordinator Kovid bolnica na jugu Srbije i zamenik direktora Kliničkog centra (KC) Niš Radmilo Janković i dodao da se tokom dana očekuje veći broj prijema.

On je za Juronjuz Srbija rekao da je Kovid bolnica u Kruševcu već na polovini kapaciteta i da do kraja nedelje neće biti praznih postelja.

"Već su neke bolnice na jugu u Kovid režimu - Ćuprija, Jagodina, Vranje. Verovatno će sve ostale već od ponedeljka, uključujući i deo kapaciteta KC Niš. Broj zaraženih je veliki, sada ćemo videti gde će se brojke zaustaviti", naveo je Janković.

Dominiraju stariji pacijenti, jer kod njih brzo dolazi do pogoršanja stanja, dodao je.

"Mlađi nevakcinisani, sada zaražavaju one koji su slabijeg imuniteta i one koji su vakcinisani pre osam, devet meseci", rekao je on.

Komentarišući odluku Kriznog štaba da školska godina počne regularno on je rekao da ne veruje da uz ovakvu epidemiološku situaciju školska godina može dugo da "ide normalnim tempom", da će se povećavati broj zaraženih, a među njima će biti i dece.

"Najveće ljudsko pravo uskraćeno umrlima"

Na pitanje o Kovid propusnicama i zadiranju u ljudska prava, Janković je rekao da je "najveće ljudsko pravo uskraćeno ljudima koji su noćas umrli u Batajnici, Kruševcu, a to je pravo na život".

"Nisam stručnjak za ustavno pravo. Sada je kasno da se uradi bilo šta", rekao je Janković i dodao da je propuštena prilika da se tokom leta pojača vakcinacija.

Govoreći o trećoj dozi vakcine on je istakao da treba da je što pre prime stariji sugrađani i da se iz prakse pokazalo da oni koji su primili dve doze Sinofarm vakcine najbolje je da prime kao buster dozu vakcinu nekog drugog proizvođača.

"Nakon dve doze Sinofarm vakcine najbolje bi bilo pokušati sa nekom drugom to će stimilisati novi imuni odgovor", zaključio je on.

Radovanović: Veliki broj lakše zaraženih leči se kod kuće, širi zarazu

Epidemiolog Zoran Radovanović izjavio je da je do većeg broja pacijenata sa težom kliničkom slikom u bolnicama došlo zbog toga što je veliki broj obolelih koji imaju srednju kliničku sliku ostao na kućnom lečenju.

Prema njegovim rečima, kako je prenela Nova.rs, situacija se menja i mnogi koji su dobili dve vakcine u januaru i februaru koji se zaraze imaju vrlo blag oblik Kovida 19.

"Veliki broj zaraženih ne dolazi u bolnicu, ranije je mnogo njih bilo u zdravstvenoj ustanovi, sada je mnogo manje i oni sa srednjom slikom i pneumonijom onda ostanu na kućnom lečenju", kazao je Radovanović, prenosi FoNet.

On je ocenio da u bolnice, zbog toga, dospevaju teži pacijenti nego ranije, pa je samim tim veći i procenat onih koji završe na respiratoru i kiseoničkoj potpori.

Treća doza vakcine česta praksa

Radovanović je rekao da je treća doza vakcine česta praksa, kako bi se povećao broj antitela koji vremenom opada.

U drugoj izjavi, za Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) objasnio je da buster doza i na imunitet deluje dugotrajnije, da pamti "neprijatelja" duže i da je spreman brže i energičnije da odgovori na pojavu virusa.

Molekularni biolog i neurobiolog Miloš Babić istakao je da prve dve doze vakcine uspešno daju početni imunitet, i vrlo značajan nivo zaštite, ali da to nije dovoljno.

Naglasio je da to posebno važi za kineske Sinofarm i Sinovak vakcine, "jer su se pokazale lošije od drugih u susretu sa novim sojevima".

Babić je napomenuo da ljudi koji su primili te vakcine nisu nezaštićeni jer one "merljivo pomažu", ali je naglasio činjenicu da su one "slabije" u odnosu na druge opcije i da se može mnogo bolja zaštita postići ako se imunitet "dogradi".

