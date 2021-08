kovid srbija

Ponovo smo danas morali da pripremamo sistem za ono što nas očekuje, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova i kovid bolnica, i naglasio da je dogovoreno da se pojačaju kapaciteti kovid ambulanti, a dodao je i da "apsolutno podržava" uvođenje kovid-propusnica.

Lončar je poručio da moramo da se spremimo za naredne tri nedelje, pošto se povećao broj ljudi koji su pozitivni na korona virus, koji su oboleli i koji zahtevaju bolničko lečenje, i da brinemo kako o ljudima koji se zaraženi vraćaju sa letovanja, tako i onima koji će ovde saznati da su se zarazili.

"Ono što smo se dogovorili je da povećamo kapacitete kovid ambulanti, i da povećamo njihov broj širom Srbije, jer je poenta da, kada se na vreme dijagnostifikuje i krene sa terapijom, bolji je rezultat, pa je cilj da se što pre krene sa lečenjem", rekao je Lončar.

Druga stvar je, kako je dodao, da oni koji nisu kovid pozitivni što duže mogu da koriste kapacitete bolnica, jer ništa nismo postigli ako oni ne mogu da dođu do lekara, jer nema kapaciteta u bolnicama.

Rekao je i da u kovid bolnici u Batajnici trenutno 276 pacijenata, a kapacitet je 930 mesta, u Kruševcu ih 145 od ukupno 500 mesta, dok će za sedam-osam dana biti otvorena kovid bolnica u Novom Sadu, sa oko 600 ležajeva. "Mi smo jednu šansu propustili, tako što smo imali dovoljno vakcina, i na vreme, ali se nismo vakcinisali, i time smo dali koroni prostora da opstane, da mutira i da sad imamo neke sojeve za koje je pitanje kako će reagovati na postojeće vakcine", upozorio je Lončar i naglasio da zdravstveni sistem ne može da uradi više od toga, a da je na građanima to da li će biti propuštena i druga šansa. Na pitanje o uvođenju kovid propusnica, rekao je da je "apsolutno podržava", kao i ostali učesnici današnjeg sastanka. "Koliko god je to nepopularno, ja i mi iz zdravstva verujemo da to može da pomogne. Verujemo u vakcine i u pravljenje reda, i smanjenje rizika na minimum, a to je da ljudi na neki događaj dođu sa potvrdom da su vakcinisani", rekao je Lončar, i dodao da misli da je to jedino rešenje u ovakvoj situaciji, i da će ljudi radije primiti vakcinu nego plaćati PCR test. (kraj) lj/mr

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da se "bukvalno radi o danima" kada će ruska vakcina Sputnjik V, proizvedena u Srbiji, biti stavljena u upotrebu, a najavio je i da će vrlo brzo sve biti spremno za proizvodnju kineske vakcine u Hemofarmu.

Lončar je posle sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova i kovid bolnica istakao da proizvodnja ruske vakcine već uveliko traje, da su ozbiljne količine već napravljene ali i da postoji procedura analize kroz koju prolaze kada su napravljene, ali da misli "da se to privodi kraju". Na pitanje kada će se ruska vakcina proizvedena u Srbiji naći u upotrebi, Lončar je odgovorio da se "bukvalno radi o danima". Što se tiče proizvodnje kineske vakcine u Srbiji, Lončar veruje da će u Hemofarmu vrlo brzo biti sve spremno. "Dolazi delegacija iz Kine da proveri sve, ako budu zadovoljni , vrlo brzo kreće i proizvodnja kineske vakcine u Hemofarmu“, rekao je Lončar.

Vakcina je temelj jedne kuće i nema dileme oko toga da li je vakcinacija potrebna ili ne, rekao je za RTS dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu akademik Nebojša Lalić i istakao da je potrebno da stručna javnost bude jedinstvena u stavu da je neophodno postizanje kolektivnog imuniteta.

Lalić je ocenio i da smo propustili najbolji trenutak za imunizaciju i da se epidemija neće zaustaviti sama od sebe. "Ono što smo uradili dosada je dobro, dobili smo snažni instrument, ali nije dovoljno. Nije dovoljno samim tim što broj inficiranih raste i sve ostalo, smeštenih u bolnice, zauzimanje bolničkih kreveta i smrtni slučajevi. To nije situacija koja je alarmantna, ali je alarmantna sa jednog preventivnog stanovišta, jer ukoliko se ovako nastavi, neće biti dobro", rekao je Lalić u Jutarnjem dnevniku RTS. Naveo je da smatra da je sada trenutak istine, ne samo za ukupno stanovništvo, već i za stručnu javnost i da je potrebno da budu jedinstveni u stavu da je neophodno postizanje kolektivnog imuniteta. "To nije jednostavno, ja znam, ali u svakom slučaju, mi ne možemo davati oprečne signale, ne možemo ulaziti u nijanse i valere. Istina je jedna, vakcinacija jeste potrebna i jedini izuzeci od toga mogu biti medicinski. Ako neko zaista ima oboljenje, ako je neko u takvoj situaciji da ne može sada da primi, to ne znači da neće moći za mesec ili dva, ali da se malo uozbiljimo na tu temu", istakao je Lalić. Govoreći o reagovanju Medicinskog fakulteta na peticiju protiv vakcinacije, profesor Lalić je rekao da je potrebna koordinisana akcija na državnom nivou i da su smatrali da nekim glasinama hitno treba stati na put. "Neke od njih su nažalost krenule i od članova naše zajednice, profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, ali isto tako mislim da jednostavno treba biti mnogo jasniji u tome. Ako postoje neke nejasnoće, ako postoje neke dileme, onda se to iznosi na stručnim sastancima, onda se raščišćavaju nedoumice kroz stručnu raspravu i izlazi se pred javnost sa jedinstvenim stavom, jer je situacija takva da mi ne možemo pred javnošću delovati ambitendentno, na razne strane, sa različitim raslojavanjima i mišljenjima, što kod običnog čoveka stvara konfuziju", izjavio je Lalić. Naglasio je da nema dileme oko toga da li je vakcina potrebna ili ne. "Dilema je samo oko toga da li se u nekim izuzetnim individualnim slučajevima od toga može odstupiti, ali za celu priču sticanja kolektivnog imuniteta nema takav značaj kao što mu se pridaje. Otprilike smo došli u situaciju da mi razvijamo kolektivnu debatu da li treba ili ne treba vakcina. Toj debati nema mesta", kazao je dekan Medicinskog fakulteta. Kada je reč o trećoj dozi vakcine, profesor Lalić je rekao da su prve studije pokazale da postoji blagi pad uticaja na sprečavanje oboljenja i da je potrebna dodatna vakcina. (kraj) lj

