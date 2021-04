Kovid u Srbiji: Preminulo 25, dalji blagi pad novoobolelih, "Fajzer bezbedan za trudnice"

U Srbiji je u poslednja 24 sata, do petka do 15 sati, od posledica Kovida 19 umrlo 25 obolelih, a među 10.837 testiranih uzoraka registrovano je još 1.613 novozaraženih, objavljeno je na potalu covid19.rs.

Na kovid odeljenjima u bolnicma širom Srbije danas su 4.644 pacijenta, od kojih je 169 na respiratorima. Od početka epidemije testiran je ukupno 3.839.381 uzorak i registrovano 689.557 zaraženih, dok su zvanično prijavljene 6.362 smrtna ishoda zaraze, a stopa smrtnosti je 0,92 odsto.

Srbija se po broju ukupno zaraženih tokom pandemije nalazi na 35. mestu statističke liste koju vodi specijalizovani sajt worldometers.infor, dok je prema broju umrlih na 51. poziciji, a prema kumulativnim paremetrima umrlih na milion stanovnika je na 60. mestu.

Indijska varijanta koronavirusa se ispituje i za sada nema opasnosti od nje, izjavila je virusološkinja Tanja Jovanović, profesorka Medicinskog fakuleta i članica Kriznog štaba.

Ona je za N1 objasnila da indijska varijanta samo ima mutacije koje već postoje kod južnoafričke, britanske i jednu mutaciju koja postoji kod kalifornijske varijante.

“Do sada je otkriveno nekoliko desetina hiljada različitih varijanti virusa, međutim najveći broj njih je potpuno beznačajan jer ne dovodi do promene osobine virusa ni njegove virulencije”, rekla je Jovanović.

Rekla je da se nada da će ljudi postati svesni koliko je važno vakcinisati se, i podsetila da su vakcine pomogle protiv tuberkuloze, difterije, dečije paralize, velikih boginja.

“Vakcine su spasile čovečanstvo i ne vidim zašto ne bismo iskoristili ovu pandemiju u 21. veku da razmišljamo na potpuno drugačiji način nego ranije", naglasila je.

Napominje da više od 99 odsto ljudi koji se nalaže na bolničkom lečenju u Srbiji čine nevakcinisani.

Kao članica bioetičkog društva smatra da svako ima pravo da odlučuje o svojoj sudbini, zdravlju ili bolesti, ali nema pravo da ugrožava zdravlje drugih. Smatra da bi vakcinacija trebalo da bude obavezna za medicinske radnike.

“Što se tiče antivaksera, sa njima je teško, jer oni, svesno ili nesvesno, šire paniku vezanu za vakcinaciju”, rekla je ona.

Jovanović: Trudnice mogu da prime Fajzerovu vakcinu

Zamenik direktora Kliničkog centra Niš Radmilo Janković izjavio je povodom smrti porodilje koja je bila zaražena koronom da je "zaista razarajuće izgubiti jednu takvu bitku, nakon što ste učinili sve što ste mogli". Ističe da prema svim internacionalnim preporukama, trudnice mogu da prime Fajzerovu vakcinu posle trećeg meseca trudnoće i ukazuje da je, prema podacima kojima raspolaže, u Srbiji vakcinisan jako mali broj trudnica, što nije dobro.

"Preporuka je da se trudnice vakcinišu, one se uglavnom plaše da će to ostaviti posledice na plod, to se neće desiti, jednostavno vi ne možete preporučivati nešto ako ono nije ispitano u određenoj populaciji, u prva tri meseca trudnoće se retko ispituju bilo kakvi lekovi, jer je to period intenzivne organogeneze, i uvek postoji mogućnost da čitav genetski mehanizam drugačije profunkcioniše, i uglavnom nemate podatke za tu populaciju, ali nakon tri meseca kada se završi ta intenzivna organogeneza, kada plod ide stabilnim razvitkom, kada ne postoji mogućnost direktnog oštećenja ploda, mada ni ovako nisam siguran da bi do toga došlo, vakcina je apsolutno bezbedna“, kaže Janković za N1.

Prema najnovijoj preporuci Britanskog odbora za vakcinaciju, primanje Fajzer ili Moderna vakcine sada se preporučuje i trudnicama. Taj savet proizilazi iz kliničkih studija u SAD na oko 90.000 trudnica koje su primile jednu od te dve vakcine, bez ikakvih bezbednosnih posledica. Dodatno, studija na više od 2.100 trudnica u bolnicama 18 zemalja potvrđuje da infekcija koronavirusom kod trudnih žena može da dovede do ozbiljnih komplikacija kod bebe, uključujući teška oboljenja, prevremeno rođenje, pa čak i smrtni ishod.

Ovi rezultati naglašavaju da trudnice treba da se uključe u prioritetne grupe za vakcinaciju, kao i da se preduzmu mere ograničenja kontakta sa obolelima i smanji izlaganje infekciji.

Dodaje da ga raduje što ljudi koji šire antivaksersku propagandu nemaju prostora u medijima da to čine, osim na društvenim mrežama, odnosno da su im zatvorena vrata na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ali da kada se radi o kampanji vakcinacije misli da smo možda zakasnili, "možda smo računali da će svest biti na malo većem nivou".