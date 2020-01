Vučić odustao od posete Pljevljima, vlast u Crnoj Gori nazvao lažovskom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu prepodne, u vanrednom obraćanju nakon sastanka sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom, da neće za Božić putovati na sever Crne Gore, kako je to ranije najavio.

On je vlast u Crnoj Gori nazvao "lažovskom" zbog toga što njega okrivljuje da radi protiv te države i dodao da bi njegovu privatnu posetu skoristili da kažu da je reč o napadu na nezavisnost i ustavni poredak te zemlje.

Dodao je da je njegova poseta bila već bila pripremljena, da zna bi na liturgiju u Pljevljima, kojoj je nameravao da prisustvuje, došlo između 30.000 i 40.000 Srba, ali da je protiv njega u toj zemlji pokrenuta "hajka".

"Organizovali ste peticiju priotv mene kao da nešto organizujem protiv Crne Gore. Kako vas nije sramota, lažovi jedni", rekao je Vučić. "Ja sam kršten, svi moji su kršteni. Meni niko ne može da zabrani da dođem u neku crkvu, a onda sam shvatio da to nije po volji crnogorskom režimu. Počeli su preko raznih agenata da puštaju u medije kako će to da izazove haos. Pitao sam se da li je moguće da jedna moja privatna poseta jednom hramu može to da izazove", nastavio je Vučić i dodao da Srbija poštuje crnogorsku nezavisnost.

Vučić je rekao da se u međunarodnoj zajednici vodi "histerična kampanja laži" povodom situacije u Crnoj Gori nakon usvajanja Zakona o slobodi veroispoveti i povodom njegove najavljene posete, navodeći tekst agencije Asošijeted pres koja je ocenila da on posetom "doliva ulje na vatru".

Srbija će nakon ovih dešavanja "deset puta više nego sada" podržavati sve institucije Srba u Crnoj Gori, ali se neće mešati u državna pitanja, naglasio je Vučić

Optužio je vlasti u Crnoj Gori da im je cilj da asimiluju srpsku manjinu koja čini, kako je kazao, 28,7 odsto stanovništva - dok Crnogorci čine nepunih 40 odsto - i na taj način ga obespravi.

On je istakao da Albanci u Severnoj Makedoniji čine 25 odsto stanovništva i da imaju službeni jezik i predsednika skupštine, dok Srbi u Crnoj Gori nemaju ništa.