On je ocenio da bi za one koji su primili Sinofarm ili Sinovak vakcinu "idealno" bilo da prime neku od vakcina koje "bolje stimulišu celularni imuni odgovor" i naveo da je to bilo koja iRNK ili adenovirusna vakcina, odnosno "svaka osim kineske".

To znači da ako je neko dobio prve dve doze Sinofarma, treći put može dobiti istu ili odabrati Fajzer, Sputnjik ili AstraZeneka vakcinu.

Kod tri tipa vakcina nema razlike između prve i druge komponente pa može da se primi bilo koja, dok se kao treća doza Sputnika prima isključivo prva komponenta vakcine.

Babić smatra da "ne postoje snažni razlozi" zbog kojih bi se očekivali problemi sa kombinacijama različitih vakcina. Dodaje da kombinovanje vakcina čak može da bude dobro, jer različiti antigeni, iz različitih vrsta vakcina, proizvode imune odgovore koji napadaju virus "iz različitih uglova".

Babić je rekao da trenutni podaci ukazuju da je imunitet ipak "dovoljno trajan i snažan da ovo neće biti godišnja vakcina", i da ćemo verovatno moći da "prođemo sa ograničenim brojem doza".

Da kombinacija vakcina može dati bolje rezultate smatra i konsultant međunarodnih organizacija za vakcine i imunizaciju Dragoslav Popović. On je naveo da je iz decenijske prakse poznato da kombinovanje različitih vakcina može biti "efikasnije nego ponavljanje iste".

Popović je istakao da svaka kombinacija može da pruži "jači imuni odgovor, posebno kod muškaraca starijih od 60 godina vakcinisanih Sinofarmom".

Naglasio je da je Sinofarm "nešto manje efikasan" kod populacije starije od 60 godina, "pogotovo kod muškaraca".

Dodao je da je treća doza vakcine važna kako bismo spremni ušli u novi talas i podsetio da je problem s ovom pandemijom u tome što je ovo novi virus s kojim ljudi ranije nisu imali kontakta.

Imuni sistem nije imao nikakvu memoriju od ranije vezanu za ovaj virus i time smo mi postali veoma osetljivi, rekao je Popović. Zbog toga, objasnio je, organizam treću dozu prepoznaje kao "dodatni impuls da izgradi svoj imuni odgovor" ako dođe do kontakta s virusom.

Popović je rekao da će ovo možda biti sezonski virus, da se to još ne zna tačno, ali da se to može očekivati. Na koji način će treća doza vakcine uticati na mogućnost putovanja još nije poznato.

Iz Evropske komisije kažu da postoji lista zemalja čiji državljani mogu da putuju u zemlje Evropske unije, nezavisno od vakcinacije. Srbija je trenutno na toj listi, ali pošto je u pitanju preporuka, državljani Srbije ne mogu da putuju u sve države EU.

Povećano interesovanje za treću dozu, gradi se fabrika vakcina

Direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je za TV Prva da je povećano interesovanje za treću dozu vakcine protiv kovida 19, i da je do utorka u Srbiji dato nešto više od 59.000 trećih doza vakcine, za razliku od dva dana ranije, kada je ukupno bilo dato 10.300 trećih doza.

Grad Beograd je preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada jutros započeo radove na izgradnji infrastrukture za novu fabriku vakcina u Zemunu, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"Vrednost radova je skoro 1,4 milijarde dinara, odnosno skoro 12 miliona evra, a rok za završetak radova je 120 dana, tačnije četiri meseca", objasnio je Vesić.

Stigle nove doze AstraZeneke

U Srbiju je u sredu stiglo 115.200 doza vakcina AstraZeneka koje su nabavljene kroz Kovaks mehanizam, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu - UNICEF, prenosi FoNet.

"Ovo je važno jer kao što pokazuje trenutna epidemiološka situacija, visok nivo vakcinacije je ključni faktor u borbi protiv virusa Kovid-19", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Vlada Srbije finansirala dostavu tih vakcina, dok je UNICEF kao posrednik u Kovaks mehanizmu obezbedio nabavku, transport i dostavu Srbiju.

Do sada je u Srbiju dopremljeno 292.800 doza AstraZeneka vakcine preko Kovaks mehanizma.